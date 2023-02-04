Каземиро получил красную, схватив за шею хавбека «Кристал Пэлас» Хьюза. Это 1-е прямое удаление бразильца в матче топ-лиги Европы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро удален в матче против «Кристал Пэлас».
На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза.
Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать Каземиро красную карточку.
Это первое прямое удаление хавбека во время матча европейского топ-чемпионата – на его счету 336 игр за «Реал» и 30 за «МЮ».
Подробно со статистикой Каземиро можно ознакомиться здесь.
Хз за что там красная. Более того, в игре с еще какого-то ракурса показывали повтор, и там выглядело будто Каземиро его вообще за воротник держал. То есть никаких больших пальцев на горле не было.
Как только Хьюз слабонулся- сразу был отпущен на все 4 стороны.
На пустом месте КК выписали
Санчо видимо ещё хуже