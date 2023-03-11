Эмилиано Мартинес: «Когда дети в моем родном городе идут на пляж, 5 из 10 хотят играть в воротах. Горжусь этим»

Эмилиано Мартинес гордится, что многие дети носят его футболку.

– Многие дети носят вашу футболку и даже хотят играть в воротах, что раньше случалось нечасто. Как вы к этому относитесь?

– Вся моя семья живет в Аргентине, и они постоянно присылают мне видео, фотографии, картины.

Это гордость – видеть всех этих детей в футболке с моим именем. Конечно, это напоминает о том времени, когда я был там.

Скажу даже больше, когда в моем родном городе (Мар-дель-Плата) дети идут на пляж, пять из десяти хотят играть в воротах. Я горжусь этим и надеюсь продолжать дарить им радость, – сказал голкипер « » и сборной Аргентины.

Эмилиано Мартинес о ЧМ-2022: «Некоторые люди продали машины, заложили дома, чтобы приехать и посмотреть сборную. Мой отец сказал, что она никогда не была так близка к народу»

Эмилиано Мартинес не любит серии пенальти: «Это бросок монеты, 50 на 50, остается только молиться. В любой момент можно проиграть»

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