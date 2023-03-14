Фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал защитника Балерди

Болельщик « » объявил голодовку, чтобы клуб продал игрока.

В понедельник фанат «Олимпика» пришел к офису клуба, где устроил сидячую забастовку. Он требует, чтобы защитник покинул команду.

На табличках, которые болельщик принес с собой, написано «Балерди вон», «я объявляю голодовку» и «жители Марселя больше не хотят тебя видеть».

«Он больше не должен играть за «Марсель», вот и все. В этом нет ничего плохого. Я доношу свое послание до людей из «Марселя» без мата, без оскорблений», – сказал болельщик.

Леонардо Балерди перешел в «Марсель» из дортмундской «Боруссии» в 2020 году. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 27 матчей. В игре против «Страсбура» (2:2), состоявшейся 12 марта, он получил красную карточку.

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