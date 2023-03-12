«Ростов» пробил 12 пенальти за 19 матчей Мир РПЛ – на 5 больше ближайших преследователей. До рекорда ЧР – 1 удар

« » пробил 12 пенальти в этом сезоне Мир РПЛ, приблизившись к рекорду.

На 94-й минуте матча с « » Максим Осипенко забил с точки после того, как арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на .

«Ростов» пробил 12 пенальти в сезоне , 10 из которых реализовал. 6 раз с точки бил Полоз, 2 раза пробил Комличенко, по одному – Роман Тугарев, Максим Осипенко и Даниил Уткин.

12 пенальти – наибольший результат в этом сезоне чемпионата России. У идущих вторым по этому показателю «Сочи» и «Динамо» по 7 ударов с 11-метровой отметки.

Рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти делят «Краснодар» и «Крылья Советов» – по 13. «Быки» пробили столько в прошлом сезоне, самарцы – в 2004 году.

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