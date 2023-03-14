Фанат «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал защитника Балерди

Теги Марсель лига 1 Франция болельщики Леонардо Балерди Футбол

Болельщик «Марселя» объявил голодовку, чтобы клуб продал игрока. 

В понедельник фанат «Олимпика» пришел к офису клуба, где устроил сидячую забастовку. Он требует, чтобы защитник Леонардо Балерди покинул команду. 

На табличках, которые болельщик принес с собой, написано «Балерди вон», «я объявляю голодовку» и «жители Марселя больше не хотят тебя видеть». 

«Он больше не должен играть за «Марсель», вот и все. В этом нет ничего плохого. Я доношу свое послание до людей из «Марселя» без мата, без оскорблений», – сказал болельщик. 

Леонардо Балерди перешел в «Марсель» из дортмундской «Боруссии» в 2020 году. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 27 матчей. В игре против «Страсбура» (2:2), состоявшейся 12 марта, он получил красную карточку. 

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8 комментариев

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Кайрат Кырбасов
Дом он проиграл из-за него, что ли? Или жену увел? Откуда такая ненависть, что готов с голоду помереть
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We are Arsenal
Ответ Егор Крид58
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Мне стыдно такое писать, думаю люди и так смекнули 😁
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spartak_1988
Так без него Марсель два забил, так что тут как посмотреть
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kokakoka
А чем Балерди так провинился кроме красной карточки?
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evil
ему надо в Спортлото писать
+2
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Егор Крид58
Ответ We are Arsenal
Интересно фанаты Дзюбы что объявят чтобы его в сборную вызвали?
?
0
0
0
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We are Arsenal
Интересно фанаты Дзюбы что объявят чтобы его в сборную вызвали?
+4
-2
+2
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che kaif
Что такое.
Когда Бальерди ломал Неймара носили его на руках.
+1
-2
-1
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