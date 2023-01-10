Газзаев об отстранении России: «Не надо говорить: «Не пустите – пойдем в Азию». Европейский футбол есть европейский футбол. Разрешили же россиянам играть на Australian Open»
Валерий Газзаев прокомментировал решение CAS относительно отстранения России.
Сегодня Спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной России от ЧМ-2022.
«Давайте начнем с того, что Европейский футбольный союз и ФИФА нас не исключали из европейского футбола, а отстранили до конца календарного футбольного сезона-22/23, который заканчивается в мае. Сегодня нам надо дождаться, когда закончится национальное первенство России для того, чтобы понять, какое решение дальше будет принято.
РФС находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА, но только в конце футбольного сезона можно сесть за стол переговоров и обсуждать эту тему – либо наше дальнейшее отстранение, либо наше возвращение.
Второй момент – даже если наш футбол будет изолирован от европейских соревнований, мы должны поставить вопрос об участии хотя бы нашей сборной на отборочных играх на чемпионатах Европы и мира, а потом бы уже постепенно клубы вернулись в европейский футбол. Для игроков, которые участвуют в национальном первенстве, появились бы стимул и мотивация, если бы наша сборная участвовала на отборочных играх.
Такое уже было – в 80-х годах была исключена английская Премьер-лига на пять лет, но сборной разрешили участвовать в отборочных играх на ЧМ и ЧЕ. Вот это очень важный вопрос! Нам сегодня надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной.
Мы должны поэтапно решать вопросы. Надо подойти взвешенно и продуманно к этой ситуации. Не надо говорить: «Не пустите, да мы пойдем в Азию». Давайте будем реалистами! Европейский футбол есть европейский футбол. Разрешили же российским теннисистам участвовать на Australian Open. Тем более многие политики сегодня выступают за то, чтобы российский спорт допустили к международным турнирам.
Россия всегда была одним из главных фаворитов на всех зимних и летних соревнованиях. Россия всегда была одной из сильнейших мировых держав и была всегда конкурентноспособна за самые высокие достижения», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.
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Как раз сегодня у скабеевой очередной идиот предложил нанести удар по Франции, а Коротченко предлагает калибры ядерными зарядами оснастить
В общем, Газзаев без Чаппи совсем сошел с ума
а полоса препятствий была топ)