Соболев о 5 000 на «Спартаке»: «Играем для болельщиков, а их нет. Атмосфера другая, слышу слова комментатора с бровки»

прокомментировал низкую посещаемость в Мир .

На матч 19-го тура РПЛ между « » и « » (3:2) пришло 5002 зрителя.

«Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч.

Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет», – сказал форвард красно-белых.

Со второй половины сезона для посещения матчей чемпионата России на всех стадионах требуется Fan ID. Из-за его введения многие фанатские объединения объявили бойкот.

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

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