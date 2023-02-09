Жоан Лапорта: «Мы спасли «Барсу» из финансовых руин. Сейчас правила не дают быть конкурентоспособными – в других странах ФФП мягче»

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Матеу Алемани финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Жоан Лапорта высказался об улучшении финансового положения «Барселоны».

«Мы можем сказать, что спасли «Барсу» из финансовых руин. 

«Барселона» унаследовала очень большую ведомость зарплат. Она превышала 300-350 млн евро, и из-за этого клубом было сложно управлять.

Я никогда не перестану хвалить работу Матеу Алемани и нашего менеджмента. Мы активировали рычаги, чтобы создать конкурентоспособную команду. К лету мы сократим ведомость зарплат на 170 млн евро [по сравнению с суммой, которая была при прежнем руководстве].

После нашего прихода «Барса» купила игроков на 215 млн евро и продала на 141 млн евро. Учитывая, что ведомость зарплат оставалась слишком большой, Ла Лига вводила против нас новые ограничения. Приложив титанические усилия, мы зарегистрировали игроков, но Ла Лига поменяла правила – теперь мы не можем производить такие операции.

Это постоянное перетягивание каната, которое усложняет планирование. Мы продолжим работать, чтобы иметь возможность зарегистрировать игроков, и постараемся убедить Ла Лигу смягчить правила. Нынешние правила не дают нам быть конкурентоспособными. В других странах ФФП мягче», – сказал президент «Барселоны».

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23 комментария

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AurelioDeLaurentis
Ответ Футбол_это_жизнь
Отлично сработано. Финансовая яма убивала спортивные достижения. 9 место к 12 туру это был полнейший провал! После этого выдали сумасшедший отрезок в лиге с полностью разобранной командой и этот сезон показывает, что клуб на чёрном пути. Нам как болельщикам без разницы как и какие рычаги дергают Лапорта и Алемани. Нам важны спортивные достижения, игра команды и идеи тренера
на верном пути.
(без обид за поправление)
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Jaxongir Shodiev
Ответ Ave_milk
Кто бы что не говорил, работу он свою делает отлично, не без нюансов, но главное что видно движение, все остальное это мелочи
Да, ведь в такой яме барса еще не ни разу не оказывалась. Чел сделал всё по максимуму
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rigobersong
Ответ wshnmn
Оооо даааа. Долг Барселоны — 1,173 млрд евро, убыток — 481 млн, зарплатный фонд на 40% выше, чем у других топ-клубов
Что это поллярда долга чипси?:))
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Футбол_это_жизнь
Ответ Ave_milk
Кто бы что не говорил, работу он свою делает отлично, не без нюансов, но главное что видно движение, все остальное это мелочи
Все остальное это вотчина должуни.
Это он на спортс ру считает количество туалетной бумаги на Камп Ноу, расходники уборщиц, сколько тарелок супа съели охранники, сколько пар грязных носок построили за день.
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wshnmn
Ответ rigobersong
Лапорта гений, уже в 3й раз пересобирает Барселону и возводит ее на вершину, при этом 100% угадывая с тренерами, хотя каждое назначание молодого и неопытного тренера всегда встречали многие скептически. Райкард, Пеп и теперь Хави:) Преимущество Лапорты над большинством бездарей типа Боули в том, что он в футболе реально сам очень хорошо разбирается, в т.ч. и в юридических вопросах:) Отличный мужик:)) Всегда радует, когда при нем Барселона побеждает реал в большинстве случаев и Перес сидит со своим унылым грустным лицом:)))
Оооо даааа.

