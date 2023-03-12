«На первенстве бани могли бы голову оторвать за такое. Катастрофическое судейство, не уровень РПЛ». Лапочкин о матче «Ростов» – «Пари НН»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейство матча Мир РПЛ «Ростов» – «Пари НН».

На 55-й минуте Андрей Лангович открыл счет в матче после розыгрыша углового. Перед ударом защитник « » Максим Осипенко выпрыгнул за мячом и коснулся вратаря « » локтем. Арбитр Антон Фролов изучил эпизод с помощью ВАР и принял решение засчитать взятие ворот.

«Второй тайм – катастрофическое судейство. Это не то чтобы не уровень РПЛ, на первенстве бани могли бы за такое голову оторвать.

Я тоже не понимаю, что происходит. В моменте с голом Ланговича – зовут же к монитору и показывают. Что еще надо, чтобы отменить гол?

Я возмущен этим моментом, на видео он простой. Может, судья не хотел получить двойку, а хотел защитить себя, не отменив этот гол.

У меня большие сомнения, уровень ли такой арбитраж?» – сказал Лапочкин.

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