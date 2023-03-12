Каземиро получил прямую красную в 1-м тайме матча с «Саутгемптоном»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Саутгемптон Энтони Тэйлор Каземиро Карлос Алькарас Футбол

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро удален в 1-м тайме игры с «Саутгемптоном».

Бразилец удален за жесткий подкат против Карлоса Алькараса. Главный арбитр Энтони Тэйлор сначала показал Каземиро желтую карточку, но затем, изучив эпизод у монитора, удалил футболиста.

Стоит отметить, что Каземиро уже получал красную карточку в начале февраля. То удаление было первым прямым для бразильца в матче европейского топ-чемпионата – на его счету 336 игр за «Реал» и 30 за «МЮ».

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «МЮ» – «Саутгемптон».

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94 комментария

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Naides
Ответ 5t1ck
Если быть честным и объективным по повтору видно,что не повезло, да попал,но сам игрок встал спокойно без намёка на травму и дал пятюню всё понимая. За такое желтой вполне достаточно всем всё понятно. Тут уже к логике и пониманию судьи больше вопросов. Эта красная не защита игрока от травмы,а полня чушь.
Не знаю. Как по мне, такие ситуации должны трактоваться в пользу пострадавшего игрока, ибо сам факт такого подката, хоть в мяч, хоть нет, несёт в себе потенциальную серьёзную угрозу здоровья. И если даже всё обошлось, риска это не отменяет. Если за такое красные не давать, такие ситуации будут происходить чаще. Соответственно, больше травм, ещё и тяжелых.
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Denis Fomin
Ответ Анюточка Колыханова
судьи топят МЮ в этом сезоне
Особенно с Ливерпулем просто затопили!
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всебудет
Чистая красная, прямой ногой шел, повезло, что без травмы обошлось. Вроде топовый игрок Каземиро, но порой, чистый дровосек.
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Scorpic
Ответ Аркадий Аркадич
В АПЛ судьи похоже у наших уроки берут. За что карточка - хрен разберешь. Сыграно изначально в мяч было, нога соскочила с мяча, намеренной грубости там не было.
Карточка за подкат прямой ногой, о чём тут спорить вообще можно. И неважно, что сперва он сыграл в мяч. Изучайте правила
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Чёрный тюльпан
Ответ Дамир Докшукин
Почему на 4?
Потому что вторая прямая КК в АПЛ у него.
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Чёрный тюльпан
Ответ MU4evainmyheart!!!
В этом сезоне явно топят две команды эти судейки - Арсенал и МЮ. Уже в который раз тупые решения принимаются. Надеюсь, ещё половину этих судей поуволняют к чертям.
Ну так Сити конкурентов по таблице нужно расталкивать, вот и забашляли вовремя арабы, чтобы косячного Райли сменили на ещё более убогого, но зато лояльного Уэббзи, который ставит всяких профнепригодных утырков обслуживать матчи МЮ и Арсенала.
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Mitya26
Жду победы Саутгемптона!
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OldRedWhite
Ответ Анюточка Колыханова
судьи топят МЮ в этом сезоне
А в чьих интересах ?
Челси или Тоттенхем ?
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Born is the King
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вчера в матче Летсера с Челси Перейра прямой ногой влетел в ноги Феликса, никакой игры в мяч в отличии от фола Каземиро, но никакого удаления не было. Судьи АПЛ каждый по-своему трактует правила футбола ? Такую непоследовательность даже в РПЛ не часто увидишь. Очередной судейский беспредел против МЮ. Буквально весь сезон душат команду
Ладно Перейра Амарти шипами намерено ударил Хавертца в грудь, но ВАР даже не посмотрел. Пора уже понять,что в АПЛ судейство очень относится ко всем командам пот разному
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bbk2010
Ответ FCSMfan
Куча сезонов в Реале, ноль красных. Первый же сезон в Англии и уже две кк.
Там много сезонов прошло без ВАР, тут тоже бы не удалили без ВАР, как и в матче с КП
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werley
Ответ SegaYasch
Там не грубость, там опасная игра с возможным нанесением травмы. Казе прыгает прямой ногой, мяч не находиться под его контролем, после касания мяча нога идет в игрока открытыми шипами. И не за такое удаляли. Я болею за МЮ, но тут скорее красная по делу, чем нет. Просто глупость со стороны Каземиро. В первом тайме в центре поля лететь сломя голову, ну такое знаете.
Формально да, но по факту во многих аналогичных случаях в других играх судьи ограничиваются более мягким наказанием. Тем более в первом тайме. И игроки к этому привыкли. А здесь Тейлор пошел на принцип и принял прямо очень волевое решение. Зачастую после таких решений матч выходит из-под контроля арбитра. Собственно, в концовке первого тайма матч уже вышел из-под контроля, когда Тейлор откровенно простил Бруну и Шоу за неспортивное поведение.
