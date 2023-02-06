Бундеслига хочет продать часть ТВ-прав за 4,5 млрд евро, чтобы профинансировать клубы лиги. Среди претендентов – компания, помогавшая «Барсе» с рычагами

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Бундеслига ищет покупателя на телевизионные права.

По данным Financial Times, Бундеслига уже более трех месяцев ведет переговоры с инвестиционными фондами по вопросу управления коммерческими правами и правами на телетрансляцию матчей. Планируется продать миноритарную долю в новообразованной структуре с целью привлечения денег для финансирования клубов лиги.

В настоящее время на покупку ТВ-прав претендуют 5 инвесторов. Также в борьбу может включиться Sixth Street – американская инвестиционная компания, участвовавшая в рефинансировании «Реала» и «Барселоны». В частности, Sixth Street помогла каталонцам активировать два экономических рычага летом 2022 года. Компания купила у «Барсы» 25% доходов от телеправ на 25 лет.

Переговоры о ТВ-правах Бундеслиги планируется возобновить в среду. Бундеслига оценивает стоимость прав в 18 млрд евро. За счет продажи доли в 25% планируется привлечь 4,5 млрд евро.

«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?

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29 комментариев

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Максим Маслов
Ответ <~Inter~>
Лигам нужно что-то делать, чтобы сократить отставание от АПЛ и без больших инвестиций это невозможно
нужно продавать свой товар, в том числе. АПЛ умеет, поэтому и заключает выгодные контракты. Тут еще и от руководства лиг многое зависит
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<~Inter~>
Лигам нужно что-то делать, чтобы сократить отставание от АПЛ и без больших инвестиций это невозможно
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Вася Столяр
Ответ 2vdhrvmmzf
Продажа тв-прав Бундеслиги - грамотный и качественный шаг крутого менеджмента Продажа тв-прав Барселоны - ахахвхв, рычаг, банкротство Не перепутайте!
Так насколько я понимаю, отличие в том, что Бундесы делают это до увеличения расходов, а Барселона после. Типа одни заранее, а другие закрывая дефицит. Знатоки поправят, не спец
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Максим Маслов
Заголовок - бомба!
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-= Masteryuga =-
Насколько же тупо составлен заголовок, какие еще нахер рычаги?
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red hikkikomori
"рычажное дерби " - так теперь будут называться матчи Бавария - Барселона)
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Леван Мкртчян
Ответ Stivi M.D.
Оценивает стоимость тв-прав в 25 млрд за какой срок? Или это в принципе? По тому как новость подана, можно сделать вывод, что Бундеслига хочет продать 25% своих тв-прав на постоянной основе
Никаких сроков тут нет. Бундеслига совместно с потенциальным инвестором создадут отдельную структуру ( компанию по принципу АОЗТ) ,которой передадут права на управление тв доходами бундеслиги. 25 % процентов акций этой компании продадут новому миноритарному акционеру за 4,5 млрд ( так как бундеслига оценивает свой тв рынок в 18 млрд).
Подписавшимся клубам дадут жирную единовремнную выплату , как это сделал СVC в Испании, а дальше клубы на вечно ( если в договоренности нет специальных пунктов об обратной передаче прав со временем ) лишаться 25% доходов от тв прав.

Главное не забывать, что в случае с Барселоной это называется "позорное дергание рычагов и продажа своего будущего клубом банкротом", а в случае с Германией это назовут "грамотная и дальновидная политика немецких ’гениев экономики’ от мира футбола "
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Бавария 09
Ответ deadjoker
Боссы баварии используют рычаги? Они же так пьяно выступали против
Боюсь спросить….а Бавария здесь причём?
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Маноло Санчи́с
Раньше рычаги помогали только одной команде, а теперь переключились на целую лигу...Новый уровень однако.
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Bashibuzuck
А Газпром Медиа участвует в тендере, никто не знает?🤨
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Маноло Санчи́с
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
рычаги захватывают чемпионаты
Атака рычагов!)
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Reece24
Ахах с концовки выпал)
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deadjoker
Боссы баварии используют рычаги? Они же так пьяно выступали против
+4
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Ланистер
"немецкий рычаг " - звучит, конечно же...
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whereissuso
Ответ Stivi M.D.
Оценивает стоимость тв-прав в 25 млрд за какой срок? Или это в принципе? По тому как новость подана, можно сделать вывод, что Бундеслига хочет продать 25% своих тв-прав на постоянной основе
Насколько я понимаю, так и есть.
+1
0
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2vdhrvmmzf
Продажа тв-прав Бундеслиги - грамотный и качественный шаг крутого менеджмента

Продажа тв-прав Барселоны - ахахвхв, рычаг, банкротство

Не перепутайте!
+14
-5
+9
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Арман Бижанов
Как я понимаю, Бавария тоже будет иметь доход с этого, в прошлом году я читал что гордые баварцы заявляли что им не нужны никакие рычаги))
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ARIGAMI ARIGAMI
Атака рычагов
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Anthony Hlyanov
Рычаги Барсы точно войдут в историю
+5
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TaR
Рычаги да еще немецкие. Штука опасная
0
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Рафик Маркес
"Немецкий рычаг" Правда звучит как название немецкого хардкор-фильма из 90-х
+22
-1
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hedgehog111
Ответ Михаил Корж
Комментарий удален пользователем
эти одни,как ты говоришь почти всю Европу имеют в ЛЧ и ЛЕ 🤣🤦
+1
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Stivi M.D.
Оценивает стоимость тв-прав в 25 млрд за какой срок? Или это в принципе? По тому как новость подана, можно сделать вывод, что Бундеслига хочет продать 25% своих тв-прав на постоянной основе
+2
0
+2
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Нишон
и вот когда я уже завязал,
они потащили меня обратно.
(c) Рычаг Де силва
+3
0
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Антон Чугунов
Пусть делают, что хотят.Только не трогайте «50+1». Иначе вся экономика поломается
+1
-1
0
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