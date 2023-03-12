Канчельскис о конфликтах в «Химках»: «У Гогниева проблемы с головой. Давайте «Химки» будут бойцовским клубом?»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис предлагает превратить «Химки» в бойцовский клуб на фоне конфликтов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер «Химок» чуть не подрался с Гулиевым и Дмитрием Тихим на базе клуба. 

«Такие конфликты уже не впервые. Наверное, у Гогниева проблемы с головой – ничего удивительного тут не вижу. Могло один раз что-то случиться, со всеми бывает, но там то ситуация с Глушаковым, поведение Гогниева на трибуне, как он себя ведет на скамейке.

Пускай решает клуб – не может ведь так все время продолжаться. Давайте «Химки» будут бойцовским клубом? Давайте будем отправлять туда бойцов, боксеров и так далее? У Гогниева проблемы с головой. Вы видите его поведение? Скачет, прыгает, кричит непонятно что, драки устраивает – я считаю, что это ненормально.

Какие руководители – такой и тренер. Руководители глухонемые, не понимающие футбол, хотят что-то из себя показать – ничего не получается. Поэтому это все происходит», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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7 комментариев

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Николай Горнаков
Солидарен!
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гилберт
Это твк.
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Честный контроль
"У Гогниева проблемы с головой. Вы видите его поведение? Скачет, прыгает, кричит непонятно что, драки устраивает..."
Второй Абаскаль.
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SuperStarrrr
Впервые за месяц согласен с Атанасовичем
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avcgloronalduMU
Ответ Виктор Литвинов
Зарему не трожь. Она святая для российского футбола
какой футбол, такие и святые
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Виктор Литвинов
Ответ avcgloronalduMU
там у всех проблемы и Григорян и мостовой, и Спартак с заремой и Локо со смотродской и рангникои, ещё и Слуцкий с мутко и Мордовией, шапито шоу
Зарему не трожь. Она святая для российского футбола
+7
-2
+5
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avcgloronalduMU
там у всех проблемы и Григорян и мостовой, и Спартак с заремой и Локо со смотродской и рангникои, ещё и Слуцкий с мутко и Мордовией, шапито шоу
0
-4
-4
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