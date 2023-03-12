Судья засчитал гол «Ростова» «Пари НН», несмотря на контакт Осипенко с вратарем Гойло. Нагучев считает, что арбитр ошибся

Гол «Ростова» «Пари НН» засчитали после вмешательства ВАР.

На 55-й минуте открыл счет в матче Мир после розыгрыша углового.

Перед ударом защитник « » выпрыгнул за мячом и коснулся вратаря « » локтем. Арбитр Антон Фролов изучил эпизод с помощью ВАР и принял решение засчитать взятие ворот.

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказал свое мнение о ситуации в эфире.

«Я больше не задаю никаких вопросов, потому что я не понимаю, как некоторые арбитры трактуют те или иные эпизоды.

Сегодня я начал репортаж с того, что надеюсь, что мы не увидим ничего, подобного тому, что произошло вчера в Краснодаре, когда арбитр засчитывает мяч при всех прочих вариантах офсайда, известных мировому футболу.

И сегодня тоже гол засчитан, хотя мы увидели, что Осипенко попадает рукой по вратарю, даже можно сказать, по руке вратаря, которая играла в мяч, и, возможно, из-за этого игра в мяч вышла неуверенной.

Не знаю, у меня нет вообще никаких… я не понимаю. Простите, я не понимаю. Я 16 лет комментирую футбол, и я не понимаю вообще ничего. Извините. Но я и не арбитр, я комментатор. И по моему мнению это нельзя было засчитывать. Может, я ошибаюсь», – сказал Нагучев.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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