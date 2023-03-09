Аллегри подтвердил, что исключил Погба из состава из-за опоздания: «Это вопрос уважения к команде»

исключен из состава « » из-за опоздания.

Хавбек «Ювентуса» не попал в заявку «Ювентуса» на матч 1/8 финала Лиги Европы против « »

«Я могу подтвердить, что Погба опоздал на предматчевое командное собрание вчера, поэтому его нет в списке на игру . Это вопрос уважения к команде.

Поль вернется в состав с завтрашнего дня», – сказал тренер .

Погба пропустит 1/8 ЛЕ – из-за опоздания на тренировку. Это любимый прием Аллегри