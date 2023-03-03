Дини о расизме: «Футбольная культура напоминает о фильме «Судная ночь». Люди оставляют общественные правила за пределами стадиона. Можно делать что угодно, ведь мы на футболе»

Форвард « » высказался о борьбе с расизмом в футболе.

«Это не проблема темнокожих, это не проблема азиатов – это всеобщая проблема дискриминации. Мы пытаемся ее маргинализировать. Когда речь заходит о расе, все думают, что проблема касается только темнокожих, но это не так. Подобное происходит с людьми разного происхождения, с женщинами на рабочих местах и так далее.

Если мы будем пытаться отделить крупное от мелкого, мы никогда не устраним первопричину. Если мы объединимся, то сможем привлечь больше людей, представители разных этнических групп смогут присоединиться к этому процессу.

Футбольная культура сейчас, а может, и не только сейчас, а с 1970-х, напоминает о фильме «Судная ночь» (триллер, в котором жителям Америки раз в год в течение 12 часов можно безнаказанно совершать любые правонарушения – прим. Sports.ru). Люди приходят на стадион и оставляют за его пределами все общественные правила. Можно говорить что угодно, можно делать что угодно, потому что мы на футболе.

С другой стороны, ответственность футболистов заключается в том, чтобы быть примером, помогать благотворительным организациям, быть лучшими из лучших, причем в условиях, когда все остальные могут вести себя как угодно без каких-либо последствий. Не знаю ни одной другой профессии, в которой происходило бы нечто подобное», – сказал Дини.

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