«Барса» – лидер по посещаемости среди клубов Европы в этом сезоне. «Боруссия» – 2-я, «Бавария» – 3-я

Домашние матчи «Барселоны» в этом сезоне собирают наибольшее число болельщиков в Европе.

Средняя посещаемость «Камп Ноу» в первой части сезона Ла Лиги-2022/23 составила 83 194 человека, сообщает Mundo Deportivo. Две игры «Барсы» в этом сезоне посетили больше 90 тысяч болельщиков – против «Интера» (3:3, 92 302 человека) и «Альмерии» (2:0, 92 605 фанатов).

Топ-10 европейских клубов по средней посещаемости в текущем сезоне выглядит следующим образом:

1. (83 194 на матчах чемпионата);

2. Дортмунд (81 032);

3. (75 007);

4. (74 184);

5. (72 656);

6. «Интер» (72 080);

7. «Марсель» (62 136);

8. «Рома» (61 794);

9. «Шальке» (60 870);

10. «Арсенал» (60 135).

Отметим, что средняя посещаемость домашних матчей «Реала» в этом сезоне составила 57 552 человека, а «Атлетико» – 54 507.