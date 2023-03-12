«ФИФА должна помогать украинским клубам, а они сделали нас еще беднее и слабее». Директор «Шахтера» Палкин о приостановке контрактов
В «Шахтере» заявили, что ФИФА делает украинские клубы беднее и слабее.
Об этом рассказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из российских и украинских клубов приостанавливать контракты.
– С какими вызовами не удалось справиться?
– ФИФА. Они должны украинским клубам помогать. А они наоборот сделали нас еще беднее и слабее.
Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов. Хотя мы прорисовали для них всю формулу безопасности, как это работает. Вот это вообще не вышло.
Понятно, что за каждым футболистом стоит агент, который хочет заработать и который уже держит в голове: «Ага, ФИФА еще раз дала разрешение, потом снова даст, потом он свободный агент. А потом я заработаю огромные деньги».
А украинские клубы, которые инвестировали в футболистов, пусть отдыхают, – заявил Палкин.
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Но УЕФА мог бы и немного помочь, не спорю. От контракта с Газпромом, с которым продолжали вести дела после 2014 как ни в чем не бывало, там наверняка осталось