Где смотреть Спартак – Урал, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 14 марта

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Урал Футбол

Во вторник, 14 марта, сыграют Спартак и Урал в первом матче полуфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Спартак – Урал

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Спартак – Урал

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