Зарема Салихова: «Ставила Каттани задачу скомплектовать команду так, чтобы в сборной было много спартаковцев. Он справился за полгода»
Зарема Салихова рассказала, как бывший спортдиректор «Спартака» повлиял на сборную России.
«Был период, когда в сборную кроме Георгия Джикии никого не вызывали.
Поэтому для Луки Каттани я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодежные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев. Он выполнил эту задачу за полгода», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В расширенный состав сборной России на мартовский сбор попали 10 футболистов красно-белых: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев.
Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор
Это я задачу поставила