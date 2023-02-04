Каземиро получил красную, схватив за шею хавбека «Кристал Пэлас» Хьюза. Это 1-е прямое удаление бразильца в матче топ-лиги Европы

Полузащитник « » Каземиро удален в матче против «Кристал Пэлас».

На 66-й минуте после фола на между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло .

Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать Каземиро красную карточку.

Это первое прямое удаление хавбека во время матча европейского топ-чемпионата – на его счету 336 игр за « » и 30 за «МЮ».

Подробно со статистикой Каземиро можно ознакомиться здесь.