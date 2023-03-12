Каземиро получил прямую красную в 1-м тайме матча с «Саутгемптоном»

Хавбек « » Каземиро удален в 1-м тайме игры с « ».

Бразилец удален за жесткий подкат против . Главный арбитр сначала показал желтую карточку, но затем, изучив эпизод у монитора, удалил футболиста.

Стоит отметить, что Каземиро уже получал красную карточку в начале февраля. То удаление было первым прямым для бразильца в матче европейского топ-чемпионата – на его счету 336 игр за «Реал» и 30 за «МЮ».

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «МЮ» – «Саутгемптон».

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