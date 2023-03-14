Жерар Пике: «Молодежь не хочет 90-минутных матчей, где мяч в игре только 50 минут, ей нужно развлечение. Федерациями управляют люди определенного возраста, которые не хотят перемен»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике считает, что футбол в нынешнем виде недостаточно развлекает молодую аудиторию. 

«Я думаю, что каждый вид спорта должен стремиться к развлечению, это проблема спорта в целом. Федерациями управляют люди определенного возраста, которые не хотят перемен. А молодые люди хотят перемен, они не хотят 90-минутных матчей, где мяч находится в игре только 50 [минут].

Никаких трехчасовых теннисных матчей с перерывами каждые три минуты, никакого баскетбола с тайм-аутами... им нужно развлечение», – сказал бывший защитник «Барселоны». 

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73 комментария

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murzzzzzilka
Ответ гилберт
Важно качество тенниса, а не его продолжительность.
Оставим один сет из трех геймов?:))
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Gleboff
У меня в молодости тоже как-то получалось все очень быстро :) и нравилось! Теперь предпочитаю подольше и качаственей! И у них пройдёт!!!
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гель кристины
Ответ Arty K.
Пике просто нужно признать, что в нынешние реалии он не вписался
Пике не вписался?
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Вондроушова
Ответ Stas Zaitsev
для зрелища достаточно уменьшить размер поля и убрать офсайды)
Так вы описали как раз кубок легенд
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murzzzzzilka
Ответ AmanEsen
Ну учитывая, что теннис далеко не самый популярный спорт, то все таки это больше говорит именно о теннисе)
Ничего подобного.
Теннис - прекрасный вид спорта. Безумно интересный. Ну, может, просто нужно чуть больше интеллекта, чтоб его воспринимать:)
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Arty K.
Пике просто нужно признать, что в нынешние реалии он не вписался
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Cearvm
Очень наивно. Молодежь - это самый крупный рынок. Поэтому даже фильмы 18+ окупаются в несколько раз хуже, чем с подростковым рейтингом. Если спорт не интересует ЦА 12-18 лет, то он деградирует. Через десятилетия интерес резко обвалится. Те, кто были молодежью "тогда", не имели гаджетов и многих других видов развлечений. Все виды спорта стареют и проигрывают конкуренцию киберспорту и т.д. Я уже молчу про то, что развитие - это естественный процесс. Под кого еще можно переориентировать-то, под вкусы 50-летних? А молодое большинство будет сидеть и кивать головами? Так не бывает))
"Фсё новое — плоха"
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гилберт
Пока нет смысла в кардинальных переменах, хотя понятно что лет через 50 придётся отменить оффсайды или дать второй мяч.
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Tpy6kaMerlina
Футбол рано или поздно изменится (он уже меняется). В том смысле, что два тайма по 45 минут точно не будут играться через какое-то время. Для меня это очевидно
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Felp
Пике, иди-ка ты к Шакире
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justbored
Мнение пенсионера-хипстора крайне ценно.
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Mikel Dominator Arteta
Пуке фактит.
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as009595@icloud.com
Молодежь пусть хайлайты смотрит,
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murzzzzzilka
Ответ Stas Zaitsev
для зрелища достаточно уменьшить размер поля и убрать офсайды)
А еще уменьшить время, сократить количество игроков… что еще?
Поиграйте в настольный футбол, и оставьте в покое наш нормальный футбол.
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andrus_k
Да кто его знает, честно говоря. Как правильно.
Но. Если посмотреть на общемировые тенденции и скорость обмена информации, то Пике абсолютно прав. И мы рано или поздно к этому придем.
Или ТикТок с Рилсами и Шортсами не убеждают?
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Cearvm
Ответ Глеб Кравцов
А кому нафиг нужна эта молодёжь? почему все должны ради них все менять и переорентировать? те 50-ти + летние , да и просто все люди, кто сейчас любит футбол тоже были молодежью и футбол был с точки зрения яркости и длительности ещё более нужным скорее чем сейчас, но это никому не помешало
Очень наивно. Молодежь - это самый крупный рынок. Поэтому даже фильмы 18+ окупаются в несколько раз хуже, чем с подростковым рейтингом. Если спорт не интересует ЦА 12-18 лет, то он деградирует. Через десятилетия интерес резко обвалится. Те, кто были молодежью "тогда", не имели гаджетов и многих других видов развлечений. Все виды спорта стареют и проигрывают конкуренцию киберспорту и т.д.

Я уже молчу про то, что развитие - это естественный процесс. Под кого еще можно переориентировать-то, под вкусы 50-летних? А молодое большинство будет сидеть и кивать головами? Так не бывает))
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гилберт
Ответ Владимир Самсонов
Теннисные пятисетовые матчи просто прекрасны. И часто остаются в памяти. Пике брюзжит, как старый дед.
Важно качество тенниса, а не его продолжительность.
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Олжас
футбол играют не для молодежи только, ну и футбол это не развлечение, футбол намного больше чем просто развлечение
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filippa
доля истины в его словах есть. очень редко когда бывает 90 итнут ишры. 90% матчи это просто катание мяча туда сюда. провести бы какой нить пробный турнир. чисто посмотреть как оно будет.
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QUIKSILVER
Киноиндустрия уже вся под молодежь заточена. Один Марвел в кино, как и музыка вся сплошь перделки. А теперь футбол
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murzzzzzilka
Ответ Ivan_Tikhonov
Теннис никому не нужен
Вы всех опросили?:))
Или привыкли обо всех по себе судить?
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AmanEsen
Ответ murzzzzzilka
Это ничего не говорит о теннисе, но зато четко характеризует вас:))
Ну учитывая, что теннис далеко не самый популярный спорт, то все таки это больше говорит именно о теннисе)
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King_X
Ответ Denis Akhmarov
потому что нужно привлекать деньги
Так можно многое другое развивать для роста привлекательности
А не пересматривать время таймов и подобные основополагающие вещи

Катки в доте тоже не по 10-15 минут, но смотрят же
Аналогично, стримы с прохождением сюжетки в играх - тож не часовое дело

Вопрос в понимании, когда тебе понятно/знакомо - тогда и интерес возникает
+ помогает всякий движ типа Межгалактического футбола на Jetix, или блю дока(аниме), который сейчас смотрят малые

Вот над этим нужно работать, а не сокращать тайминг, вводить файерболлы(условно) и прочее
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King_X
Ответ Tomas Nepotrebko
Потому что те, кого все устраивает, стареют и умирают. А успешный бизнес должен смотреть в завтрашний день, если не хочет повторить судьбу Kodak, MySpace, Nokia и т.д.
Нееее
С этим не спорю
Я к тому, что можно коммерч сторону развивать, какие-то другие моменты для роста привлекательности
А не базовые вещи типа 45+45 менять ради молодежи.
Сегодня им 90 минут много, завтра 60 будет скучно и так далее
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Кан и Баллак сидят в баре
Вот всё и прояснилось. То то я смотрю, он последние сезоны играл так, словно развлекался, а не работал на поле.
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