прокомментировал решение относительно отстранения России.

Сегодня Спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной России от ЧМ-2022.

«Давайте начнем с того, что Европейский футбольный союз и нас не исключали из европейского футбола, а отстранили до конца календарного футбольного сезона-22/23, который заканчивается в мае. Сегодня нам надо дождаться, когда закончится национальное первенство России для того, чтобы понять, какое решение дальше будет принято.

РФС находится в тесном контакте с ФИФА и , но только в конце футбольного сезона можно сесть за стол переговоров и обсуждать эту тему – либо наше дальнейшее отстранение, либо наше возвращение.

Второй момент – даже если наш футбол будет изолирован от европейских соревнований, мы должны поставить вопрос об участии хотя бы нашей сборной на отборочных играх на чемпионатах Европы и мира, а потом бы уже постепенно клубы вернулись в европейский футбол. Для игроков, которые участвуют в национальном первенстве, появились бы стимул и мотивация, если бы наша сборная участвовала на отборочных играх.

Такое уже было – в 80-х годах была исключена английская Премьер-лига на пять лет, но сборной разрешили участвовать в отборочных играх на ЧМ и ЧЕ. Вот это очень важный вопрос! Нам сегодня надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной.

Мы должны поэтапно решать вопросы. Надо подойти взвешенно и продуманно к этой ситуации. Не надо говорить: «Не пустите, да мы пойдем в Азию». Давайте будем реалистами! Европейский футбол есть европейский футбол. Разрешили же российским теннисистам участвовать на Australian Open. Тем более многие политики сегодня выступают за то, чтобы российский спорт допустили к международным турнирам.

Россия всегда была одним из главных фаворитов на всех зимних и летних соревнованиях. Россия всегда была одной из сильнейших мировых держав и была всегда конкурентноспособна за самые высокие достижения», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.