Аллегри подтвердил, что исключил Погба из состава из-за опоздания: «Это вопрос уважения к команде»
Поля Погба исключен из состава «Ювентуса» из-за опоздания.
Хавбек «Ювентуса» не попал в заявку «Ювентуса» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга»
«Я могу подтвердить, что Погба опоздал на предматчевое командное собрание вчера, поэтому его нет в списке на игру Лиги Европы. Это вопрос уважения к команде.
Поль вернется в состав с завтрашнего дня», – сказал тренер Массимилиано Аллегри.
Погба пропустит 1/8 ЛЕ – из-за опоздания на тренировку. Это любимый прием Аллегри
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