«ФИФА должна помогать украинским клубам, а они сделали нас еще беднее и слабее». Директор «Шахтера» Палкин о приостановке контрактов

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер ФИФА Сергей Палкин агенты деньги Футбол

В «Шахтере» заявили, что ФИФА делает украинские клубы беднее и слабее.

Об этом рассказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из российских и украинских клубов приостанавливать контракты.

– С какими вызовами не удалось справиться?

– ФИФА. Они должны украинским клубам помогать. А они наоборот сделали нас еще беднее и слабее.

Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов. Хотя мы прорисовали для них всю формулу безопасности, как это работает. Вот это вообще не вышло.

Понятно, что за каждым футболистом стоит агент, который хочет заработать и который уже держит в голове: «Ага, ФИФА еще раз дала разрешение, потом снова даст, потом он свободный агент. А потом я заработаю огромные деньги».

А украинские клубы, которые инвестировали в футболистов, пусть отдыхают, – заявил Палкин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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49 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ Дьяков Евгений
И МОК должен, и ФИФА должна, и НАТО должны, и ЕВРОсоюз, и страны СНГ должны поддерживать санкции. ВСЕ ДОЛЖНЫ УКРАИНЦАМ!
Дааа! И это Пыпыч поднял их на такой уровень. До 24 их за людей не считали,кредитов уже не давали, трубку от зеленского никто не брал. Пыпа спас.
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brace
Ответ Артем Артемов
Неконкретно. Сколько должны?
Не важно главное заявить подобное требование, так как там это уже вошло в привычку и не важно кто ты - директор клуба или президент страны
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deadjoker
Вам Боули уже помог. Что вам еще надо?
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Максим Пантелеев
Ответ Le_Mogul
Т.е. возьми и напади на другую страну, разрушай ее инфраструктуру, убивай мирных граждан, а потом называй их попрошайками. Классная логика.
Мы сами не знаем зачем Пыпа напал на больного раком в 4 стадии. Все его ходы с первого дня играют в пользу Запада и Украины.Народ конечно страдает, но всё в пользу Украины и Запада. Списывать на глупость невозможно. Даже шизофреник умнее Пыпы и не натворил бы таких дел.
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BananaMama
Ответ La Gushka
Страна, которой все остальные что-то должны...
путинская Россия она такая, ага - вечно ей все вокруг, особенно соседи, должны то с какого-то хрена согласовывать, в какие блоки вступать, какие языки в стране делать государственными, какой вектор внутренней политики выбрать
Ну что ж, судьба такая выпала Украине - показать вконец оборзевшему 1% экономики, возомнившему себя пупом земли, его реальное место
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Артем Артемов
Неконкретно. Сколько должны?
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Romeo Yankovich
Ответ BananaMama
О, это уже Украина на россию напала? Нифига уже до чего зомбирование дошло
всё по методичкам третьего рейха и в его лучших традициях оправдывать агрессию
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Romeo Yankovich
Ответ Maxim Vasnechov
Угу. Как сравниваешь развалившуюся от помощи США Южную Корею, с процветающую КНДР - сразу понятно, насколько коварные эти американцы! Или ФРГ и ГДР, Чехию и Австрию, Эстонию и Финляндию... )
туши, туши. неси огнетушитель быстрее. сейчас полыхать начнёт)))))))
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Romeo Yankovich
Ответ Asd
сами виноваты, нечего было на Россию нападать и под врагов России (сша, нато, евросоюз) ложиться
"Россия хотела напасть на нас, но мы нанесли превентивный удар" - Герман Геринг. 1945-1946 год на нюрнбергском процессе.
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Максим Пантелеев
Пыпа сделал из неких украинцев небожителей, реально. До 24 об их существовании никто не знал.А теперь все им должны. И несут, в зубах несут.Тому самому клоуну-квнщику.Которого не тронь Путин 24 февраля, украинцы давно бы сами вынесли. Украина разваливалась без вмешательства. А теперь он герой западного мира.Черчелль. Пыпа реально играет на стороне Запада.
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BananaMama
Ответ Ярик01
Война, нельзя заставить при форс-мажоре исполнять контракт людей, которые в этих условиях не заключили бы
Единственный адекватный комментарий на всю ветку. Странно, что ты еще в плюсе с не украинофобским комментом)
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BananaMama
Ответ Asd
сами виноваты, нечего было на Россию нападать и под врагов России (сша, нато, евросоюз) ложиться
О, это уже Украина на россию напала? Нифига уже до чего зомбирование дошло
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BananaMama
Я все понимаю, но и вы легов тоже поймите. Они когда в Шахтер переходили, на такие, скажем так, условия жизни не подписывались. Форс-мажор, что еще сказать.
Но УЕФА мог бы и немного помочь, не спорю. От контракта с Газпромом, с которым продолжали вести дела после 2014 как ни в чем не бывало, там наверняка осталось
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Temp LC
Ответ Le_Mogul
Т.е. возьми и напади на другую страну, разрушай ее инфраструктуру, убивай мирных граждан, а потом называй их попрошайками. Классная логика.
Ой,что недополитик делает в сфере спорта?
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Ответ Дьяков Евгений
И МОК должен, и ФИФА должна, и НАТО должны, и ЕВРОсоюз, и страны СНГ должны поддерживать санкции. ВСЕ ДОЛЖНЫ УКРАИНЦАМ!
И Африка тоже должна )
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Пол Ганарара:
должна...
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Владимир Самсонов
Интересно, а почему ФИФА ДОЛЖНА помогать?
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zrada prada
Какой президент такая и страна , попрошайки которые думают что им все должны
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Deathember
Ответ Гамарджоба Генацвале
Попрошайки.
Исходя из вашей больной логики, СССР во времена Второй мировой тоже был попрошайкой
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Mikas7
Ответ Arthas Northman
А что украинцы и у них ее уже берут?
причем тут украинцы ?
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And-Rover
ФИФА концы с концами сводит, перестаньте клянчить.
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Maxim Vasnechov
Ответ Dmona1
Они пребывают в каком-то паралельном мире. Ни разу в истории США или Европа не помогла стране. Куда бы не приходила, типо с помощью, всё разваливало. Но тут смешнее получается вслед за Украиной и Европа разваливается. Шольц то все заводы и технологии с пантентами отдал Америке. Вот где праздник будет у Германии в скором
Угу. Как сравниваешь развалившуюся от помощи США Южную Корею, с процветающую КНДР - сразу понятно, насколько коварные эти американцы! Или ФРГ и ГДР, Чехию и Австрию, Эстонию и Финляндию... )
+4
-6
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Прогресс Восточной конференции
В целом это правда. Никто не заставил легионеров играть под обстрелами. Мера была лишняя и украинскому футболу не помогает. ФИФА по своему уставу должна помогать развитию футбола как любительского, так и профессионального. Так что попрошайничества тут не видно.
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Arthas Northman
Ответ Mikas7
Я бы на месте ф.ашиков не брал бы помощь у СКореи и Ирана , позор ,уж лучше у США как во время второй мировой ,p.s но причем тут попрошайки Шахтер если хотят действовать согласно букве закона
А что украинцы и у них ее уже берут?
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S. A.
Сказал бы напрямую: "ФИФА, дайте деняк"
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