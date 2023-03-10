Гулиев о конфликте с Гогниевым: «Драки и близко не было. Просто выясняли организационные моменты»

отреагировал на новость о конфликте со Спартаком Гониевым.

Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер «Химок» чуть не подрался с Гулиевым и Дмитрием Тихим на базе клуба.

«Драки и близко не было, о ней речи и не шло. Просто выясняли организационные моменты», – сказал хавбек подмосковной команды.