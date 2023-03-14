«Бавария» и «Лос-Анджелес» стали партнерами. Цель сотрудничества – развитие молодых талантов
«Бавария» и «Лос-Анджелес» заключили соглашение о партнерстве.
Мюнхенцы совместно с действующими чемпионами МЛС создали организацию Red&Gold Football, базирующуюся в Мюнхене. Целью сотрудничества является развитие молодых талантливых игроков как для себя, так и для всего мирового футбола.
Состав руководства организации будет объявлен в ближайшем будущем.
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