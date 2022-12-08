Андрей Соломатин: «Снова поеду в зону СВО. Я сам вышел на группировку «Эспаньола». Собираем вещи в основном от фанатов клубов»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о посещении батальона «Эспаньола».

«Да, я ездил в зону СВО, на Донбасс, и в понедельник снова туда уезжаю.

Я сам вышел на околофутбольную группировку «Эспаньола», которая сейчас там участвует в военных действиях. По своей инициативе захотел помочь им, привести какие-то вещи, пообщаться.

Очень рад, что это удалось реализовать. Мы много чего им привозили в тот раз, и сейчас тоже идет большой сбор для ребят – это все необходимые вещи, кроме оружия. Собираем вещи в основном от фанатов разных клубов.

Ребята из «Эспаньолы» говорят, что всем нужно объединяться и тогда все закончится быстрее, нашей победой», – сказал Соломатин.

Экс-игрок ЦСКА Соломатин съездил на Донбасс и привез гуманитарный груз в подразделение «Эспаньола»

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