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Чёрный тюльпан
Ответ Naides
Грубости не было. Но это красной карточки не отменяет. Можно ногу сломать без грубости, что тогда? Попал прямыми шипами в голень, какие тут вопросы? Даже игроки МЮ все понимали и сам Каземиро
Когда в матче ЛЕ между МЮ и ПСВ Шо получил открытый перелом обеих берцовых костей, то что-то судья за уже нанесённую травму мексиканцу Морено и ЖК не показал, потому что тот играл в мяч, но здесь, когда игрок одной ногой играет в мяч, после чего мяч перенаправляет его ногу в ногу соперника, то, конечно, это КК.
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Ksandvankneshas
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вчера в матче Летсера с Челси Перейра прямой ногой влетел в ноги Феликса, никакой игры в мяч в отличии от фола Каземиро, но никакого удаления не было. Судьи АПЛ каждый по-своему трактует правила футбола ? Такую непоследовательность даже в РПЛ не часто увидишь. Очередной судейский беспредел против МЮ. Буквально весь сезон душат команду
Самый прикол, что Челси судил тот чел, что сегодня на ВАРе сидит вроде)) то есть вчера не дал явные красняки, а сегодня "реабилитировался" и поспособствал КК для Каземиро.
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BananaMantana
речь про прямую красную. А так Каз всегда старается играть в мяч и корпус. просто физику имеет мощную и частотпадпют аппоненты. Казимиро просто как хоккеист 😁
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fellx
Ответ Ksandvankneshas
Нет, нам нужен профессиональный судья каждый матч. А не такие чудища как Марринер и Тейлор
Ааа, да да. Понимаю. После матча с МанСити все дружно молчали, сейчас началось)) терпи
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Максим Новиков
Есть тут не болельщики мю, которые считают, что красная не по делу?
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5t1ck
Ответ Naides
Грубости не было. Но это красной карточки не отменяет. Можно ногу сломать без грубости, что тогда? Попал прямыми шипами в голень, какие тут вопросы? Даже игроки МЮ все понимали и сам Каземиро
Если быть честным и объективным по повтору видно,что не повезло, да попал,но сам игрок встал спокойно без намёка на травму и дал пятюню всё понимая. За такое желтой вполне достаточно всем всё понятно. Тут уже к логике и пониманию судьи больше вопросов. Эта красная не защита игрока от травмы,а полня чушь.
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Ksandvankneshas
Ответ fellx
Ааа) Вам каждый матч нужен лояльный судья? Сорри, не сразу понял
Нет, нам нужен профессиональный судья каждый матч. А не такие чудища как Марринер и Тейлор
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Radzhab Ashuev
Просто взял и убил игру.
Кази сыграл чисто в мяч а потом уже нога отскочила в ногу по инерции.
То есть в этом моменте с помощью додиков на варе он нарушение увидел, а когда защ саутов играет рукой он даже смотреть не пошёл.
Лысый явно не ровно к нам дышит.
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abrusevshii chechen
нога ОТСКОЧИЛА от мяча
Вы это серьезно ???
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SegaYasch
Ответ Ivchev
А у Вас что в голову случилось? Человек сыграл в МЯЧ. То есть УСПЕЛ, не фолил!! Нога отскочила от мяча, он должен был как это предусмотреть? Мяч все еще круглый. Судья п-ас.
У меня все в порядке. Человек безрассудно прыгнул прямой ногой вперед. Как он это мог предусмотреть - ну вообще-то надо предусматривать что у тебя будет происходить дальше. С такими придумками можно в каждое столкновение идти прямой ногой, выкашивать по 10 человек за матч и говорить «ну я же не мог предусмотреть, я боролся, хотел сыграть в мяч»
Там изначально не было смысла прыгать за мячом - 30 метров до ворот с 2 защитниками перед этими воротами и середина первого тайма. Абсолютно неоправданное игровое действие
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Пенс
Тяжко без Переса костолому. Играй в Мадриде, то погрозили бы пальчиком и дальше бы грязь творил. Сбился со счёта сколько грязи ему прощали в Испании.
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Токсик
Ответ Fata1ny
Там еще на ВАРе Маринер… Это он же кажется вчера выдавал непонятно что в матче Лестера с Челси.
Ещё это он Каземиро удалил в первом матче
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Дамир Докшукин
Ответ tackle by Moore
4 матча без Каза теперь. Судейский беспредел против одного игрока как он есть. Если бы на месте Каземиро была какая-нибудь британская деревяха типа Райса, то ему бы еще и благодарность выразили за мужской футбол
Почему на 4?
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Максим Ларченков
Красная как красная, каземиро клоун
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