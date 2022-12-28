2 тайма по 30 минут чистого времени и более частое обращение к ВАР: тренер «Марселя» Тудор хочет реформ в футболе

рассказал, что бы он изменил в футболе.

«Я всегда выступаю за улучшения в футболе. Перемены всегда приходят с опозданием. Если бы можно было играть два тайма по 30 минут эффективного игрового времени...

Во Франции, я думаю, я хотел бы чаще видеть ВАР. В наших матчах ВАР никогда не вмешивался. Это непостижимо. Двух или трех ошибок можно было бы избежать благодаря ВАР. Я нахожу это действительно странным. Последний пример – пенальти [после фола] Балерди против « ». Это единственный момент, по которому, я думаю, было бы неплохо добиться улучшений», – сказал главный тренер « ».

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