Соболев о 5 000 на «Спартаке»: «Играем для болельщиков, а их нет. Атмосфера другая, слышу слова комментатора с бровки»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Факел стадионы Александр Соболев Чемпионат.com Fan ID Футбол

Александр Соболев прокомментировал низкую посещаемость в Мир РПЛ.

На матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» (3:2) пришло 5002 зрителя.

«Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч.

Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет», – сказал форвард красно-белых.

Со второй половины сезона для посещения матчей чемпионата России на всех стадионах требуется Fan ID. Из-за его введения многие фанатские объединения объявили бойкот.

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11 комментариев

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Данко Лазович
не 207, есть куда стремится)
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CriminalJoint62
Эти 5000, это дети и беременные женщины
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Dan Kennedy
Сане спасибо за голевую передачу на победный гол, а голы еще назабивает.
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Валдис Пельш
Ответ Forrest Gamp
с таким отношением властей к людям, скоро не только на стадионе никого не будет, но и в стране никого не останется
московия
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Ильдар Фарукшин
Соболь уважуха. Главное не молчать. Рано или поздно услышат
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T622222
А я помню 2005 год как раз весна ранняя ((
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Иван Новиков
Потому что не сгоняют бюджетников, как на шапито.
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ьььь
У нас в приоритете безопасность. Футбол без Fan ID!
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Quincy Anton-Promes
Правильно что говорит об этом, нужен инфошум.
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An Kr
Да вы ради денег играете, ради каких болельщиков?
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Forrest Gamp
с таким отношением властей к людям, скоро не только на стадионе никого не будет, но и в стране никого не останется
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