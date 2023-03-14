«Барса» из-за роста ставок по кредитам в США приостановила привлечение 1,5 млрд евро на реконструкцию «Камп Ноу»

«Барселона» приостановила привлечение инвестиций на ремонт « ».

Как сообщает Financial Times, клуб приостановил поиск средств на сумму 1,5 миллиарда евро на фоне роста стоимости кредитования в США, которая выросла до значений 2007 года, когда в США начался финансовый кризис.

Инвестиционные банки Goldman Sachs, JPMorgan и Key Capital, являющиеся давними партнерами «Барселоны», отказались от комментариев.

Сообщается, что « » работает над оптимизацией условий и разрабатывает более гибкую структуру финансирования. В клубе намерены договориться о сделке к концу марта.

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