Кан об отсутствии у «Баварии» трансферов за 100 млн: «Тратим то, что зарабатываем – это философия. Не сделаем ничего, что поставит экономику клуба под угрозу»

Директор «Баварии» объяснил, почему клуб не покупает игроков за 100 миллионов евро.

– Почему «Бавария» никогда не тратила 100 миллионов евро на трансфер футболиста? Потому что не хотите или не можете?

– Есть философия: мы тратим только то, что заработали. Инвестирование огромных денег в одного игрока всегда представляет за собой большой риск.

Все должно быть сделано разумно. Игрок должен интегрироваться в нашу команду как на спортивном, так и на экономическом уровне.

Мы не будем делать ничего, что может поставить под угрозу экономическую стабильность клуба. «Бавария» не имеет долгов. Это наша философия. И в долгосрочной перспективе это даже конкурентное преимущество.

В краткосрочной перспективе клуб может взять в долг или позвонить инвесторам. Вопрос в том, что произойдет в будущем.

Если мы связываем спортивный успех и финансовые ресурсы по сравнению с другими крупными европейскими клубами, понятно, что « » всегда имела преимущество, – сказал генеральный директор мюнхенского клуба.