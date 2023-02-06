Бундеслига хочет продать часть ТВ-прав за 4,5 млрд евро, чтобы профинансировать клубы лиги. Среди претендентов – компания, помогавшая «Барсе» с рычагами

Бундеслига ищет покупателя на телевизионные права.

По данным Financial Times, Бундеслига уже более трех месяцев ведет переговоры с инвестиционными фондами по вопросу управления коммерческими правами и правами на телетрансляцию матчей. Планируется продать миноритарную долю в новообразованной структуре с целью привлечения денег для финансирования клубов лиги.

В настоящее время на покупку ТВ-прав претендуют 5 инвесторов. Также в борьбу может включиться Sixth Street – американская инвестиционная компания, участвовавшая в рефинансировании «Реала» и «Барселоны». В частности, Sixth Street помогла каталонцам активировать два экономических рычага летом 2022 года. Компания купила у «Барсы» 25% доходов от телеправ на 25 лет.

Переговоры о ТВ-правах Бундеслиги планируется возобновить в среду. Бундеслига оценивает стоимость прав в 18 млрд евро. За счет продажи доли в 25% планируется привлечь 4,5 млрд евро.

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