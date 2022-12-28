2 тайма по 30 минут чистого времени и более частое обращение к ВАР: тренер «Марселя» Тудор хочет реформ в футболе

Теги Марсель Монако Игор Тудор лига 1 Франция видеоповторы Леонардо Балерди правила Футбол

Игор Тудор рассказал, что бы он изменил в футболе.

«Я всегда выступаю за улучшения в футболе. Перемены всегда приходят с опозданием. Если бы можно было играть два тайма по 30 минут эффективного игрового времени...

Во Франции, я думаю, я хотел бы чаще видеть ВАР. В наших матчах ВАР никогда не вмешивался. Это непостижимо. Двух или трех ошибок можно было бы избежать благодаря ВАР. Я нахожу это действительно странным. Последний пример – пенальти [после фола] Балерди против «Монако». Это единственный момент, по которому, я думаю, было бы неплохо добиться улучшений», – сказал главный тренер «Марселя».

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5 комментариев

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Dzhansug Bukiya
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Ответ therealgreenman
Идите вы лесом с такими предложениями… Когда матч в захлёб интересный и два по 45 как по щелчку пальца пролетают
ты не можешь понять , что 2х30 минут и так займет полтора часа времени? Просто часы будут останавливать каждый раз, когда мяч будет вне игры.
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Евгений Цыбулин
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Играть пятерками,толстый на ворота)))Пенальти-либо 11 метров с вратарем,либо с центра,по пустым)))
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Михаил Блинов
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Ответ buFFon
30 чистого маловато кмк Я бы 35мин ввёл а 30 для женщин..
В Медиалиге проводили так матчи по 30 минут чистого времени. Самый быстрый матч прошёл за 2,5 часа и это перерывом
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therealgreenman
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Идите вы лесом с такими предложениями…
Когда матч в захлёб интересный и два по 45 как по щелчку пальца пролетают
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buFFon
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30 чистого маловато кмк
Я бы 35мин ввёл
а 30 для женщин..
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