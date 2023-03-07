Каземиро получил травму в матче с «Ливерпулем». Его состояние оценят перед игрой «МЮ» с «Бетисом»

Участие Каземиро в матче с « » находится под вопросом.

Как передает , полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму во время игры с «Ливерпулем» (0:7) в 26-м туре .

Медштаб оценит состояние бразильца перед игрой , назначенной на 9 марта.

В текущем сезоне Каземиро провел 18 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Каземиро – ценнейший игрок «Ман Юнайтед». Разбил сомнения по его трансферу