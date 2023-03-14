«Бавария» и «Лос-Анджелес» стали партнерами. Цель сотрудничества – развитие молодых талантов

Теги Бавария МЛС бундеслига Германия бизнес Лос-Анджелес Футбол

«Бавария» и «Лос-Анджелес» заключили соглашение о партнерстве.

Мюнхенцы совместно с действующими чемпионами МЛС создали организацию Red&Gold Football, базирующуюся в Мюнхене. Целью сотрудничества является развитие молодых талантливых игроков как для себя, так и для всего мирового футбола.

Состав руководства организации будет объявлен в ближайшем будущем.

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9 комментариев

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Розовопопый пони
Ответ Антон Чугунов
Если бы МЛС было 80 лет, то да. А когда МЛС нет ещё 30, то нет
А ну если такой отсчет вести, то спору нет, МЛСке только в этом году 30ник стукнет, вопрос снимается)
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Антон Чугунов
Ответ Розовопопый пони
Камрад, с историей чуть загнули) Лос-Андежелесу 9 лет от роду)
Если бы МЛС было 80 лет, то да. А когда МЛС нет ещё 30, то нет
+1
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Розовопопый пони
Учитывая близость к Мексике, через ЛА можно будет получить крайне одаренных латинских ребят. Ждёмс плодов через 3-5 лет сотрудничества
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Розовопопый пони
Ответ Антон Чугунов
Два больших клуба с историей. Идеальный союз и со спортивной и с финансовой стороны
Камрад, с историей чуть загнули) Лос-Андежелесу 9 лет от роду)
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сапёр Водичка
ФК "Голливуд" же, логично
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Антон Чугунов
Два больших клуба с историей. Идеальный союз и со спортивной и с финансовой стороны
+3
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greenvud
Отличная инициатива, радует, что Бавария продолжает усиливать свое присутствие в США. Похожие проекту по сотрудничеству Баварии с Чикаго Файр и Далласом дали неплохие плоды.
+6
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Кан и Баллак сидят в баре
Отличные новости,за океаном тоже самородков хватает. Хоть Альфонсо Дэвис и канадец, но каждый раз не перестаю восхищаться, как они его нашли и довели до топового состояния)
+15
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Бодратустра
Это классное решение, причём для обоих клубов. Бавария сможет через ЛА скаутить североамериканские таланты, а ЛА сможет получать молодых и перспективных баварцев для обкатки в своём составе.
+9
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