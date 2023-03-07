Саттон считает, что Бруну нужно лишить капитанства в «МЮ»: «Он больше не должен выходить с повязкой. Есть более подходящие кандидаты – Каземиро, например»
Крис Саттон считает, что Бруну Фернандеш не должен быть капитаном «Манчестер Юнайтед».
«[В «Манчестер Юнайтед»] есть игроки, которые гораздо лучше подходят на роль капитана. Фернандеш – не лучший лидер. Есть более подходящие кандидаты, чем он, – например, Каземиро. Я думаю, [Бруну Фернандеш] больше никогда не должен выходить на поле с капитанской повязкой «МЮ».
Как бы плох ни был «Юнайтед», нельзя просто сдаться и позволить кому-то обыграть вас. Но капитан «Манчестер Юнайтед» [в матче с «Ливерпулем»] поступил именно так, и это очень некрасиво.
Я не думаю, что есть какие-то серьезные аргументы [в его пользу], если его действительно лишат капитанской повязки. Думаю, дни Бруну [в статусе капитана] сочтены», – сказал бывший игрок «Селтика» в эфире BBC 5 Radio Live.
Нужен кто то типа -Фрингса, Гаттузо, Пепе, Рамос, Гигс, Сколз, Давидс
Сейчас таких вообще нет нигде 😈
Слишком мягкий.
Это всё равно что отдали бы повязку Сульшеру в то время когда он в МЮ зажигал и приносил изумительные победы
вон, есть парень, который играет больше них всем, в МЮ. и с английским проблем нет, очевидно.
Кин недавно ударил ногой в ногу игроку Ромы и красную получил
Бруно уже со следующего сезона будет полноправным кэпом!)
Как капитан будет с судьями общаться?