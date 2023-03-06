Зарема Салихова: «Ставила Каттани задачу скомплектовать команду так, чтобы в сборной было много спартаковцев. Он справился за полгода»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Георгий Джикия Александр Селихов Никита Чернов Антон Зиньковский Александр Соболев Михаил Игнатов Даниил Хлусевич Данил Пруцев Руслан Литвинов Даниил Денисов Зарема Салихова Лука Каттани Футбол

Зарема Салихова рассказала, как бывший спортдиректор «Спартака» повлиял на сборную России.

«Был период, когда в сборную кроме Георгия Джикии никого не вызывали.

Поэтому для Луки Каттани я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодежные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев. Он выполнил эту задачу за полгода», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В расширенный состав сборной России на мартовский сбор попали 10 футболистов красно-белых: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор

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12 комментариев

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fil_spb
Ответ Тиджани Бабангида
Послушаешь Зарему и диву даешься - как такая «супер-профи во всем» не достигла никакого значимого успеха со «Спартаком»
Зато какой багаж оставила.
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Эльдар Гаджиев
Ответ Тиджани Бабангида
Послушаешь Зарему и диву даешься - как такая «супер-профи во всем» не достигла никакого значимого успеха со «Спартаком»
так она ж на начале пути, идеи начали в реальность только только воплощаться. даже Берлускони вон в 49 лет Милан принял только, и 7 скудетто и 5 лч успел взять при нем Милан. так что Зарема ещё жару даст 😆😆😆
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Joe Biden
Что ты несёшь? Она не родилась ещё тогда.
Хьюстон, у нас проблемы! Утеряно чувство юмора.
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BroSport
Одно чемпионство за 16 лет. Такого профи рос.футбол потерял. Кормилица возвращайся бгг
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Shadow1882
Сколько из них выкупленные лидеры других команд?
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Гамарджоба Генацвале
Так не за счёт воспитанников Спартака же.
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Joe Biden
Ответ Леван Мкртчян
А пирамиды в Гизе помните? Это я задачу поставила
Что ты несёшь? Она не родилась ещё тогда.
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37old
Девушка всего в жизни добилась сама. Чрезвычайно талантливая. Спартак вполне мог бы в следующем сезоне выиграть Лигу Чемпионов. Но муж-лошок взял и продал клуб...
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charly_54
Вот кого надо главой рфс ставить!
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-1
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Тиджани Бабангида
Послушаешь Зарему и диву даешься - как такая «супер-профи во всем» не достигла никакого значимого успеха со «Спартаком»
+6
-2
+4
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Леван Мкртчян
А пирамиды в Гизе помните?
Это я задачу поставила
+11
-3
+8
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dum dam
На ходу сказки сочиняет
+7
-4
+3
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