Кан об отсутствии у «Баварии» трансферов за 100 млн: «Тратим то, что зарабатываем – это философия. Не сделаем ничего, что поставит экономику клуба под угрозу»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия бизнес Футбол

Директор «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему клуб не покупает игроков за 100 миллионов евро.

– Почему «Бавария» никогда не тратила 100 миллионов евро на трансфер футболиста? Потому что не хотите или не можете?

– Есть философия: мы тратим только то, что заработали. Инвестирование огромных денег в одного игрока всегда представляет за собой большой риск.

Все должно быть сделано разумно. Игрок должен интегрироваться в нашу команду как на спортивном, так и на экономическом уровне.

Мы не будем делать ничего, что может поставить под угрозу экономическую стабильность клуба. «Бавария» не имеет долгов. Это наша философия. И в долгосрочной перспективе это даже конкурентное преимущество.

В краткосрочной перспективе клуб может взять в долг или позвонить инвесторам. Вопрос в том, что произойдет в будущем.

Если мы связываем спортивный успех и финансовые ресурсы по сравнению с другими крупными европейскими клубами, понятно, что «Бавария» всегда имела преимущество, – сказал генеральный директор мюнхенского клуба.

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22 комментария

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Илья Игнатьев
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Не у всех есть под рукой целый чемпионат, из которого можно за бесценок выдернуть понравившегося игрока.
За бесценок это за сколько? 37 млн отступных за Гетце в 2013? Которого мог выкупить кто угодно. Или за 35 за Хуммельса? Может быть 35 за Павара из команды, которая вылетела во вторую бундеслигу? Или по 30 млн за Нойера и Гомеза?
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Александр Гончаров
Ответ Илья Игнатьев
42,5 был Толиссо в 2017, но потом же был Сане, а в прошлом году Де Лигт перебили Толиссо)
И что Сане не стоит 45 млн?! а Де Дигт 67 млн ? Молодой перспективный защитник с опытом, таких вообще мало в футболе.
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Александр Гончаров
Ответ Ваня Шипитко
Бавария покупает игроков за 60-80 млн, но я честно не помню, что б они кого либо продали свыше хотя бы 50 млн.. Честно..
Бавария никого кроме Энрнандеса и Де. Лигта не покупала за 60-80 млн за всю историю клуба, ненужно мешать Баварию с мешками, которые тратят такие суммы.
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Илья Игнатьев
Ответ Александр Гончаров
Так это единственный трансфер у Баварии такой дорогой а так 45 млн максимум в истории клуба. Ну за Эрнандеса переплатили, в Баварию все должны переходить дешевле. Ведь Бавария не мешок. Адекватная цена Эрнандеса для Баварии до 40 млн с учетом что ему было около 22 лет и он был одним из лучших в мире. А для клубов АПЛ он даже сейчас 50 стоит, а тогда 120 стоил бы.
42,5 был Толиссо в 2017, но потом же был Сане, а в прошлом году Де Лигт перебили Толиссо)
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Александр Гончаров
Ответ werley
Ну так это Бавария умеет терпеть и ждать, когда у игрока окончится контракт. Это не Реал, который покупает Азара за 80 миллионов за год до окончания контракта просто потому, что он нужен.
Азара за 100 вроде брали с огромной зарплатой. Ну он стоил этих денег тогда.
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Александр Гончаров
Ответ Дмитрий Яруллин
То есть , за Эрнандеса 80 норм ?
Так это единственный трансфер у Баварии такой дорогой а так 45 млн максимум в истории клуба. Ну за Эрнандеса переплатили, в Баварию все должны переходить дешевле. Ведь Бавария не мешок. Адекватная цена Эрнандеса для Баварии до 40 млн с учетом что ему было около 22 лет и он был одним из лучших в мире. А для клубов АПЛ он даже сейчас 50 стоит, а тогда 120 стоил бы.
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БолельщикСоСтажем
Практичные немцы, уважение
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МБ14
Ответ Дмитрий Яруллин
То есть , за Эрнандеса 80 норм ?
Норм. Чемпион мира, закрывающий несколько позиций, игравший в топ-клубе и на тот момент в сильнейшем чемпионате. Атлетико регулярно играл в поздних стадиях ЛЧ.
Ещё вопросы?
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werley
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Не у всех есть под рукой целый чемпионат, из которого можно за бесценок выдернуть понравившегося игрока.
Ну так это Бавария умеет терпеть и ждать, когда у игрока окончится контракт. Это не Реал, который покупает Азара за 80 миллионов за год до окончания контракта просто потому, что он нужен.
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ага пылесосят бундеслигу задаром
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Ваня Шипитко
Бавария покупает игроков за 60-80 млн, но я честно не помню, что б они кого либо продали свыше хотя бы 50 млн..
Честно..
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футбольщик
И покупаем лучших игроков Бундеслиги за бесценок
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Kazbek Ilyassovskiy
Не у всех есть под рукой целый чемпионат, из которого можно за бесценок выдернуть понравившегося игрока.
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Илья Игнатьев
Ответ Дмитрий Яруллин
То есть , за Эрнандеса 80 норм ?
Сейчас нет, а на момент покупки был чемпионом мира и основным игроком команды топ3 Ла Лиги.
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Арман Бижанов
Да в этом плане Бавария пример среди топ клубов, самое похвальное что остаются конкурентоспособными на европейской арене
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Born is the King
Кан:"Чтобы Бавария орала в каждом углу про свою философию клубы Бундеслиги готовят бесплатных игроков"
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trav
Ответ Дмитрий Яруллин
То есть , за Эрнандеса 80 норм ?
да. Эрнандес играл в европейском топ-клубе и полностью показал свой потенциал
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King_X
Кан: клубы Бундеслиги продают по скидке, нет нужды тратить 100 млн
+28
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Милан. Тонали. 8.
Бавария пример для всех как надо грамотно тратить деньги на трансферы ☝️ ...
+13
-5
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Дмитрий Яруллин
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Ну и красавцы. Нечего платить по 100млн за Мудриков
То есть , за Эрнандеса 80 норм ?
+21
-8
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Евгений Квасников
вот за это я и уважаю,не только Баварию,но и всё бундеслигу!!!!! Красавцы. удачи в этой ЛЧ!!!!
+27
-7
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Сижу на факсах Барселоны
Ну и красавцы. Нечего платить по 100млн за Мудриков
+29
-9
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