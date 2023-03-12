Каземиро получил прямую красную в 1-м тайме матча с «Саутгемптоном»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро удален в 1-м тайме игры с «Саутгемптоном».
Бразилец удален за жесткий подкат против Карлоса Алькараса. Главный арбитр Энтони Тэйлор сначала показал Каземиро желтую карточку, но затем, изучив эпизод у монитора, удалил футболиста.
Стоит отметить, что Каземиро уже получал красную карточку в начале февраля. То удаление было первым прямым для бразильца в матче европейского топ-чемпионата – на его счету 336 игр за «Реал» и 30 за «МЮ».
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «МЮ» – «Саутгемптон».
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Кази сыграл чисто в мяч а потом уже нога отскочила в ногу по инерции.
То есть в этом моменте с помощью додиков на варе он нарушение увидел, а когда защ саутов играет рукой он даже смотреть не пошёл.
Лысый явно не ровно к нам дышит.
Вы это серьезно ???
Там изначально не было смысла прыгать за мячом - 30 метров до ворот с 2 защитниками перед этими воротами и середина первого тайма. Абсолютно неоправданное игровое действие