«Барса» – лидер по посещаемости среди клубов Европы в этом сезоне. «Боруссия» – 2-я, «Бавария» – 3-я
Домашние матчи «Барселоны» в этом сезоне собирают наибольшее число болельщиков в Европе.
Средняя посещаемость «Камп Ноу» в первой части сезона Ла Лиги-2022/23 составила 83 194 человека, сообщает Mundo Deportivo. Две игры «Барсы» в этом сезоне посетили больше 90 тысяч болельщиков – против «Интера» (3:3, 92 302 человека) и «Альмерии» (2:0, 92 605 фанатов).
Топ-10 европейских клубов по средней посещаемости в текущем сезоне выглядит следующим образом:
1. «Барселона» (83 194 на матчах чемпионата);
2. «Боруссия» Дортмунд (81 032);
3. «Бавария» (75 007);
4. «Манчестер Юнайтед» (74 184);
5. «Милан» (72 656);
6. «Интер» (72 080);
7. «Марсель» (62 136);
8. «Рома» (61 794);
9. «Шальке» (60 870);
10. «Арсенал» (60 135).
Отметим, что средняя посещаемость домашних матчей «Реала» в этом сезоне составила 57 552 человека, а «Атлетико» – 54 507.
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