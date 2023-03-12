Пятибратов о 2:3: «Факелу» в конце не хватило мастерства. «Спартак» нас продавил»
Главный тренер «Факела» оценил поражение от «Спартака» (2:3) в Мир РПЛ.
— Сложный матч, напряженный. В конце не хватило мастерства, не дотерпели. «Спартак» нас продавил. Но то, что при минус два гола вернулись в игру, до последнего были шансы на положительный результат — это плюс.
План на игру работал. Понимали, что соперник быстрый и агрессивный. Отличная работа с мячом на больших скоростях. Была задача не дать разбежаться. С этим справлялись. Во втором тайме надо было очень грамотно работать в обороне. Но, к сожалению, пропустили.
Расстроены результатом, потому что очень много болельщиков приехало из Воронежа, они нам помогали. Отношением к делу своей команды я доволен. Нам есть куда расти.
— Как получилось быстро вернуться в игру после счета 0:2?
— Психологически не выпали из игры. Понимали, что шансы на стандартах будут. Видели, что 0:2 — не совсем объективный счет. Владение было — да, но мы на это и не претендовали. Нет пока ресурса играть со «Спартаком» в открытый футбол, – сказал Дмитрий Пятибратов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
В чем разница между тем же Осинькиным (Самара) и этим ГТ : первый выводит команду играть в футбол, второй - терпеть.
-Где то собрались, где то как то..
-Безбородов?
-Да. 🙃
А какой должен был быть?
0:5?