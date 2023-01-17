Гендиректор «Шахтера» о Мудрике: «Не уверен, что мы смогли бы закрыть сделку, если бы Абрамович все еще управлял «Челси»

Генеральный директор «Шахтера» высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси».

Сергей Палкин отметил, что трансфер стал символичным и показал единство между Украиной, Великобританией и США.

«Да, это очень символично. Скажу больше: если бы, например, клубом все еще управлял Роман Абрамович, я не уверен, что мы смогли бы провести переговоры и закрыть эту сделку», – сказал Палкин в интервью talkSPORT.

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов