Гулиев о конфликте с Гогниевым: «Драки и близко не было. Просто выясняли организационные моменты»
Аяз Гулиев отреагировал на новость о конфликте со Спартаком Гониевым.
Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер «Химок» чуть не подрался с Гулиевым и Дмитрием Тихим на базе клуба.
«Драки и близко не было, о ней речи и не шло. Просто выясняли организационные моменты», – сказал хавбек подмосковной команды.
- Сам пошел!
Просто обсудили логистику)))
- конечно, сэр, как скажете
- вопросов больше не имею
Хулиганам не место на стадионе