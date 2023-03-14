«Барса» из-за роста ставок по кредитам в США приостановила привлечение 1,5 млрд евро на реконструкцию «Камп Ноу»
«Барселона» приостановила привлечение инвестиций на ремонт «Камп Ноу».
Как сообщает Financial Times, клуб приостановил поиск средств на сумму 1,5 миллиарда евро на фоне роста стоимости кредитования в США, которая выросла до значений 2007 года, когда в США начался финансовый кризис.
Инвестиционные банки Goldman Sachs, JPMorgan и Key Capital, являющиеся давними партнерами «Барселоны», отказались от комментариев.
Сообщается, что «Барселона» работает над оптимизацией условий и разрабатывает более гибкую структуру финансирования. В клубе намерены договориться о сделке к концу марта.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
..... будет на разогреве у Барселоны.)
Даже с перелётом получится дешевле, чем реконструкция Камп- ноу по нынешним ценам!!
Пенс: Уже и американские банки не хотя работать с судейской бчк.
Даже смеяться не хочется, настолько все плохо)
Ps
Интересно, здесь есть такие, кто о нем ещё знает.
И тогда никакие кризисы не страшны
Главное землю от нитратов очистить