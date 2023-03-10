Ди Мария и Кьеза избежали серьезных травм в матче с «Фрайбургом». Сандро вернется после перерыва на матчи сборных

Теги Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА травмы Анхель Ди Мария Алекс Сандро Федерико Кьеза Футбол

Анхель Ди Мария и Федерико Кьеза избежали серьезных травм в матче с «Фрайбургом».

Игроки «Ювентуса» получили повреждения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом» (1:0).

Углубленное медобследование показало, что Кьеза избежал травмы правого колена, а Ди Мария – мышц левого бедра.

У Алекса Сандро, замененного на 23-й минуте матча Лиги Европы, диагностировано небольшое повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Он вернется после перерыва на матчи сборных.

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8 комментариев

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Ислам Гасанов
Админ сломался несите нового который может отличить Фрайбург от Айнтрахта
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werowolf-gears
А как Наполи с Фрайбургом сыграли?
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d.xoxlov
Ответ Спортс. Ру
а тот кто писал постоянно вкурсе , что они с фрайбургом играли , или ювентус в лч резко попал
Да, решили "Наполи" подсобить по-соседски. Там засрать проход уже почти нереально)
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Егор Крид58
бедный Айнтрахт и Наполи и Ювентус))
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Максим Брешев
Эх, хороший матч с Айнтрахтом был...
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Константин Ключников
С айнтрахтом? Я что-то пропустил?
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Спортс. Ру
а тот кто писал постоянно вкурсе , что они с фрайбургом играли , или ювентус в лч резко попал
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Tigran Martirosyan
Фрайбург а не Айнтрахт
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