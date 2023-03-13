Андрей Канчельскис: «Российские судьи – слабейшие в Европе, потому что не научились обращаться с новыми технологиями. Работают в замедленном режиме»

Теги премьер-лига Россия судьи Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает российских судей худшими в Европе. 

«Каждый тур ловлю себя на мысли, что наших судей не обучили работе с ВАР. Как они долго все делают – просто ужас. И ладно бы решения правильные понимали, но нет: стоят по пять минут, затягивают игру, и все равно умудряются ошибаться.

В данный момент российские судьи – слабейшие в Европе, потому что не научились обращаться с новыми технологиями. Работают в замедленном режиме, приковывают к себе слишком много внимания. Так быть не должно», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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18 комментариев

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Гоша Петров
Из всех стран Европы слабейшие в России так?В Молдавии,Фарерах сильнее?Что то я не слышал вообще с половины стран Европы о судьях которые обслуживали крупные турниры,а вот у России такие есть.
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Михаил Хромаков
Ответ therealgreenman
Да? Ещё скажи что судьи там с ВАР без ошибочно работают, там чудят по более наших…
как можно больше наших косячить если у нас что ни матч то скандал)
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Arty K.
Андрюх, вы там на пару с Мостовым квасите?
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Фан Рубина
Наши неидеальны, но мы слишком критикуем и принижаем себя. Одно время даже приглашали в РПЛ судеек из европки и только так поняли, что в европке судейство отстаёт от нашего неидеального на световые года. Да сегодня там такой судейка, как Дэнни Маккели, до сих пор работает на крупных турнирах. И это я ещё про английских судеек не начинал.
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therealgreenman
Ответ Мартинелли
Вот ты наверное и не смотрел, там ВАР очень быстро работает, судье даже не надо игру останавливать и ждать когда на ВАР судьи разродятся
Да? Ещё скажи что судьи там с ВАР без ошибочно работают, там чудят по более наших…
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Stivi M.D.
Как будто что-то другое у нас работает по-другому. А, ну да, пропаганда и новые репрессивные законы нон-стопом фигачат🤣🤣
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Мартинелли
Ответ therealgreenman
Ты видимо АПЛ давно не смотрел…
Вот ты наверное и не смотрел, там ВАР очень быстро работает, судье даже не надо игру останавливать и ждать когда на ВАР судьи разродятся
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Вадим Макаров
Второго алкаша на смену Мостовому подвезли в рубрику « Постоянные эксперты»
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red hikkikomori
Ответ encaro_one
Скорость принятия решения в АПЛ несравнима.
скорость значения не имеет если решения неверные принимаются
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encaro_one
Ответ red hikkikomori
британские могут поспорить с нашими
Скорость принятия решения в АПЛ несравнима.
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Спартак Уокер
Ну да объективно
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⚽️Juve⚽️
Ответ therealgreenman
Ты видимо АПЛ давно не смотрел…
Там Ла лига и серия А тоже хороши
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Только Крылья
английские впереди планеты всей зато
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Overkiller
Ответ Sevuska
Какой футбол такой и режим 👍
Какой режим такой и футбол...
+3
-3
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S.Mane10
Был такого же мнения, а после матча Спартак-Урал убедился в этом.
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red hikkikomori
британские могут поспорить с нашими
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therealgreenman
Ты видимо АПЛ давно не смотрел…
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Sevuska
Какой футбол такой и режим 👍
+3
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