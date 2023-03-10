Гулиев о конфликте с Гогниевым: «Драки и близко не было. Просто выясняли организационные моменты»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Аяз Гулиев Футбол

Аяз Гулиев отреагировал на новость о конфликте со Спартаком Гониевым.

Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер «Химок» чуть не подрался с Гулиевым и Дмитрием Тихим на базе клуба. 

«Драки и близко не было, о ней речи и не шло. Просто выясняли организационные моменты», – сказал хавбек подмосковной команды. 

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16 комментариев

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rusichi
Это старая новость или они все еще пикируются?)))
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Arctic
Ну в январе Гулиев предлагал Гогниеву «выйти раз на раз», вот с тех пор и выясняют организационные моменты этого мероприятия.
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Рембо
Ответ ХавиГави_Паратрупер
По-тихому порешали Тихого🤭
порешили
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Al561
- Иди на ...!
- Сам пошел!

Просто обсудили логистику)))
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Gestor_36
"тогоротипал" добавил хавбек
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инок
Довести всегда спокойного, миролюбивого и кроткого Гулиева до размолвки с тренером - ну не верится совсем..))
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Spartakus1984
Ну в третий раз похоже драки не избежать уже
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Ковид 07.10.52
А Гулиев это тот тип, который на пешехода напал...тьфу...
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Геннадий Тимченко
по тихому всё порешали❓🤔🤣
По-тихому порешали Тихого🤭
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Алексей Степанов
Организационные моменты,это видимо как правильно водить хоровод. Гулиев с этим не справился,и был отправлен восвояси
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Фут.Боль
Ответ evil
- сударь, не соизволили бы вы заканчивать тренировку вовремя? - конечно, сэр, как скажете - вопросов больше не имею
- вы должны были закончить её уже 5 минут назад и освободить для нас тренажеры. Я очень зол на вас за это. Я вынужден позвать помощника, чтобы сегодняшнюю тренировку вместо меня провёл он, так как не нахожу в себе моральных сил проводить ее , я очень глубоко оскорблен и обижен.
+17
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Фут.Боль
Ответ Олег Ивакин
Ну не верю я, что Гулиев без кулаков в адрес Гогниева обошёлся.
Они достойны друг друга.
+4
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Олег Ивакин
Ну не верю я, что Гулиев без кулаков в адрес Гогниева обошёлся.
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evil
- сударь, не соизволили бы вы заканчивать тренировку вовремя?
- конечно, сэр, как скажете
- вопросов больше не имею
+11
-1
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s_h_a_m_a_n
Все троих лишить FanID.
Хулиганам не место на стадионе
+17
-2
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Геннадий Тимченко
по тихому всё порешали❓🤔🤣
+2
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