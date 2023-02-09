Жоан Лапорта: «Мы спасли «Барсу» из финансовых руин. Сейчас правила не дают быть конкурентоспособными – в других странах ФФП мягче»
Жоан Лапорта высказался об улучшении финансового положения «Барселоны».
«Мы можем сказать, что спасли «Барсу» из финансовых руин.
«Барселона» унаследовала очень большую ведомость зарплат. Она превышала 300-350 млн евро, и из-за этого клубом было сложно управлять.
Я никогда не перестану хвалить работу Матеу Алемани и нашего менеджмента. Мы активировали рычаги, чтобы создать конкурентоспособную команду. К лету мы сократим ведомость зарплат на 170 млн евро [по сравнению с суммой, которая была при прежнем руководстве].
После нашего прихода «Барса» купила игроков на 215 млн евро и продала на 141 млн евро. Учитывая, что ведомость зарплат оставалась слишком большой, Ла Лига вводила против нас новые ограничения. Приложив титанические усилия, мы зарегистрировали игроков, но Ла Лига поменяла правила – теперь мы не можем производить такие операции.
Это постоянное перетягивание каната, которое усложняет планирование. Мы продолжим работать, чтобы иметь возможность зарегистрировать игроков, и постараемся убедить Ла Лигу смягчить правила. Нынешние правила не дают нам быть конкурентоспособными. В других странах ФФП мягче», – сказал президент «Барселоны».
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(без обид за поправление)
Это он на спортс ру считает количество туалетной бумаги на Камп Ноу, расходники уборщиц, сколько тарелок супа съели охранники, сколько пар грязных носок построили за день.
Долг Барселоны — 1,173 млрд евро, убыток — 481 млн, зарплатный фонд на 40% выше, чем у других топ-клубов
Раскидал всех в 2003-2010, собрав две великие команды.
Разнесет и сейчас. Соберет и третью. )
Нам как болельщикам без разницы как и какие рычаги дергают Лапорта и Алемани. Нам важны спортивные достижения, игра команды и идеи тренера
Закрыть свой дом и не найти ключа.
Но верил я — не все еще пропало,
Пока не меркнет свет, пока горит рычаг.
В этот раз не лажаните.