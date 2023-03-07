Саттон считает, что Бруну нужно лишить капитанства в «МЮ»: «Он больше не должен выходить с повязкой. Есть более подходящие кандидаты – Каземиро, например»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Крис Саттон Каземиро BBC Бруну Фернандеш Футбол

Крис Саттон считает, что Бруну Фернандеш не должен быть капитаном «Манчестер Юнайтед».

«[В «Манчестер Юнайтед»] есть игроки, которые гораздо лучше подходят на роль капитана. Фернандеш – не лучший лидер. Есть более подходящие кандидаты, чем он, – например, Каземиро. Я думаю, [Бруну Фернандеш] больше никогда не должен выходить на поле с капитанской повязкой «МЮ».

Как бы плох ни был «Юнайтед», нельзя просто сдаться и позволить кому-то обыграть вас. Но капитан «Манчестер Юнайтед» [в матче с «Ливерпулем»] поступил именно так, и это очень некрасиво.

Я не думаю, что есть какие-то серьезные аргументы [в его пользу], если его действительно лишат капитанской повязки. Думаю, дни Бруну [в статусе капитана] сочтены», – сказал бывший игрок «Селтика» в эфире BBC 5 Radio Live.

 

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26 комментариев

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Carlos
Нет капитана у вас пока
Нужен кто то типа -Фрингса, Гаттузо, Пепе, Рамос, Гигс, Сколз, Давидс
Сейчас таких вообще нет нигде 😈
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
не, ну реально. то Мага, то Бруну таскает, то, теперь, отдайте Каземиро. вон, есть парень, который играет больше них всем, в МЮ. и с английским проблем нет, очевидно.
не тот характер у Рэша.
Слишком мягкий.
Это всё равно что отдали бы повязку Сульшеру в то время когда он в МЮ зажигал и приносил изумительные победы
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
лучше Гринвуду :)
не, ну реально. то Мага, то Бруну таскает, то, теперь, отдайте Каземиро.
вон, есть парень, который играет больше них всем, в МЮ. и с английским проблем нет, очевидно.
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fellx
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Каземиро 1 сезон в МЮ. Почему ему должны дать капитанскую повязку. Тот же де Хеа заслужил намного больше. Да даже Варан, учитывая его настоящий капитанский поступок, когда он после игры с Ливерпулем наехал на одноклубников, чтобы те подошли и поблагодарили болельщиков
Потому что он и Решфорд тащат дохлые матчи. Остальная команда такая же, как и при Рангнике
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llolishe
Ответ CyberUnited
Отстаньте уже от Бруну, он вел себя точно так же когда команда выигрывает, но почему-то в таких случаях никто ничего ему не предъявляет.
Лучше ты обьясни почему Лисандру не удалили за удар локтем в лицо Салаха

Кин недавно ударил ногой в ногу игроку Ромы и красную получил
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llolishe
Де Хеа заслужил 7 номер на спине и капитанство за 7 лет сколько тащит Манчестер Юнайтед чтобы всетаки пропустить семерочку на Энфилде
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АРТУР АЛИЕВ
Каземиро 1 сезон в МЮ. Почему ему должны дать капитанскую повязку. Тот же де Хеа заслужил намного больше. Да даже Варан, учитывая его настоящий капитанский поступок, когда он после игры с Ливерпулем наехал на одноклубников, чтобы те подошли и поблагодарили болельщиков
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CyberUnited
Отстаньте уже от Бруну, он вел себя точно так же когда команда выигрывает, но почему-то в таких случаях никто ничего ему не предъявляет.
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FanLFC
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Ты откуда знаешь?Много времени в Европе и не знает Английский?
Месси всю карьеру в Европе провел и английского не знает, как это связано?
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
Рэшфорду отдать, не?
лучше Гринвуду :)
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Тен мать его Хаг
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Ты откуда знаешь?Много времени в Европе и не знает Английский?
Каз сам об этом говорил, что плохо говорит на инглише, но наверное сейчас подтягивает
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Football Forever
Думаю кэп всё же должен владеть английским языком, а Каз пока "сэнкт ю вери матч"
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Любезный Коссутий
Рэшфорду отдать, не?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Ты откуда знаешь?Много времени в Европе и не знает Английский?
И? Месси вон с детства в Испании и не говорит по английски. Нафига им в Испании англ? Глупость сказал ты
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Ksandvankneshas
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Ты откуда знаешь?Много времени в Европе и не знает Английский?
Он в Испании играл раньше. Ему этот инглиш не нужен был. Даже он сам признавался после перехода в МЮ что его ребёнок и жена лучше спикают.
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Giga Kardava
Имхо - Де Хеа должен получить повязку
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Giga Kardava
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Ты откуда знаешь?Много времени в Европе и не знает Английский?
Он давал интервью во время перехода, сам говорил что не разговаривает по английски, правда
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Los Galácticos
Капитаном должен быть Де Хеа
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Ksandvankneshas
Да-да, а потом после первого факапа предложить забрать повязку у Каземиро.
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QWertY
Как раз мнения пенса не хватало Тен Хагу по поводу капитанства))
Бруно уже со следующего сезона будет полноправным кэпом!)
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sintenced
Не, ну раз бывший игрок Селтика так считает...
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Милан. Тонали. 8.
Домахался руками аист 🤭
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ CJ77
Казимиро не разговаривает на английском. Как капитан будет с судьями общаться?
Ты откуда знаешь?Много времени в Европе и не знает Английский?
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Dm Kznts
Летом продадут Магу и игроки сами должны решить кого капитаном выбрать
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CJ77
Казимиро не разговаривает на английском.
Как капитан будет с судьями общаться?
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