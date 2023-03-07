Каземиро получил травму в матче с «Ливерпулем». Его состояние оценят перед игрой «МЮ» с «Бетисом»
Участие Каземиро в матче с «Бетисом» находится под вопросом.
Как передает ESPN, полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму во время игры с «Ливерпулем» (0:7) в 26-м туре АПЛ.
Медштаб оценит состояние бразильца перед игрой Лиги Европы, назначенной на 9 марта.
В текущем сезоне Каземиро провел 18 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Каземиро – ценнейший игрок «Ман Юнайтед». Разбил сомнения по его трансферу
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