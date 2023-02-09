Жоан Лапорта: «Мы спасли «Барсу» из финансовых руин. Сейчас правила не дают быть конкурентоспособными – в других странах ФФП мягче»

высказался об улучшении финансового положения «Барселоны».

«Мы можем сказать, что спасли «Барсу» из финансовых руин.

« » унаследовала очень большую ведомость зарплат. Она превышала 300-350 млн евро, и из-за этого клубом было сложно управлять.

Я никогда не перестану хвалить работу и нашего менеджмента. Мы активировали рычаги, чтобы создать конкурентоспособную команду. К лету мы сократим ведомость зарплат на 170 млн евро [по сравнению с суммой, которая была при прежнем руководстве].

После нашего прихода «Барса» купила игроков на 215 млн евро и продала на 141 млн евро. Учитывая, что ведомость зарплат оставалась слишком большой, вводила против нас новые ограничения. Приложив титанические усилия, мы зарегистрировали игроков, но Ла Лига поменяла правила – теперь мы не можем производить такие операции.

Это постоянное перетягивание каната, которое усложняет планирование. Мы продолжим работать, чтобы иметь возможность зарегистрировать игроков, и постараемся убедить Ла Лигу смягчить правила. Нынешние правила не дают нам быть конкурентоспособными. В других странах ФФП мягче», – сказал президент «Барселоны».

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