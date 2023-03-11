Мбаппе после рекордного гола за «ПСЖ»: «Хочу вписать свое имя в историю. Ни один игрок не хочет, чтобы о нем забыли. Думаю, в Париже меня запомнят!»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хотел войти в историю футбола в качестве игрока чемпионата Франции.

«Играть в «ПСЖ» – привилегия. Я наслаждаюсь каждым мгновением. Я добился значительного прогресса. Когда я приехал, то был перспективным футболистом. Талантливым, да, но лишь перспективным. И я с тех пор вырос как личность!

Для меня, парижанина, играть за «ПСЖ» – нечто особенное.

Я хочу вписать свое имя в историю, и я всегда говорил, что хочу сделать это во Франции, в столице, в моем городе. Я занимаюсь именно этим, и это прекрасно, хотя впереди еще долгий путь.

Ни один футболист мира не хочет, чтобы о нем забыли. Думаю, здесь меня теперь запомнят!» – заявил форвард, установивший рекорд по голам за «ПСЖ».

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16 комментариев

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Иван Есев
Великие:хотят,чтобы их запомнили во всём мире
Черепашка:"надеюсь меня запомнят в Париже"
С такими мелочными амбициями никогда не стать лучшим
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Невский баклан
Есть клубы где войти в историю сложнее, зато больше запомнят, у Мбаппе есть все шансы, нужно уходить быстрее в нормальный клуб.
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el ruso guapo
Собственно, это и было основной целью мбаппе. Странно было бы уйти в реал не сделав рекорд. А в Мадрид летом перейдёт. Извинится и перейдёт.
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Ротор-Волгоград
Если в Париже не будет кубка чемпионов, они его не забудут никогда) Там будут вспоминать про это десятилетиями.
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مختار موسى حاجييف
Ответ Valery Fan
например к Хари Кейну испытываю исключительно уважение,а там не то что зм,так и чашек нет никаких
ну тот не получает 100 млн и не называют ( некоторые) лучшим игроком в мире, да и ещё играет за очень скромный клуб.
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Valery Fan
Ответ Ansu Fati
Если не будет еврочашек или хотя бы ЗМ, то запомнят как неудачника, не более)
например к Хари Кейну испытываю исключительно уважение,а там не то что зм,так и чашек нет никаких
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Владимир Владимирович
Даже ради этого стоило остаться в Псж как минимум на сезон , всё таки большой рекорд, не говоря уже о том что его сам президент государства лично просил остаться. Уверен Килиан и за Реал поиграет, по сути Мбаппе ещё юнец, вроде 25 даже нету .
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Valery Fan
псж нынешнего сезона это какой-то сюр.пропускают практически в каждом матче от этих Берестов и лансов.
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Ansu Fati
Если не будет еврочашек или хотя бы ЗМ, то запомнят как неудачника, не более)
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EARMSR
Мне показалось или это прощание?
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rigobersong
Ответ Los Galácticos
ПСЖ в середине 90-х была легендарная команда с Веа в составе, пришли шейхи замарали историю клуба и убили весь французкий чемпионат.
Ну да, в 00х когда Лион скупал лучших игроков как Бавария внутри чемпионата, такого не было, во всем виноват ПСЖ:))
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Arturitto
Конечно запомнят тебя,так же,как и помнят Ибрагимовича и Кавани.
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Dexter Dallas
А твой парень-трансформер то тебя точно не забудет. Если лет через 10 не двинет ноги от СПИДа еще и книгу напишет
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Los Galácticos
ПСЖ в середине 90-х была легендарная команда с Веа в составе, пришли шейхи замарали историю клуба и убили весь французкий чемпионат.
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Роман
Только в Париже тебя и запомнят.
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bostonKG
Имя уже вписал- следующая остановка- Реал Мадрид
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