«На первенстве бани могли бы голову оторвать за такое. Катастрофическое судейство, не уровень РПЛ». Лапочкин о матче «Ростов» – «Пари НН»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Пари НН Матч ТВ Максим Осипенко Андрей Лангович Антон Фролов судья Футбол

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейство матча Мир РПЛ «Ростов» – «Пари НН».

На 55-й минуте Андрей Лангович открыл счет в матче после розыгрыша углового. Перед ударом защитник «Ростова» Максим Осипенко выпрыгнул за мячом и коснулся вратаря «Пари НН» локтем. Арбитр Антон Фролов изучил эпизод с помощью ВАР и принял решение засчитать взятие ворот.

«Второй тайм – катастрофическое судейство. Это не то чтобы не уровень РПЛ, на первенстве бани могли бы за такое голову оторвать.

Я тоже не понимаю, что происходит. В моменте с голом Ланговича – зовут же к монитору и показывают. Что еще надо, чтобы отменить гол?

Я возмущен этим моментом, на видео он простой. Может, судья не хотел получить двойку, а хотел защитить себя, не отменив этот гол.

У меня большие сомнения, уровень ли РПЛ такой арбитраж?» – сказал Лапочкин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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25 комментариев

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Homsder
Ответ Фрош
Гипс наложили?
Гипс не причем, а вот толчок вратаря был
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Homsder
Ответ zanuda59
Нет в правилах, что во вратарской нельзя трогать вратаря. Учи матчасть.
Учи сам........это истина
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Точный_пас_Ещенко
Ответ Pelerin
Нападение на вратаря... я даже не знаю, что ещё можно придумать, чтобы оправдать горе-крота. Опять "если чуть-чуть нарушал, то можно"?
Вапщет крови не было
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Pelerin
Ответ zanuda59
Нет в правилах, что во вратарской нельзя трогать вратаря. Учи матчасть.
И тем не менее. Осипенко не стоял на месте, а двигался во вратаря. Столкнулся с ним и помешал добраться до мяча. Это очевидная ситуация.

"Алё, реф!" считает очевидной не только отмену гола в этой ситуации, но и ещё целый букет ошибок. Этого молодого арбитра мы не скоро увидим в РПЛ... а Ростову совершенно случайно опять повезло с судейством )
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charly_54
Ответ Фрош
Так его никто и не трогал, кстати, на поле был судья
А гипс, гипс был?
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Фрош
Ответ daniel-cristian
а про отсутствие карточек у Ростова с прямыми ногами и ударом локтем в голову гоцука???
Это этот, который весь матч рубил по ногам нашим пацанам, ну, тогда мало локтем
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Otto Funfer
Ответ red hikkikomori
первенство бани - это турнир учрежденный Глушаковым?
и Черчесовым с Денисовым)
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Фрош
Ответ charly_54
Про гипс это в правилах написано?
Так его никто и не трогал, кстати, на поле был судья
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charly_54
Ответ Фрош
Гипс наложили?
Про гипс это в правилах написано?
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zanuda59
Ответ Homsder
Вратаря во вратарской, вообще трогать нельзя, а там удар по руке
Нет в правилах, что во вратарской нельзя трогать вратаря. Учи матчасть.
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charly_54
Ответ red hikkikomori
первенство бани - это турнир учрежденный Глушаковым?
Да там ему женщины с пониженной социальной ответственностью пытаются голову оторвать
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daniel-cristian
а про отсутствие карточек у Ростова с прямыми ногами и ударом локтем в голову гоцука???
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trashbox
Уровень РПЛ - это три результативных ошибки в одном мачче в одну и ту же сторону, бгг, не надо тут сказок.
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Pelerin
Нападение на вратаря... я даже не знаю, что ещё можно придумать, чтобы оправдать горе-крота. Опять "если чуть-чуть нарушал, то можно"?
+6
-1
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Фрэнк Канистра
О, главный косяпор, который во время своей карьеры стольких утопил, теперь оценивает других косяпоров. Фантастика) дивный новый мир)))
+4
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Фрош
Ответ Homsder
Вратаря во вратарской, вообще трогать нельзя, а там удар по руке
Гипс наложили?
+1
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Valentin Kompaneytsev
Хорошо Лапочкин устроился. Раньше его критиковали, сейчас он.
+5
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YuriyMEB
Когда уже спортс закроют?
+4
-4
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Сергей Волуйский
Жаль , что тебе на подобном первенстве голову не оторвали , а то ты потом в РПЛ столько матчей запорол!!!!!!! Сидел бы тихо и не напоминал о себе
+6
-3
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Kit244098
Надо расследовать не только работу Фролова в этой игра. Надо и варовскую бригаду за яйца потрясти. Кто-то из них тоже был заряжен. Как, в свое время,в игре Спартак - Сочи.
+8
-4
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Араик Оганесян
Ответ red hikkikomori
первенство бани - это турнир учрежденный Глушаковым?
Ну во-первых, не Глушаковым, а г-ом. во-вторых, Черчесовым.
+1
-4
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Homsder
Ответ Ростовский
Чистая борьба была в этом эпизоде и чистый гол.
Вратаря во вратарской, вообще трогать нельзя, а там удар по руке
+27
-2
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Фрош
Он про непоставленный на Глебове?
+7
-6
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red hikkikomori
первенство бани - это турнир учрежденный Глушаковым?
+17
-3
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Ростовский
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+4
-15
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