«Ростов» пробил 12 пенальти за 19 матчей Мир РПЛ – на 5 больше ближайших преследователей. До рекорда ЧР – 1 удар

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия судьи Краснодар Пари НН Егор Голенков Максим Осипенко Даниил Корнюшин Антон Фролов судья Футбол

«Ростов» пробил 12 пенальти в этом сезоне Мир РПЛ, приблизившись к рекорду.

На 94-й минуте матча с «Пари НН» Максим Осипенко забил с точки после того, как арбитр Антон Фролов зафиксировал фол Даниила Корнюшина на Егоре Голенкове.

«Ростов» пробил 12 пенальти в сезоне РПЛ, 10 из которых реализовал. 6 раз с точки бил Полоз, 2 раза пробил Комличенко, по одному – Роман Тугарев, Максим Осипенко и Даниил Уткин.

12 пенальти – наибольший результат в этом сезоне чемпионата России. У идущих вторым по этому показателю «Сочи» и «Динамо» по 7 ударов с 11-метровой отметки.

Рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти делят «Краснодар» и «Крылья Советов» – по 13. «Быки» пробили столько в прошлом сезоне, самарцы – в 2004 году.

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38 комментариев

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Андрей Кононов
Ответ Павел Родин
Рисуют пенальти направо и налево, цирк)))) Ну, не было игры рукой!!!!
игру смотрел?Судя по тексту нет.Пенальти где якобы была игра рукой отменили.А забили пенальти,когда был удар рукой по лицу.Совет.Смотри матч и не суди по игре посмотрев эпизоды с комментами.
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Андрей Кононов
Ответ Moscwow
Представили, что они Аргентина, а РПЛ - Чемпионат мира
кто они и с какого причала здесь Аргентина?
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Андрей Климов
Ответ MrStep
так, стоп! а как же Зенит, Газпром, админресурс? 😳
приплёл, молодец
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укротитель троллей
Ответ Михаил Максаков
От Заремы что ли? Она ж хочет спартачей к арабам в пустыню увезти, какие тебе ещё комментарии нужны? Лично я её в этом полностью поддерживаю, пускай увозит свой ФК Шапито куда-нибудь подальше отсюда.
я всё гадал найдётся ли чудак на букву м который приплетёт к новости Спартак и вуаля нашёлся сверхразум )))

ахах
там ещё парочка таких )))
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Moscwow
Представили, что они Аргентина, а РПЛ - Чемпионат мира
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Павел Родин
Рисуют пенальти направо и налево, цирк)))) Ну, не было игры рукой!!!!
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Valentin Kompaneytsev
Думаю рекорд состоится. Ещё играть 11 туров.
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Фрош
Из новости разит завистью...
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Сергей Волуйский
Счет на табло!!! Не понятно , что глупее , отбрасывать мяч к своим воротам , где нет воротника или бить в лицо игрока соперника в своей штрафной ? Все это было сегодня . С победой Ростов!!
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charly_54
Ответ MrStep
так, стоп! а как же Зенит, Газпром, админресурс? 😳
Заговор только против спартака, потому что они единственный и настоящий конкурент Зенита
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ZarvuR2020
Ответ MrStep
возможно! но эта статистика не за этот сезон, а в общем по чемпионату России 😏
Нет, так и будет. Ресурсником считается тот, кто выиграл РПЛ (ну кроме Спартака конечно)
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MrStep
Ответ Andy Tucker
весь на паспортный стол потратили, не переживай скоро увидишь. в прошлом туре штрафной вместо ЖК Малкому дали)
а Промесу на паспорт это будет считаться админресурсом или что то иное ?)
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Гельмут Стой
Пенальти заработать, тоже уметь нужно
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MrStep
Ответ ZarvuR2020
Будет Ростов РПЛ забирать, админресурс станет его. Это так работает
возможно! но эта статистика не за этот сезон, а в общем по чемпионату России 😏
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Михаил Максаков
Ответ Зверёк
Ждём коммент от «главного правдоруба» РПЛ
От Заремы что ли? Она ж хочет спартачей к арабам в пустыню увезти, какие тебе ещё комментарии нужны? Лично я её в этом полностью поддерживаю, пускай увозит свой ФК Шапито куда-нибудь подальше отсюда.
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Михаил Максаков
Вот все говорят что Ростов при помощи этих пенальти куда-то тащат судьи, а Краснодар в прошлом году и Крылья в 2004-м тоже куда-то тащили? Если не секрет, то куда? Или у Краснодара и Крыльев это другое?
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ТрактоПоктер
Ответ Andy Tucker
весь на паспортный стол потратили, не переживай скоро увидишь. в прошлом туре штрафной вместо ЖК Малкому дали)
А в этом туре всего один вместо пяти пенальти и трёх удалений
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FromRostov
С победой, Ростов!
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Homsder
Ответ Зверёк
Ждём коммент от «главного правдоруба» РПЛ
А чего ждать? У него такое ,,не пахнет,,
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Homsder
Ответ .ru
До рекорда ЧР – 1 удар... побьют... даже не сомневаюсь
Я скажу больше, новый рекорд поставят, который вряд ли досягаем будет
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Алексей Иванов
Ответ Shuller18
Ну сегодня какие вопросы по пенальти? Чем думал Корнюшин, когда ладонью как из учебников для самообороны бил Миронова в лицо? Идиотский поступок от защитника, иначе не скажешь.
До этого судья выдумал один, вар отменил
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Forte Live
Ответ Shuller18
Ну сегодня какие вопросы по пенальти? Чем думал Корнюшин, когда ладонью как из учебников для самообороны бил Миронова в лицо? Идиотский поступок от защитника, иначе не скажешь.
Голенкова
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d.xoxlov
С "Торпедо" аж три раза били, так что и 14 можно записать.
+5
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Andy Tucker
Ответ MrStep
так, стоп! а как же Зенит, Газпром, админресурс? 😳
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-13
-13
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Зверёк
Ждём коммент от «главного правдоруба» РПЛ
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-1
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