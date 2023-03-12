В «Шахтере» заявили, что ФИФА делает украинские клубы беднее и слабее.

Об этом рассказал генеральный директор « » . Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из российских и украинских клубов приостанавливать контракты.

– С какими вызовами не удалось справиться?

– ФИФА. Они должны украинским клубам помогать. А они наоборот сделали нас еще беднее и слабее.

Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов. Хотя мы прорисовали для них всю формулу безопасности, как это работает. Вот это вообще не вышло.

Понятно, что за каждым футболистом стоит агент, который хочет заработать и который уже держит в голове: «Ага, ФИФА еще раз дала разрешение, потом снова даст, потом он свободный агент. А потом я заработаю огромные деньги».

А украинские клубы, которые инвестировали в футболистов, пусть отдыхают, – заявил Палкин.

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