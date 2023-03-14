Жерар Пике: «Молодежь не хочет 90-минутных матчей, где мяч в игре только 50 минут, ей нужно развлечение. Федерациями управляют люди определенного возраста, которые не хотят перемен»
Жерар Пике считает, что футбол в нынешнем виде недостаточно развлекает молодую аудиторию.
«Я думаю, что каждый вид спорта должен стремиться к развлечению, это проблема спорта в целом. Федерациями управляют люди определенного возраста, которые не хотят перемен. А молодые люди хотят перемен, они не хотят 90-минутных матчей, где мяч находится в игре только 50 [минут].
Никаких трехчасовых теннисных матчей с перерывами каждые три минуты, никакого баскетбола с тайм-аутами... им нужно развлечение», – сказал бывший защитник «Барселоны».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Теннис - прекрасный вид спорта. Безумно интересный. Ну, может, просто нужно чуть больше интеллекта, чтоб его воспринимать:)
Поиграйте в настольный футбол, и оставьте в покое наш нормальный футбол.
Но. Если посмотреть на общемировые тенденции и скорость обмена информации, то Пике абсолютно прав. И мы рано или поздно к этому придем.
Или ТикТок с Рилсами и Шортсами не убеждают?
Я уже молчу про то, что развитие - это естественный процесс. Под кого еще можно переориентировать-то, под вкусы 50-летних? А молодое большинство будет сидеть и кивать головами? Так не бывает))
Или привыкли обо всех по себе судить?
А не пересматривать время таймов и подобные основополагающие вещи
Катки в доте тоже не по 10-15 минут, но смотрят же
Аналогично, стримы с прохождением сюжетки в играх - тож не часовое дело
Вопрос в понимании, когда тебе понятно/знакомо - тогда и интерес возникает
+ помогает всякий движ типа Межгалактического футбола на Jetix, или блю дока(аниме), который сейчас смотрят малые
Вот над этим нужно работать, а не сокращать тайминг, вводить файерболлы(условно) и прочее
С этим не спорю
Я к тому, что можно коммерч сторону развивать, какие-то другие моменты для роста привлекательности
А не базовые вещи типа 45+45 менять ради молодежи.
Сегодня им 90 минут много, завтра 60 будет скучно и так далее