Аллегри про 1:0 с «Фрайбургом»: «Юве» сыграл отлично. К счастью, гол соперника отменили»

доволен игрой «Ювентуса» против « » (1:0) в .

«Думаю, ребята сыграли отлично этим вечером – с большой интенсивностью, технически хорошо. К счастью, их гол отменили, иначе мы бы пропустили после единственного удара по воротам!

Что нам действительно нужно сделать, так это улучшить качество финального розыгрыша, поскольку мы часто отдаем неправильный пас или не совсем верно выбираем время, а это очень важно», – сказал тренер « » в интервью Sky Sport Italia.