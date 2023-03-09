Аллегри подтвердил, что исключил Погба из состава из-за опоздания: «Это вопрос уважения к команде»

Теги Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Фрайбург Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Поля Погба исключен из состава «Ювентуса» из-за опоздания.

Хавбек «Ювентуса» не попал в заявку «Ювентуса» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга»

«Я могу подтвердить, что Погба опоздал на предматчевое командное собрание вчера, поэтому его нет в списке на игру Лиги Европы. Это вопрос уважения к команде.

Поль вернется в состав с завтрашнего дня», – сказал тренер Массимилиано Аллегри.

Погба пропустит 1/8 ЛЕ – из-за опоздания на тренировку. Это любимый прием Аллегри  

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9 комментариев

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Sam1331
Лучше ты бы в отставку ушел,из-за уважения к команде
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headmaster
А для Погба это не вопрос) наоборот лайфхак)
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Юлия Закаблукова
2ой балотелий
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Андрей маяк
Как же давно он был топовым футболистом.
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U
Ответ Герцог Анжуйский
В мю неплохо играл местами.
Месяца три после увольнения Моуринью он неплохо играл. На радостях.
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Герцог Анжуйский
В мю неплохо играл местами.
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Геннадий Тимченко
Поль с Неймара взял пример❔🤔
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U
Завис в танце, наверное.
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Вечно Молодой
Поль закончился как футболист
+2
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