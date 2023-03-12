У Погба мышечное повреждение, он не сыграет с «Сампдорией». Поль провел два матча за «Юве» в сезоне из-за травм

Теги Сампдория Ювентус серия А Италия травмы Поль Погба Футбол

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба получил новую травму.

Француз не включен в заявку «бьянконери» на матч с «Сампдорией», который пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.

У 29-летнего игрока мышечная травма. В ближайшие часы в клубе оценят, насколько выбыл Погба.

Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».

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48 комментариев

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nugoboss
Блин хочу так же, не играть и кучу деньги получать.🤗
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Любезный Коссутий
бедолага... как его искренне не жаль. пусть заканчивает с футболом 🤡, хотя, по факту, он закончил с ним еще в Манчестере.
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Левая бровь Анчелотти
Ну поиграл 35 минут и хватит…
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Камиль Габитов
Юве сам его научил,как разводить всех на бабки,как игрок он уже давно себя изжил..
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Мохнатый55
Ответ Пацанчик реальный
Во время стрижки!
Растяжение волосяных луковиц!
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tibalt
Танцор диско
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ну это пипец
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Андрей
Ювентино потратьте лучше 7 лямов на хороших докторов и оборудование. И больше не берите таких недотёп.
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Пацанчик реальный
Ответ Мохнатый55
На дискотеке сломался или во время фотосессии?
Во время стрижки!
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Мохнатый55
На дискотеке сломался или во время фотосессии?
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Виктор Блохин
Похоже на закат карьеры...
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kin
Погба давно закончил
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savik-A.M.
Ответ №7
Бесплатно никого в футболе не берут, всегда есть подписные бонусы , хорошая зарплата и все хотелки футболиста удовлетворить плюс агенту нужно заплатить. Первый раз с Погбой Юве повезло , а вот второй раз не особо, походу 32 млн на ветер
Ну тут сравнение с Азаром , а там 100+ на ветер , без учёта агентских и зарплаты , а с ними и под 200 выйдет легко
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Алексей Полиенков
Ахахаха, это он когда к барберу шёл надорвался?)
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Aleksandr Sirunyan
Ответ Murat Annayev
у него наверняка немалая зарплата. нужно избавляться от балласта. он уже не игрок и пользы от него не будет даже при нормальных мышцах. мышцы в порядок придут и он скажет тренеру, что он беременный.
))))))))))))))
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Aleksandr Sirunyan
Шоб я так жил.
Приходишь на работу в год 2 раза и платят 7 лимонов
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№7
Ответ Murat Annayev
у него наверняка немалая зарплата. нужно избавляться от балласта. он уже не игрок и пользы от него не будет даже при нормальных мышцах. мышцы в порядок придут и он скажет тренеру, что он беременный.
32 млн весь контракт
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№7
Ответ savik-A.M.
Ну погбу как бы бесплатно взял, продал , ещё раз бесплатно взял . Не так обидно когда за Азара ща сотку отдали
Бесплатно никого в футболе не берут, всегда есть подписные бонусы , хорошая зарплата и все хотелки футболиста удовлетворить плюс агенту нужно заплатить. Первый раз с Погбой Юве повезло , а вот второй раз не особо, походу 32 млн на ветер
+9
-1
+8
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Aleksandr Sirunyan
Ответ blaugrano
Новости с Погба даже у Кокорина способны вызвать злость и негодование. Вывели "играю как по кайфу" на недосягаемый уровень.
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Y/ K
По моему новость не корректно написано
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Zaurjuve
Это уже не игрок, подписали на свою голову этого кровососа.
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Numunu
Ответ Вася Столяр
Я видел миллион вариантов будущего - В каком из них Погба играет? - Ни в каком
))
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Кирилл Павлюченко
"Всё это было бы смешно, если б не было так грустно". Лермонтов.
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Заяцволк
Я тогда удивлялся, почему они не подключат мафию, чтобы припугнуть его, и выгнать без компенсации, и рассказывали, что мафия в основном на юге обитает, а на севере её нет, поэтому Аньелли типа не мафия, и ничего не может сделать. Ну странно это как-то, что такие властные люди не могут справиться с обнаглевшим проходимцем
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d.xoxlov
Ответ savik-A.M.
А как избавится ! Пойдете в Турин финансовым директором
Сейчас есть уже документально подтверждённые факты неисполнения контракта. Последнее опоздание на тренировку. Думаю, за несколько таких случаев есть пункт в договоре и соответствующие санкции.
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