Андрей Канчельскис: «Российские судьи – слабейшие в Европе, потому что не научились обращаться с новыми технологиями. Работают в замедленном режиме»

считает российских судей худшими в Европе.

«Каждый тур ловлю себя на мысли, что наших судей не обучили работе с ВАР. Как они долго все делают – просто ужас. И ладно бы решения правильные понимали, но нет: стоят по пять минут, затягивают игру, и все равно умудряются ошибаться.

В данный момент российские судьи – слабейшие в Европе, потому что не научились обращаться с новыми технологиями. Работают в замедленном режиме, приковывают к себе слишком много внимания. Так быть не должно», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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