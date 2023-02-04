Каземиро получил красную, схватив за шею хавбека «Кристал Пэлас» Хьюза. Это 1-е прямое удаление бразильца в матче топ-лиги Европы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации Андре Марринер Джеффри Шлупп Уилл Хьюз Каземиро видеоповторы Антони Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро удален в матче против «Кристал Пэлас».

На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза.

Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать Каземиро красную карточку.

Это первое прямое удаление хавбека во время матча европейского топ-чемпионата – на его счету 336 игр за «Реал» и 30 за «МЮ».

Подробно со статистикой Каземиро можно ознакомиться здесь.

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46 комментариев

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Илья Игнатьев
Ответ just man
И эту красную судья придумал на равном месте
Лучше вспомни, сколько красных за карьеру Каземиро судьи простили)
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
В первой встрече между ними не поставили 100% пенальти в ворода КП, теперь здесь на Олд Траффорд почти спокойно брали 3 очка до 70 минуты, когда на ровном месте Каземиро прилетела красная. Ни в коем случае никого не хочу обвинять, но это очень настораживает.
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**Iscander**
Ответ Ksandvankneshas
Когда ноги ломают, ломают игроков на месяцы, локтями голову расшибают частенько даже фола не дают. Потянул за футболку –красная))
Кажется это дерьмократией называется.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Evgeni Kurilenko
Да, Антони тот еще шпак. Лежал себе тихонько, а когда подтянулись пару человек с команды, так подорвался и побежал выяснять отношения, 🤡
Нет, он подорвался после того, как Шлупп ему там начал что-то говорить (скорее всего нехорошее).
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Outis
Ответ Нефанатик
Еще недавно фанатики бей беги лиги голосили что в Ла Лиге легко дают карточки, а в АПЛ надо ногу оторвать за красную)) Ну да, ну да))
За неспортивное поведение везде одинаково удаляют. Но тут красная спорная. Мягко говоря.
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SurrealTaki
Судья хотел придушить Манчестер этой красной, но не вышло. Может в следующий раз, товарищ судья
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Valentin Kompaneytsev
Только пропустил и снова.
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Borboter
Ответ Нефанатик
Почему сам Антони не заслужит себе такое уважение? Ему что мешает отомстить. Ведь главное в футболе уважение таких болельщиков как ты)))
Главное в футболе - футбол. Но если ты пошёл на то, чтобы хватать за горло, то сделай это по адресу и с пользой для клуба. Андестенд ?нетакусик.
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Evgeni Kurilenko
Ответ surfing
Антони дно! этх слабак, не может его усадить
Кем угодно можно этх назвать, но уж точно не слабаком)
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Ibragim Mejidow
Здесь Перес не повлияет...
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Ksandvankneshas
Когда ноги ломают, ломают игроков на месяцы, локтями голову расшибают частенько даже фола не дают. Потянул за футболку –красная))
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Evgeni Kurilenko
Ответ Derrick13
Антони профессионально Каза подставляет. В первом тайме слабенько катнул в его сторону, где Казу в стык опасный пришлось идти. Потом полез конфликт ненужный раздувать. Больше концентрации на игре, меньше понтов гангстера из фавел. А красная туфтовая по сути. Потолкались все, удушающего там и близко не было. Забавно, что это удаление при Виера на бровке. В нынешнем футболе они бы с Кином ещё в подрибунке по красной получали.
Да, Антони тот еще шпак. Лежал себе тихонько, а когда подтянулись пару человек с команды, так подорвался и побежал выяснять отношения, 🤡
+1
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Greenalem
Ответ CyberUnited
С чего взяли, что Каземиро душил? Определили по камерам по следам на шее у Хьюза??? Надеюсь Клопп теперь спокойно спит по ночам, потому что после его нытья все судьи разом превратились в клоунов.
ракурс неудачный был у судьи, нет бы показать с ракурс сзади Хьюза
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Evgeni Kurilenko
Каземиро был максимально спокоен в этом момент и удерживал Хьюза, который в начале замеса активно рвался к Антони

Хз за что там красная. Более того, в игре с еще какого-то ракурса показывали повтор, и там выглядело будто Каземиро его вообще за воротник держал. То есть никаких больших пальцев на горле не было.

Как только Хьюз слабонулся- сразу был отпущен на все 4 стороны.

На пустом месте КК выписали
+3
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+3
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Greenalem
Ответ Derrick13
Антони профессионально Каза подставляет. В первом тайме слабенько катнул в его сторону, где Казу в стык опасный пришлось идти. Потом полез конфликт ненужный раздувать. Больше концентрации на игре, меньше понтов гангстера из фавел. А красная туфтовая по сути. Потолкались все, удушающего там и близко не было. Забавно, что это удаление при Виера на бровке. В нынешнем футболе они бы с Кином ещё в подрибунке по красной получали.
Да, за потасовку на Хайбери в матче сезона 04-05 они бы не вышли на матч))
+5
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+5
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Нефанатик
Ответ Borboter
а если бы он сломал ногу Шлюпу (который двумя руками вытолкнул к борту Антони) то получил бы ту же красную + дисквалификацию на несколько матчей, но зато приобрёл бы уважение и поддержку от болельщиков и клуба.
Почему сам Антони не заслужит себе такое уважение? Ему что мешает отомстить. Ведь главное в футболе уважение таких болельщиков как ты)))
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-1
-1
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Евгений Садчиков
Фанаты МЮ продолжают плакать из-за того, что их теперь судят правильно, а не как раньше. Видимо, игроков соперника душить можно.
+1
-5
-4
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Нефанатик
Еще недавно фанатики бей беги лиги голосили что в Ла Лиге легко дают карточки, а в АПЛ надо ногу оторвать за красную)) Ну да, ну да))
+4
-1
+3
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Нефанатик
Это не испанская ла лига, в апл нужно быть нежнее.
+2
-1
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Dm Kznts
Ответ surfing
Антони дно! этх слабак, не может его усадить
пока его некем заменить.
Санчо видимо ещё хуже
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0
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Buharoid
В Реале у этого костолома была индульгенция на карточки, он в каждом матче удаляться должен был, но даже желтые не получал практически))
+2
-4
-2
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Александр Калашников
Не мог себе представить , что буду так переживать из-за дисквалификации Каземиро, когда он только присоединился МЮ
+1
0
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Dm Kznts
Ответ Леонид Ботвинник
Антони нужно садить в глубокий запас, всю кашу заварил он. Ну, толкнули тебя, игра. Ведёте в счёте, так нет, нужны эти разборки.
как Санчо будет в форме так он и присядет
+9
0
+9
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surfing
Ответ Леонид Ботвинник
Антони нужно садить в глубокий запас, всю кашу заварил он. Ну, толкнули тебя, игра. Ведёте в счёте, так нет, нужны эти разборки.
Антони дно! этх слабак, не может его усадить
+2
-3
-1
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sintenced
На каждом угловом тогда можно красные раздавать.
+1
-2
-1
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