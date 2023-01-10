Газзаев об отстранении России: «Не надо говорить: «Не пустите – пойдем в Азию». Европейский футбол есть европейский футбол. Разрешили же россиянам играть на Australian Open»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Australian Open ФИФА Азиатская футбольная конфедерация CAS Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев прокомментировал решение CAS относительно отстранения России.

Сегодня Спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной России от ЧМ-2022. 

«Давайте начнем с того, что Европейский футбольный союз и ФИФА нас не исключали из европейского футбола, а отстранили до конца календарного футбольного сезона-22/23, который заканчивается в мае. Сегодня нам надо дождаться, когда закончится национальное первенство России для того, чтобы понять, какое решение дальше будет принято.

РФС находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА, но только в конце футбольного сезона можно сесть за стол переговоров и обсуждать эту тему – либо наше дальнейшее отстранение, либо наше возвращение.

Второй момент – даже если наш футбол будет изолирован от европейских соревнований, мы должны поставить вопрос об участии хотя бы нашей сборной на отборочных играх на чемпионатах Европы и мира, а потом бы уже постепенно клубы вернулись в европейский футбол. Для игроков, которые участвуют в национальном первенстве, появились бы стимул и мотивация, если бы наша сборная участвовала на отборочных играх.

Такое уже было – в 80-х годах была исключена английская Премьер-лига на пять лет, но сборной разрешили участвовать в отборочных играх на ЧМ и ЧЕ. Вот это очень важный вопрос! Нам сегодня надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной.

Мы должны поэтапно решать вопросы. Надо подойти взвешенно и продуманно к этой ситуации. Не надо говорить: «Не пустите, да мы пойдем в Азию». Давайте будем реалистами! Европейский футбол есть европейский футбол. Разрешили же российским теннисистам участвовать на Australian Open. Тем более многие политики сегодня выступают за то, чтобы российский спорт допустили к международным турнирам.

Россия всегда была одним из главных фаворитов на всех зимних и летних соревнованиях. Россия всегда была одной из сильнейших мировых держав и была всегда конкурентноспособна за самые высокие достижения», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

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21 комментарий

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Wiley Fox
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даже если наш футбол будет изолирован от европейских соревнований, мы должны поставить вопрос об участии хотя бы нашей сборной на отборочных играх на чемпионатах Европы и мира, а потом бы уже постепенно клубы вернулись в европейский футбол.

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Как раз сегодня у скабеевой очередной идиот предложил нанести удар по Франции, а Коротченко предлагает калибры ядерными зарядами оснастить

В общем, Газзаев без Чаппи совсем сошел с ума
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Gestor_36
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"среднеазиатской предпочитаю восточноевропейскую овчарку" - подытожил шелудивый
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TaR
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Давайте в начале решим с мобилизацией, до конца закончим ее. Потом, перестав отправлять на смерть людей и самим ее нести - будем думать о футболе
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Фут.Боль
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Газзаев в 2025году: нужно срочно переходить в Азию. Азиатский футбол есть азиатский футбол.Нужно говорить, не пускаете нас в Европу, значит мы уходим в Азию. Лучше играть, чем не играть итд, итп.
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nicknametoyou
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Ответ Геннадий Тимченко
Пёс долгие лета там директором был, почему не спрашивают непосредственно за работу❓что сделано... А то про Азию... Или он теперь туда директором метит❔🤔
возможен и такой вариант развития, сформулированный в твоём вопросе)
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pvh-82
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Ответ Dizzod
Ну говорит же что к маю прояснится. Видно что-то знает, не зря же депутатствует.
Не только депутат но еще и собака, а псы они чуйку имеют...
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Геннадий Тимченко
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Ответ nicknametoyou
в твоём вопросе сразу прослеживается ответ)
Пёс долгие лета там директором был, почему не спрашивают непосредственно за работу❓что сделано... А то про Азию... Или он теперь туда директором метит❔🤔
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Shaldonskiy
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Сейчас спортсовские специалисты расскажут, в чём неправ дилетат от футбола Газзаев
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nicknametoyou
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Ответ Гамарджоба Генацвале
С чего он решил, что бан до конца сезона, до мая? Если ФИФА и УЕФА заявила о бессрочном бане.
да находу излагает с элементами сочинения
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nicknametoyou
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Ответ Геннадий Тимченко
А чего не спросили у директора оргкомитета объединённого чемпионата - есть ли прогресс или это был просто многолетний попил бабла❓
в твоём вопросе сразу прослеживается ответ)
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Гамарджоба Генацвале
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С чего он решил, что бан до конца сезона, до мая? Если ФИФА и УЕФА заявила о бессрочном бане.
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Геннадий Тимченко
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Ответ nicknametoyou
типичное конъюнктурное гaв, не более
А чего не спросили у директора оргкомитета объединённого чемпионата - есть ли прогресс или это был просто многолетний попил бабла❓
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nicknametoyou
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Ответ pit4er
Всё в кучу свалил. Причем здесь индивидуальные соревнования теннисистов и бан английских клубов из-за трагедии на Эйзеле. Уместнее с Югославией сравнивать: на 4 года отстранили сборную, на 3 клубы. И то только потому, что к тому времени бойснийская война закончилась
как было точно подмечено одним чуваком здесь.. чего только не скажешь в массы, лишь бы создать видимость бурной деятельности этих господ
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stubborn89
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Ответ Дядя ТУРА
А куда делось шоу, которое Ширвинт младший по утрам вел? Нравилось очень) собачек гоняли там
этот Ширвиндт всегда раздражал, каким-то надменным казался =/

а полоса препятствий была топ)
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Алексей Петров
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Да, кстати когда начало?
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nicknametoyou
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Ответ Дядя ТУРА
А куда делось шоу, которое Ширвинт младший по утрам вел? Нравилось очень) собачек гоняли там
попробуйте написать письмо в спортлото с данным вопросом
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pit4er
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Всё в кучу свалил. Причем здесь индивидуальные соревнования теннисистов и бан английских клубов из-за трагедии на Эйзеле. Уместнее с Югославией сравнивать: на 4 года отстранили сборную, на 3 клубы. И то только потому, что к тому времени бойснийская война закончилась
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nicknametoyou
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типичное конъюнктурное гaв, не более
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Dizzod
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Ответ pvh-82
Надо понять одно, пока не решится вопрос на Украине никто в Европейский футбол нас не вернет! Не надо даже гадать! Как только завершится СВО и закроется вопрос с Украиной, исчезнет и повод не допуска и санкции. Запад и Россия начнут договариваться и искать как жить дальше и не душить друг друга.
Ну говорит же что к маю прояснится. Видно что-то знает, не зря же депутатствует.
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pvh-82
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Надо понять одно, пока не решится вопрос на Украине никто в Европейский футбол нас не вернет! Не надо даже гадать! Как только завершится СВО и закроется вопрос с Украиной, исчезнет и повод не допуска и санкции. Запад и Россия начнут договариваться и искать как жить дальше и не душить друг друга.
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Дядя ТУРА
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А куда делось шоу, которое Ширвинт младший по утрам вел? Нравилось очень) собачек гоняли там
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