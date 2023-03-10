Аллегри про 1:0 с «Фрайбургом»: «Юве» сыграл отлично. К счастью, гол соперника отменили»

Теги Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Фрайбург Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри доволен игрой «Ювентуса» против «Фрайбурга» (1:0) в Лиге Европы

«Думаю, ребята сыграли отлично этим вечером – с большой интенсивностью, технически хорошо. К счастью, их гол отменили, иначе мы бы пропустили  после единственного удара по воротам!

Что нам действительно нужно сделать, так это улучшить качество финального розыгрыша, поскольку мы часто отдаем неправильный пас или не совсем верно выбираем время, а это очень важно», – сказал тренер «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia.

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5 комментариев

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Alexxx Borzzz
Ответный матчь будет 2:1 и Фрайбург пойдёт дальше и гнида Аллегри будет говорить что Фрайбург был более агрессивней и нам надо было в первом матче забивать больше,тварь когда его уволят,мразь позорищей всю комманду.
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!!!Bata!!!
Ответ wojtech66
К несчастью, Шченсны спит на воротах, но не опаздывает на тренировки.
Если даже опоздает и оскорбит тренера и все руководство, Алегри все ровно выпустит именно Щченсного а не действительно заслуживающего Перина.
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Артемий Савелов
Всех с победой, здоровья Феде.
Типичная победа Аллегри.
Игра в целом ,неплохая.
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wojtech66
К несчастью, Шченсны спит на воротах, но не опаздывает на тренировки.
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леннорыч-абрамович
"Юве сыграл отлично, жаль, что смогли забить"
Аллегри
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