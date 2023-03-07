Саттон считает, что Бруну нужно лишить капитанства в «МЮ»: «Он больше не должен выходить с повязкой. Есть более подходящие кандидаты – Каземиро, например»

считает, что Бруну Фернандеш не должен быть капитаном « ».

«[В «Манчестер Юнайтед»] есть игроки, которые гораздо лучше подходят на роль капитана. Фернандеш – не лучший лидер. Есть более подходящие кандидаты, чем он, – например, . Я думаю, [ ] больше никогда не должен выходить на поле с капитанской повязкой «МЮ».

Как бы плох ни был «Юнайтед», нельзя просто сдаться и позволить кому-то обыграть вас. Но капитан «Манчестер Юнайтед» [в матче с «Ливерпулем»] поступил именно так, и это очень некрасиво.

Я не думаю, что есть какие-то серьезные аргументы [в его пользу], если его действительно лишат капитанской повязки. Думаю, дни Бруну [в статусе капитана] сочтены», – сказал бывший игрок «Селтика» в эфире 5 Radio Live.