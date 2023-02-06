Бундеслига хочет продать часть ТВ-прав за 4,5 млрд евро, чтобы профинансировать клубы лиги. Среди претендентов – компания, помогавшая «Барсе» с рычагами
Бундеслига ищет покупателя на телевизионные права.
По данным Financial Times, Бундеслига уже более трех месяцев ведет переговоры с инвестиционными фондами по вопросу управления коммерческими правами и правами на телетрансляцию матчей. Планируется продать миноритарную долю в новообразованной структуре с целью привлечения денег для финансирования клубов лиги.
В настоящее время на покупку ТВ-прав претендуют 5 инвесторов. Также в борьбу может включиться Sixth Street – американская инвестиционная компания, участвовавшая в рефинансировании «Реала» и «Барселоны». В частности, Sixth Street помогла каталонцам активировать два экономических рычага летом 2022 года. Компания купила у «Барсы» 25% доходов от телеправ на 25 лет.
Переговоры о ТВ-правах Бундеслиги планируется возобновить в среду. Бундеслига оценивает стоимость прав в 18 млрд евро. За счет продажи доли в 25% планируется привлечь 4,5 млрд евро.
«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?
Подписавшимся клубам дадут жирную единовремнную выплату , как это сделал СVC в Испании, а дальше клубы на вечно ( если в договоренности нет специальных пунктов об обратной передаче прав со временем ) лишаться 25% доходов от тв прав.
Главное не забывать, что в случае с Барселоной это называется "позорное дергание рычагов и продажа своего будущего клубом банкротом", а в случае с Германией это назовут "грамотная и дальновидная политика немецких ’гениев экономики’ от мира футбола "
Продажа тв-прав Барселоны - ахахвхв, рычаг, банкротство
Не перепутайте!
они потащили меня обратно.
(c) Рычаг Де силва