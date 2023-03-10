Ди Мария и Кьеза избежали серьезных травм в матче с «Фрайбургом». Сандро вернется после перерыва на матчи сборных

и избежали серьезных травм в матче с «Фрайбургом».

Игроки « » получили повреждения в первом матче 1/8 финала с «Фрайбургом» (1:0).

Углубленное медобследование показало, что Кьеза избежал травмы правого колена, а Ди Мария – мышц левого бедра.

У Алекса Сандро, замененного на 23-й минуте матча Лиги Европы, диагностировано небольшое повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Он вернется после перерыва на матчи сборных.

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