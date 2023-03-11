Соболев о 5 000 на «Спартаке»: «Играем для болельщиков, а их нет. Атмосфера другая, слышу слова комментатора с бровки»
Александр Соболев прокомментировал низкую посещаемость в Мир РПЛ.
На матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» (3:2) пришло 5002 зрителя.
«Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч.
Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет», – сказал форвард красно-белых.
Со второй половины сезона для посещения матчей чемпионата России на всех стадионах требуется Fan ID. Из-за его введения многие фанатские объединения объявили бойкот.
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