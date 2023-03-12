У Погба мышечное повреждение, он не сыграет с «Сампдорией». Поль провел два матча за «Юве» в сезоне из-за травм
Хавбек «Ювентуса» Поль Погба получил новую травму.
Француз не включен в заявку «бьянконери» на матч с «Сампдорией», который пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.
У 29-летнего игрока мышечная травма. В ближайшие часы в клубе оценят, насколько выбыл Погба.
Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».
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