Судья засчитал гол «Ростова» «Пари НН», несмотря на контакт Осипенко с вратарем Гойло. Нагучев считает, что арбитр ошибся

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи видеоповторы Пари НН Роман Нагучев Матч ТВ Максим Осипенко Никита Гойло Андрей Лангович Антон Фролов судья Футбол

Гол «Ростова» «Пари НН» засчитали после вмешательства ВАР.

На 55-й минуте Андрей Лангович открыл счет в матче Мир РПЛ после розыгрыша углового.

Перед ударом защитник «Ростова» Максим Осипенко выпрыгнул за мячом и коснулся вратаря «Пари НН» локтем. Арбитр Антон Фролов изучил эпизод с помощью ВАР и принял решение засчитать взятие ворот.

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказал свое мнение о ситуации в эфире.

«Я больше не задаю никаких вопросов, потому что я не понимаю, как некоторые арбитры трактуют те или иные эпизоды.

Сегодня я начал репортаж с того, что надеюсь, что мы не увидим ничего, подобного тому, что произошло вчера в Краснодаре, когда арбитр засчитывает мяч при всех прочих вариантах офсайда, известных мировому футболу.

И сегодня тоже гол засчитан, хотя мы увидели, что Осипенко попадает рукой по вратарю, даже можно сказать, по руке вратаря, которая играла в мяч, и, возможно, из-за этого игра в мяч вышла неуверенной.

Не знаю, у меня нет вообще никаких… я не понимаю. Простите, я не понимаю. Я 16 лет комментирую футбол, и я не понимаю вообще ничего. Извините. Но я и не арбитр, я комментатор. И по моему мнению это нельзя было засчитывать. Может, я ошибаюсь», – сказал Нагучев.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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15 комментариев

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Виталик Украинский
Да судьи сами уже не понимают когда надо судить "по правилам", а когда "по понятиям". Пострадавшая сторона устроит скандал и накажут в любом случае. Когда приглашают на "чаепитие" судей мотивируют на "высоко поднятую планку единоборств". Это значит: нет крови - нет нарушения на вратаре.
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Назар Игорь
Мало кто заметил что игрок в желтой футболке во время исполнения пенальти Осипенко вбежал в штрафную до удара.
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Алекс Я
Чистый гол.с каких это пор в такой борьбе нельзя касаться соперника?это же не баскетбол.
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Махмудов Мехти
в заметку детским тренерам, не надо учить играть футбол, надо в штрафной головой найти часть руки защитника и потом заплакать (((((
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chilingarovyura@icloud.com
Ответ Давид Кочинян
Атака на вратаря и «пенальти за попадание мяча в лицо» 🤣 «VARстов» в своём репертуаре ахаха
Пенальти отменили) смотрите хотя бы футбол полностью)
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Eugene88
И все-таки высосали пенку валерке😂
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Eugene88
Какие же противные ростовчане. Мяч попал в лицо игроку, а ВЕСЬ состав ростова вскинул руки с требованием пенки. И ведь судья повелся именно на это, ведь руки то не было😂
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Никому_никабельный
Колосков вон тоже ничего не понимает
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Direct free kick
Ответ ZarvuR2020
Валера конечно судейский любимец в этом году
Против Ирана и Ирака просто так не согласился бороться (позор)
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Егор Крид58
в воскресенье после программы’ Время ’ теперь нужно показать РПЛ(также три буквы как КВН) ну смешнее в разы))
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А я ясные дни оставляю себе
Нашли специалиста. Еще бы у Журавля спросили.
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LokoMasteR
да и сейчас пытался придумать пенальти для ростова
колуны
+10
-1
+9
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dreamstep
После матча судья расскажет почему принял такое решение наверняка. Мнение Нагучева никому не интересно.
+2
-3
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ZarvuR2020
Валера конечно судейский любимец в этом году
+19
-1
+18
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Давид Кочинян
Атака на вратаря и «пенальти за попадание мяча в лицо» 🤣 «VARстов» в своём репертуаре ахаха
+14
-3
+11
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