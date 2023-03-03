Дини о расизме: «Футбольная культура напоминает о фильме «Судная ночь». Люди оставляют общественные правила за пределами стадиона. Можно делать что угодно, ведь мы на футболе»

Теги болельщики Бирмингем чемпионшип Трой Дини дискриминация Футбол

Форвард «Бирмингема» Трой Дини высказался о борьбе с расизмом в футболе.

«Это не проблема темнокожих, это не проблема азиатов – это всеобщая проблема дискриминации. Мы пытаемся ее маргинализировать. Когда речь заходит о расе, все думают, что проблема касается только темнокожих, но это не так. Подобное происходит с людьми разного происхождения, с женщинами на рабочих местах и так далее.

Если мы будем пытаться отделить крупное от мелкого, мы никогда не устраним первопричину. Если мы объединимся, то сможем привлечь больше людей, представители разных этнических групп смогут присоединиться к этому процессу.

Футбольная культура сейчас, а может, и не только сейчас, а с 1970-х, напоминает о фильме «Судная ночь» (триллер, в котором жителям Америки раз в год в течение 12 часов можно безнаказанно совершать любые правонарушения – прим. Sports.ru). Люди приходят на стадион и оставляют за его пределами все общественные правила. Можно говорить что угодно, можно делать что угодно, потому что мы на футболе.

С другой стороны, ответственность футболистов заключается в том, чтобы быть примером, помогать благотворительным организациям, быть лучшими из лучших, причем в условиях, когда все остальные могут вести себя как угодно без каких-либо последствий. Не знаю ни одной другой профессии, в которой происходило бы нечто подобное», – сказал Дини.

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3 комментария

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Антимосковский
Ответ Dark.Babysitter
Кто не смотрел - нужно этот фильмец глянуть
зачем? проходняк
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Aleksandr Dubovik
Классный фильм кстати. Не считая последней части
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Dark.Babysitter
Кто не смотрел - нужно этот фильмец глянуть
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