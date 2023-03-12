Пятибратов о 2:3: «Факелу» в конце не хватило мастерства. «Спартак» нас продавил»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Дмитрий Пятибратов Футбол

Главный тренер «Факела» оценил поражение от «Спартака» (2:3) в Мир РПЛ.

— Сложный матч, напряженный. В конце не хватило мастерства, не дотерпели. «Спартак» нас продавил. Но то, что при минус два гола вернулись в игру, до последнего были шансы на положительный результат — это плюс.

План на игру работал. Понимали, что соперник быстрый и агрессивный. Отличная работа с мячом на больших скоростях. Была задача не дать разбежаться. С этим справлялись. Во втором тайме надо было очень грамотно работать в обороне. Но, к сожалению, пропустили.

Расстроены результатом, потому что очень много болельщиков приехало из Воронежа, они нам помогали. Отношением к делу своей команды я доволен. Нам есть куда расти.

— Как получилось быстро вернуться в игру после счета 0:2?

— Психологически не выпали из игры. Понимали, что шансы на стандартах будут. Видели, что 0:2 — не совсем объективный счет. Владение было — да, но мы на это и не претендовали. Нет пока ресурса играть со «Спартаком» в открытый футбол, – сказал Дмитрий Пятибратов.

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10 комментариев

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Брандмейстер Битти
"....не дотерпели."

В чем разница между тем же Осинькиным (Самара) и этим ГТ : первый выводит команду играть в футбол, второй - терпеть.
+2
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+2
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Любитель пожрать
Спартак уже во второй раз подряд играет против судьи. Позор, реальный позор.
+3
-1
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Kulver
Не дотерпели. Вратарь время тянул как мог с 56-й минуты и все около штрафной окопались, да и весь матч грубо играли, арбитр не замечал. Так что поделом, привет пердив.
+4
0
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Спартак-лучшая команда России
Судья в помощь
+3
-1
+2
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Alex Chernov
-Как получилось быстро вернуться в игру?
-Где то собрались, где то как то..
-Безбородов?
-Да. 🙃
+11
-2
+9
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kreator.vvv
Ответ Олег Скрылев
Это победа, как и ничья Уралом, для вас Фанов, которые бросили Спартак из своих , никому не нужных амбиций, настоящие болелы на стадионы, а вы так, себе, людишки.
набор слов какой-то) ничего не понятно....но о-очень интересно)
+4
0
+4
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vayka
Не совсем объективный счёт?
А какой должен был быть?
0:5?
+3
0
+3
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Олег Скрылев
Это победа, как и ничья Уралом, для вас Фанов, которые бросили Спартак из своих , никому не нужных амбиций, настоящие болелы на стадионы, а вы так, себе, людишки.
+2
-7
-5
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jexOn
0-2 не объективный счет, 0-3 более объективный
+12
-1
+11
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Ильдар Фарукшин
Не дотерпели 😊 не виноватая я, безбородов второй раз не свистнул
+14
-3
+11
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