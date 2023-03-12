«Пенальти в ворота «Зенита» – спорный, 50 на 50». Радченко о 3:2 с «Химками»

недоволен судейством в матче «Зенита» и «Химок».

Матч 19-го тура Мир завершился со счетом 3:2 в пользу сне-бело-голубых. Победный гол на 91-й минуте забил Густаво Мантуан.

« », проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, смогли сравнять счет благодаря дублю Бутты Магомедова. Второй гол подмосковной команды был забит с пенальти после фола вратаря Михаила Кержакова на Александре Руденко.

«На мой взгляд, пенальти, назначенный в ворота «Зенита», – спорный, где-то 50 на 50. Его нужно тщательно смотреть, разбирать.

Мы возвращаемся обратно. Последние два года мы говорим о спорных пенальти, о спорных красных карточках, о ВАР, много моментов.

Конечно, это все околофутбольное отвлекает людей. Они смотрят не на футбол, не на результат, а вот на эти вещи, которые до сих пор, к сожалению, непонятно как трактуются», – сказал экс-игрок « ».

Матч обслуживал арбитр Артур Федоров.

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