Канчельскис о конфликтах в «Химках»: «У Гогниева проблемы с головой. Давайте «Химки» будут бойцовским клубом?»

Андрей Канчельскис предлагает превратить «Химки» в бойцовский клуб на фоне конфликтов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер «Химок» чуть не подрался с Гулиевым и Дмитрием Тихим на базе клуба.

«Такие конфликты уже не впервые. Наверное, у Гогниева проблемы с головой – ничего удивительного тут не вижу. Могло один раз что-то случиться, со всеми бывает, но там то ситуация с Глушаковым, поведение Гогниева на трибуне, как он себя ведет на скамейке.

Пускай решает клуб – не может ведь так все время продолжаться. Давайте «Химки» будут бойцовским клубом? Давайте будем отправлять туда бойцов, боксеров и так далее? У Гогниева проблемы с головой. Вы видите его поведение? Скачет, прыгает, кричит непонятно что, драки устраивает – я считаю, что это ненормально.

Какие руководители – такой и тренер. Руководители глухонемые, не понимающие футбол, хотят что-то из себя показать – ничего не получается. Поэтому это все происходит», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас