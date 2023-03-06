Зарема Салихова: «Ставила Каттани задачу скомплектовать команду так, чтобы в сборной было много спартаковцев. Он справился за полгода»

рассказала, как бывший спортдиректор « » повлиял на сборную России.

«Был период, когда в сборную кроме никого не вызывали.

Поэтому для я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодежные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев. Он выполнил эту задачу за полгода», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В расширенный состав сборной России на мартовский сбор попали 10 футболистов красно-белых: , Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор