Жерар Пике: «Молодежь не хочет 90-минутных матчей, где мяч в игре только 50 минут, ей нужно развлечение. Федерациями управляют люди определенного возраста, которые не хотят перемен»

считает, что футбол в нынешнем виде недостаточно развлекает молодую аудиторию.

«Я думаю, что каждый вид спорта должен стремиться к развлечению, это проблема спорта в целом. Федерациями управляют люди определенного возраста, которые не хотят перемен. А молодые люди хотят перемен, они не хотят 90-минутных матчей, где мяч находится в игре только 50 [минут].

Никаких трехчасовых теннисных матчей с перерывами каждые три минуты, никакого баскетбола с тайм-аутами... им нужно развлечение», – сказал бывший защитник «Барселоны».

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