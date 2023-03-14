«Барса» из-за роста ставок по кредитам в США приостановила привлечение 1,5 млрд евро на реконструкцию «Камп Ноу»

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«Барселона» приостановила привлечение инвестиций на ремонт «Камп Ноу».

Как сообщает Financial Times, клуб приостановил поиск средств на сумму 1,5 миллиарда евро на фоне роста стоимости кредитования в США, которая выросла до значений 2007 года, когда в США начался финансовый кризис.

Инвестиционные банки Goldman Sachs, JPMorgan и Key Capital, являющиеся давними партнерами «Барселоны», отказались от комментариев.

Сообщается, что «Барселона» работает над оптимизацией условий и разрабатывает более гибкую структуру финансирования. В клубе намерены договориться о сделке к концу марта.

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59 комментариев

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brace
Есть стадион в Саранске. Правда, там в последнее время играет местная команда, но она будет без ума только от 1 мысли, поделиться полем с таким знаменитым клубом.
..... будет на разогреве у Барселоны.)
Даже с перелётом получится дешевле, чем реконструкция Камп- ноу по нынешним ценам!!
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Syndycate
Ответ sacha2
1,5 млрд. за реконструкцию... красиво жить не запретишь. В субботу смотрел матч Лестер - Челси, стадик построили за 37 млн. в 2002 году на 35 тыс. Конечно несравнимо... ну 300 млн., ну 500 на реконструкцию, а тут 1,5 млрд. Дешевле - новый.
Так еще с судейским корпусом же придется делиться)
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ДЖИН
2 банка из 30 уже обанкротились в штатах. И это за 6 дней. Это армянский заговор украинских американцев.
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Raul14
Банкрот хочет улучшить унитазобразный стадион?))
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hannibal ante portas
Реконструкция? Хотели более удобные кресла для болельщиков Айнтрахта установить?
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sprmn
Ответ Сергей Логинов
Скоро вашей Америке кирдык ©
Америка не моя
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sacha2
1,5 млрд. за реконструкцию... красиво жить не запретишь. В субботу смотрел матч Лестер - Челси, стадик построили за 37 млн. в 2002 году на 35 тыс. Конечно несравнимо... ну 300 млн., ну 500 на реконструкцию, а тут 1,5 млрд. Дешевле - новый.
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Ллб
Ответ Пенс
Уже и американские банки не хотят работать с судейской бчк. Для них такое сотрудничество-это репутационный удар. Нерукопожатной стала наша бчк.
В новости : Барселона отказалась от привлечения средств от американских банков из-за роста банковских ставок.

Пенс: Уже и американские банки не хотя работать с судейской бчк.

Даже смеяться не хочется, настолько все плохо)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Манюшный
БЧБШ - больше чем без штанов.
Человек Магуайр, это правда, что вы недавно сломали Рафинью? Он ударился об холодильник коленом
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Манюшный
БЧБШ - больше чем без штанов.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sevuska
Надо было Барсе с Газпромбанком с 2007 года начинать сотрудничать - Камп Ноу был бы уже как новенький 😎
С шейхами из ОАЭ. Нефтесектор, куда уж реальнее экономика?
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Syndycate
Ответ Роман
Эффект многомиллиардного контракта Месси.
Вот вот, могли уже половину спотифай арены перестроить на эти деньги
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ зак
да какая разница у него враг номер один это Перес и Роналду, он винит их во всем что происходит в Мире, а барса это Ноев ковчег, а Месси это Ной))
А по личности - он Кайн
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evgen123
как говаривал Адам Смит, "неважно какой у тебя долг, главное ты можешь его обслуживать". Основа западной экономики) Загнать потребителя в кредитные долги до гробовой доски. Но пока есть потребитель, который заложил свою жизнь в кредит, экономика развивается. Правда физически это пузырь, и ты его накачиваешь процентными платежами.
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зак
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В Эквадоре - похожий клуб есть. Но все это крайние методы
да какая разница у него враг номер один это Перес и Роналду, он винит их во всем что происходит в Мире, а барса это Ноев ковчег, а Месси это Ной))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ллб
Так тут джекпот - Барса, США и банковский кризис в одной новости. Завтра сгенериртруют новость, что уборщица на Камп Ноу вызвала панику в банковском секторе США, сняв со своего депозита все 170 долларов, которые ей тайно платил Лапорта ( возможно Бартомео) чтобы обвалить экономику США
Тогда можно новый фильм про Джека Райана снимать.

Ps

Интересно, здесь есть такие, кто о нем ещё знает.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ зак
или Барселона из Уругвая))
В Эквадоре - похожий клуб есть. Но все это крайние методы
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Роман
Эффект многомиллиардного контракта Месси.
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Iuasanotu
Надо на Камп Ноу огород сделать
И тогда никакие кризисы не страшны
Главное землю от нитратов очистить
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зак
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На крайний случай есть Интер Майами
или Барселона из Уругвая))
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evgen123
Барса не сможет обслуживать свой долг, в отличие от США, хоть там и банкопад. Получается скоро Барса будет банкротом, поскольку кредитная ставка по их кредиту с плавающей процентной ставкой привязанной к ставке ФРС будет только увеличиваться.
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зак
Ответ LaffyTaffy
На деньги, потраченные на Дембеле, Коутинью, Депая, Рафинью и прочий сброд можно было бы построить полстадиона точно и не попрошайничать с протянутой рукой.
потраченые на зарплату Месси и бонусы, можно было покрыть все расходы из своего кармана, а не бегать попрошайничить))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ evgen123
Рост ставок ФРС США привел к обесценению активов в долговых инструментах, далее усиливается процентный риск, который компенсируется ростом ставок по кредитам. В свою очередь, рост ставок по кредитам приведет к неизбежному росту просрочек и списаниями, что усилит кредитный риск. Все это без учета коллапса сектора недвижимости, который создает свои специфичные проблемы
Нам всем крышка. Дела делаются на Уолл-стрит. А по итогу из за спекулянтов страдает планета :)
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Syndycate
Ответ rigobersong
А кому-то полторалярда просто списали, будто бы их и не было:)) Честная конкуренция:)🤣🤣🤣
А кто-то много лет судьям платил, честная конкуренция)
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Sevuska
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это - глобализация!
Надо было Барсе с Газпромбанком с 2007 года начинать сотрудничать - Камп Ноу был бы уже как новенький 😎
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