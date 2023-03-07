Каземиро получил травму в матче с «Ливерпулем». Его состояние оценят перед игрой «МЮ» с «Бетисом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бетис Лига Европы УЕФА травмы ESPN Каземиро Здоровье Футбол

Участие Каземиро в матче с «Бетисом» находится под вопросом.

Как передает ESPN, полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму во время игры с «Ливерпулем» (0:7) в 26-м туре АПЛ.

Медштаб оценит состояние бразильца перед игрой Лиги Европы, назначенной на 9 марта.

В текущем сезоне Каземиро провел 18 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Каземиро – ценнейший игрок «Ман Юнайтед». Разбил сомнения по его трансферу

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10 комментариев

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melmi
Душевную травму нанесли ему
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#SharkTeam
Пройти барсу и отлететь от бетиса было бы забавно
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Dmitriy43
Каземиро даже в бразильских фавелах так не отхватывал
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Sergio666
Это уже 0-8 выходит. Клопп конечно в дерби историческом жару решил дать по полной!
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Ман Сити
Усиление маню, дерево хлеще фабиньи
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ФК Пушкино
Ответ Alexander Yavriantz
Реал вот не обыграли Бетис на днях.
В футболе это так не работает) Уже приводили схему, что МЮ обыграл Барсу, Барса Реал, Реал Ливерпуль, а Ливерпуль МЮ)
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Alexander Yavriantz
Ответ ФК Пушкино
Бетис и без него должны обыгрывать.
Реал вот не обыграли Бетис на днях.
+10
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ФК Пушкино
Бетис и без него должны обыгрывать.
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Арсений Хлебосыров
После такой игры травму получили все игроки и болельщики МЮ, а так конечно здоровья Казу
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Ебздрогыч
Прежде всего психологическую...
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