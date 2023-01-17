Гендиректор «Шахтера» о Мудрике: «Не уверен, что мы смогли бы закрыть сделку, если бы Абрамович все еще управлял «Челси»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Роман Абрамович Сергей Палкин Политика Михаил Мудрик Футбол

Генеральный директор «Шахтера» высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси». 

Сергей Палкин отметил, что трансфер стал символичным и показал единство между Украиной, Великобританией и США. 

«Да, это очень символично. Скажу больше: если бы, например, клубом все еще управлял Роман Абрамович, я не уверен, что мы смогли бы провести переговоры и закрыть эту сделку», – сказал Палкин в интервью talkSPORT.

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

44 комментария

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Андрюха с района
Ответ Nerazzurri-88
Ну да, это потому что америкос свои платит, а "ромка" ворованные.
А вы так тесно знакомы с амеркосом, что готовы полностью заручиться, что он не воровал?) Наивно думать, что на Западе бизнес делается по иному) Там тоже бывает воруют)
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ta-tosha
Ответ Андрюха с района
Если поднять клуб со дна - это горе бизнесмен, тогда, хз, что по твоему топ-бизнесмен) Все его траты в клубе окупились сполна для команды) А америкос возвращает лондонское шопито к корням)
Откати на пару месяцев назад - у Челси был долг перед Абрамовичем около 2 лярдов, который он "простил" клубу перед продажей. Откуда интересно он взялся? Даже у ненавистных америкосов с МЮ он в 3 раза меньше, а у Ливерпуля его вообще нет
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Heath...
Ответ Tony Grey
100 млн за Мудрика, очень символично, безусловно Абрамович бы на такую аферу в жизнь бы не подписался. В общем будем посмотреть как этот парень будет конкурировать с Стерлингом, Пулишичем за место в старте
У Пулишича он уже выиграл конкуренцию, так как он всё время в лазарете.
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ArtBro
Развели на доверии новых владельцев, клуб в шапито превращается медленно, но верно
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Nerazzurri-88
Ответ Андрюха с района
Конечно, потому что у Ромки мозгов бы хватило не покупать какого-то ноунейма за такие деньги) Это америкос без мозгов и по указке партии может так потратиться)
Ну да, это потому что америкос свои платит, а "ромка" ворованные.
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Назар Игорь
Открытым текстом признался что эта афëра с трансфером Мудрика не имеет отношения к футболу, голая политика.
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Антон Акимов
Звучит как комплимент в сторону Романа
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sashafan2
Конечно, не смогли бы. Он бы не заплатил такие деньги за Мудрика=)
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dereds
Ответ Max Sinulin
Российское государство пойдет вслед за российским кораблем
Понимаю свет дали нужно что то ляпнуть, но свет это временно.
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Iuasamotu
Все российские евреи родом из Украины, поэтому Абрамович только был бы рад видеть украинца Мудрика в составе своего клуба.
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Андрюха с района
Ответ ta-tosha
Это не касается Абрамовича, это закон по жизни - кто платит тот и заказывает музыку. Роман вначале был горе бизнесмен похлеще любого Боули. И это факт
Если поднять клуб со дна - это горе бизнесмен, тогда, хз, что по твоему топ-бизнесмен) Все его траты в клубе окупились сполна для команды) А америкос возвращает лондонское шопито к корням)
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ta-tosha
Ответ FoLL
Если не ошибаюсь, там была прелестная история: какой-то подросток ему писал, кого было бы здорово подписать, и Абрамович реально к этому прислушивался. Тот период долго не продлился, но всё равно забавно.
Нет, он закончился с появлением Fair play и пониманием, как вести футбольный бизнес.
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emptinesspetr
Ответ Max Sinulin
Ни топ лиги, ни ЧМ не имеют значения. Имеет значение лишь опыт в ЛЧ - так как все клубы мечтают лишь о ней
И сколько у Мудрика опыта в ЛЧ? Игр 8? А в плей-офф ЛЧ сколько игр? Целых штук 0?
