«На первенстве бани могли бы голову оторвать за такое. Катастрофическое судейство, не уровень РПЛ». Лапочкин о матче «Ростов» – «Пари НН»
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейство матча Мир РПЛ «Ростов» – «Пари НН».
На 55-й минуте Андрей Лангович открыл счет в матче после розыгрыша углового. Перед ударом защитник «Ростова» Максим Осипенко выпрыгнул за мячом и коснулся вратаря «Пари НН» локтем. Арбитр Антон Фролов изучил эпизод с помощью ВАР и принял решение засчитать взятие ворот.
«Второй тайм – катастрофическое судейство. Это не то чтобы не уровень РПЛ, на первенстве бани могли бы за такое голову оторвать.
Я тоже не понимаю, что происходит. В моменте с голом Ланговича – зовут же к монитору и показывают. Что еще надо, чтобы отменить гол?
Я возмущен этим моментом, на видео он простой. Может, судья не хотел получить двойку, а хотел защитить себя, не отменив этот гол.
У меня большие сомнения, уровень ли РПЛ такой арбитраж?» – сказал Лапочкин.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
"Алё, реф!" считает очевидной не только отмену гола в этой ситуации, но и ещё целый букет ошибок. Этого молодого арбитра мы не скоро увидим в РПЛ... а Ростову совершенно случайно опять повезло с судейством )