Долг Барселоны — 1,173 млрд евро, убыток — 481 млн, зарплатный фонд на 40% выше, чем у других топ-клубов
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Dimagger
Ого! сколько "болельщиков" и "сопереживающих" на ветке... :)
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Leon4ik
Насчёт ФФП в других странах - по факту, тот же ПСЖ, Сити, а теперь и Челси. Другое дело, что долги, мега раздутые зп и контракты были в самой Барсе - это факт. Радует, что клуб на верном пути, без рычагов не обошлось бы вообще, похоже. Надеюсь на новые трофеи уже в этом сезоне !
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Ave_milk
Кто бы что не говорил, работу он свою делает отлично, не без нюансов, но главное что видно движение, все остальное это мелочи
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Вячеслав Новиков
Лапорта отличный президент и Барселону ждёт хорошее будущее с ним, действительно было очень сложно, да ещё и тебас палки в колёса вставляет
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rigobersong
Ответ Футбол_это_жизнь
На месте Переса я бы тоже пару рычагов дернул, а то Реал уже четвёртый месяц играет на огороде вместо поля.
мадридская нищета с долгами в 900+ миллионов сидит и отсрочкой на 10 лет:) Мбаппе поэтому и не поехал играть за тарелку риса, а просто хохотал подписывая новый контракт с ПСЖ:))) А огород как раз для игры реала:))
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
На месте Переса я бы тоже пару рычагов дернул, а то Реал уже четвёртый месяц играет на огороде вместо поля.
ты и на своем неплохо с этим справляешься)
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Sunnyboy
Выжимка - "Рычаги наше всё!"
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Aleksandr Danilov
Ответ rigobersong
Лапорта гений, уже в 3й раз пересобирает Барселону и возводит ее на вершину, при этом 100% угадывая с тренерами, хотя каждое назначание молодого и неопытного тренера всегда встречали многие скептически. Райкард, Пеп и теперь Хави:) Преимущество Лапорты над большинством бездарей типа Боули в том, что он в футболе реально сам очень хорошо разбирается, в т.ч. и в юридических вопросах:) Отличный мужик:)) Всегда радует, когда при нем Барселона побеждает реал в большинстве случаев и Перес сидит со своим унылым грустным лицом:)))
Скажи это людям, которые ещё не родились и видели Барсу только на вершине. Как Лапорта вытащил её из полной задницы в начале 2000ых они не слышали
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Футбол_это_жизнь
Ответ rigobersong
Лапорта гений, уже в 3й раз пересобирает Барселону и возводит ее на вершину, при этом 100% угадывая с тренерами, хотя каждое назначание молодого и неопытного тренера всегда встречали многие скептически. Райкард, Пеп и теперь Хави:) Преимущество Лапорты над большинством бездарей типа Боули в том, что он в футболе реально сам очень хорошо разбирается, в т.ч. и в юридических вопросах:) Отличный мужик:)) Всегда радует, когда при нем Барселона побеждает реал в большинстве случаев и Перес сидит со своим унылым грустным лицом:)))
На месте Переса я бы тоже пару рычагов дернул, а то Реал уже четвёртый месяц играет на огороде вместо поля.
+7
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Universal1000
Гениальный президент.

Раскидал всех в 2003-2010, собрав две великие команды.

Разнесет и сейчас. Соберет и третью. )
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rigobersong
Ответ Футбол_это_жизнь
Отлично сработано. Финансовая яма убивала спортивные достижения. 9 место к 12 туру это был полнейший провал! После этого выдали сумасшедший отрезок в лиге с полностью разобранной командой и этот сезон показывает, что клуб на чёрном пути. Нам как болельщикам без разницы как и какие рычаги дергают Лапорта и Алемани. Нам важны спортивные достижения, игра команды и идеи тренера
Вообще забавно, как рычаг перелернул челси и внезапно долг в полторалярда был списан будто его и не было:) Вот и весь современный ФФП:))
+9
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Футбол_это_жизнь
Отлично сработано. Финансовая яма убивала спортивные достижения. 9 место к 12 туру это был полнейший провал! После этого выдали сумасшедший отрезок в лиге с полностью разобранной командой и этот сезон показывает, что клуб на чёрном пути.
Нам как болельщикам без разницы как и какие рычаги дергают Лапорта и Алемани. Нам важны спортивные достижения, игра команды и идеи тренера
+11
-10
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rigobersong
Лапорта гений, уже в 3й раз пересобирает Барселону и возводит ее на вершину, при этом 100% угадывая с тренерами, хотя каждое назначание молодого и неопытного тренера всегда встречали многие скептически. Райкард, Пеп и теперь Хави:) Преимущество Лапорты над большинством бездарей типа Боули в том, что он в футболе реально сам очень хорошо разбирается, в т.ч. и в юридических вопросах:) Отличный мужик:)) Всегда радует, когда при нем Барселона побеждает реал в большинстве случаев и Перес сидит со своим унылым грустным лицом:)))
+33
-17
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Ебздрогыч
И я хотел идти куда попало,
Закрыть свой дом и не найти ключа.
Но верил я — не все еще пропало,
Пока не меркнет свет, пока горит рычаг.
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Winter Soldier
Не дают за рычаги подергать нормально
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Гамаль Хайдаров
Ответ Экспертное мнение
Стартует новая рекламная-кампания Суперлиги?)) В этот раз не лажаните.
очень сложно одолеть эту мафию из Уефа
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skorpion n
ну спасли или сделали хуже это ещё не ясно ...
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Экспертное мнение
Стартует новая рекламная-кампания Суперлиги?))
В этот раз не лажаните.
+2
-6
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