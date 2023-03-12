Пятибратов о 2:3: «Факелу» в конце не хватило мастерства. «Спартак» нас продавил»

Главный тренер « » оценил поражение от « » (2:3) в Мир .

— Сложный матч, напряженный. В конце не хватило мастерства, не дотерпели. «Спартак» нас продавил. Но то, что при минус два гола вернулись в игру, до последнего были шансы на положительный результат — это плюс.

План на игру работал. Понимали, что соперник быстрый и агрессивный. Отличная работа с мячом на больших скоростях. Была задача не дать разбежаться. С этим справлялись. Во втором тайме надо было очень грамотно работать в обороне. Но, к сожалению, пропустили.

Расстроены результатом, потому что очень много болельщиков приехало из Воронежа, они нам помогали. Отношением к делу своей команды я доволен. Нам есть куда расти.

— Как получилось быстро вернуться в игру после счета 0:2?

— Психологически не выпали из игры. Понимали, что шансы на стандартах будут. Видели, что 0:2 — не совсем объективный счет. Владение было — да, но мы на это и не претендовали. Нет пока ресурса играть со «Спартаком» в открытый футбол, – сказал .

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