Мбаппе после рекордного гола за «ПСЖ»: «Хочу вписать свое имя в историю. Ни один игрок не хочет, чтобы о нем забыли. Думаю, в Париже меня запомнят!»

хотел войти в историю футбола в качестве игрока чемпионата Франции.

«Играть в «ПСЖ» – привилегия. Я наслаждаюсь каждым мгновением. Я добился значительного прогресса. Когда я приехал, то был перспективным футболистом. Талантливым, да, но лишь перспективным. И я с тех пор вырос как личность!

Для меня, парижанина, играть за «ПСЖ» – нечто особенное.

Я хочу вписать свое имя в историю, и я всегда говорил, что хочу сделать это во Франции, в столице, в моем городе. Я занимаюсь именно этим, и это прекрасно, хотя впереди еще долгий путь.

Ни один футболист мира не хочет, чтобы о нем забыли. Думаю, здесь меня теперь запомнят!» – заявил форвард, установивший рекорд по голам за «ПСЖ».

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