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FoLL
Ответ ta-tosha
Роман в первые 3 года творил такую дичь, что Боули просто ребенок. Он загнал минуса до 700М фунтов, что больше лярда по сегодняшним деньгам. Только потом пришло понимание, но и то чудил регулярно он, и не по детски - если подсчитать сколько неустоек он выплатил только тренерам, то можно легко купить какой нибудь Ноттингем, и ещё останется Те, кто пишет про гений Абрамовича - или имеет короткую память, или ещё титьку в те времена сосали
Если не ошибаюсь, там была прелестная история: какой-то подросток ему писал, кого было бы здорово подписать, и Абрамович реально к этому прислушивался. Тот период долго не продлился, но всё равно забавно.
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ta-tosha
Ответ Андрюха с района
Только почему-то именно при Ромке лондонское шопито отхватило большую часть своих трофеев)
Это не касается Абрамовича, это закон по жизни - кто платит тот и заказывает музыку. Роман вначале был горе бизнесмен похлеще любого Боули. И это факт
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Kit244098
Ответ Sevuska
А вообще Палкин безусловно прав - фашизм и евреи дело не совместимое ☝️
Особенно с учетом того, что Палкин сам еврей))
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Андрюха с района
Ответ ta-tosha
Роман в первые 3 года творил такую дичь, что Боули просто ребенок. Он загнал минуса до 700М фунтов, что больше лярда по сегодняшним деньгам. Только потом пришло понимание, но и то чудил регулярно он, и не по детски - если подсчитать сколько неустоек он выплатил только тренерам, то можно легко купить какой нибудь Ноттингем, и ещё останется Те, кто пишет про гений Абрамовича - или имеет короткую память, или ещё титьку в те времена сосали
Только почему-то именно при Ромке лондонское шопито отхватило большую часть своих трофеев)
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Max Sinulin
Ответ dereds
Еще они собрались играть с челси на Донбасс-арене которая теперь принадлежит российскому гос-ву, но спортс про это ненаписал
Российское государство пойдет вслед за российским кораблем
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-6
-6
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ta-tosha
Роман в первые 3 года творил такую дичь, что Боули просто ребенок. Он загнал минуса до 700М фунтов, что больше лярда по сегодняшним деньгам. Только потом пришло понимание, но и то чудил регулярно он, и не по детски - если подсчитать сколько неустоек он выплатил только тренерам, то можно легко купить какой нибудь Ноттингем, и ещё останется
Те, кто пишет про гений Абрамовича - или имеет короткую память, или ещё титьку в те времена сосали
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Андрюха с района
Ответ Burel
как будто при абраме синий мешок не сорил деньгами впустую
До такого дна он не спускался и брал за приличную сумму игроком с именем вроде бы) Как они играли за лондонское шопито - это другой вопрос)
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Макс Шева
Ответ Макс Шева
Челси ведь тогда был не разводным мешком ,а вполне грамотным клубом.Бывали и просчеты,ну не было такого чтоб купить абы кого-то опередить ,а потом не знать ,что с этим парнем делать.Сейчас Челси похож на Барсу Лапорты с Каутиньо и Гризманом .Скоро у Челси будут передовые позиции в рейтингах провалов АПЛ.Бедному Кукурельи нужно запастись силой духа
Бартоломеу конечно,а не Лапорты.Спокойствие,только спокойствие
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Amalfitano
Палкин прав. Абрам бы столько не заплатил за Мундрика.
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Макс Шева
Ответ Burel
при чём тут Лапорта ?
Воу воу полегче,все осознал
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Max Sinulin
Ответ Evgeny Trifonov
Абрамович не купил бы бегунка за 100млн с 6 матчами лч без пробега в топ 5 лиг
Ни топ лиги, ни ЧМ не имеют значения. Имеет значение лишь опыт в ЛЧ - так как все клубы мечтают лишь о ней
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-3
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Макс Шева
Ответ Бронислав Каминский
Гризманна и Коутиньо покупал Бартомеу,а не Лапорта.
Ооооооооой простите думал об одном написал другого
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