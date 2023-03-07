Кан об отсутствии у «Баварии» трансферов за 100 млн: «Тратим то, что зарабатываем – это философия. Не сделаем ничего, что поставит экономику клуба под угрозу»
Директор «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему клуб не покупает игроков за 100 миллионов евро.
– Почему «Бавария» никогда не тратила 100 миллионов евро на трансфер футболиста? Потому что не хотите или не можете?
– Есть философия: мы тратим только то, что заработали. Инвестирование огромных денег в одного игрока всегда представляет за собой большой риск.
Все должно быть сделано разумно. Игрок должен интегрироваться в нашу команду как на спортивном, так и на экономическом уровне.
Мы не будем делать ничего, что может поставить под угрозу экономическую стабильность клуба. «Бавария» не имеет долгов. Это наша философия. И в долгосрочной перспективе это даже конкурентное преимущество.
В краткосрочной перспективе клуб может взять в долг или позвонить инвесторам. Вопрос в том, что произойдет в будущем.
Если мы связываем спортивный успех и финансовые ресурсы по сравнению с другими крупными европейскими клубами, понятно, что «Бавария» всегда имела преимущество, – сказал генеральный директор мюнхенского клуба.
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