Эмилиано Мартинес: «Когда дети в моем родном городе идут на пляж, 5 из 10 хотят играть в воротах. Горжусь этим»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу детский футбол Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес гордится, что многие дети носят его футболку.

– Многие дети носят вашу футболку и даже хотят играть в воротах, что раньше случалось нечасто. Как вы к этому относитесь?

– Вся моя семья живет в Аргентине, и они постоянно присылают мне видео, фотографии, картины.

Это гордость – видеть всех этих детей в футболке с моим именем.  Конечно, это напоминает о том времени, когда я был там.

Скажу даже больше, когда в моем родном городе (Мар-дель-Плата) дети идут на пляж, пять из десяти хотят играть в воротах. Я горжусь этим и надеюсь продолжать дарить им радость, – сказал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

Эмилиано Мартинес о ЧМ-2022: «Некоторые люди продали машины, заложили дома, чтобы приехать и посмотреть сборную. Мой отец сказал, что она никогда не была так близка к народу»

Эмилиано Мартинес не любит серии пенальти: «Это бросок монеты, 50 на 50, остается только молиться. В любой момент можно проиграть»

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13 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Ну да, конечно. И лишь остальные пять из десяти хоят быть похожими на Марадону, Кемпеса, Ди Стефано, Месси.
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kos.vohrt
Ответ Роман Мнац
Значит стоять на горячем песке по твоей логике лучше, чем бегать по нему?
Припоминаю, что мы закапывали ноги в песок - он очень горячий только сверху.
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Sevuska
Главное чтобы эти дети на пляже ничего не прикладывали ни к чему , иначе будет опасность быть похожими на Мартинеса 🤔
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Роман Мнац
Ответ Mr@k
Ясно,кому охота в жару по горячему песку бегать...
Значит стоять на горячем песке по твоей логике лучше, чем бегать по нему?
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kos.vohrt
Но всё равно ставят самого толстого.
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Mr@k
Ясно,кому охота в жару по горячему песку бегать...
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David Aprasidze
5 стоят на воротах, остальные 5 бьют пенальти. Как-то так и стала Аргентина чемпионом. Дети повторяют.
+9
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igls54
Когда дети идут на пляж у них вместо плавок надета перчатка
+3
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rigobersong
Ответ BigPapa
Жёстко)
Зато справедливо:))
+2
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QWertY
Короче фразы «толстый, на воротах» у них не было)
+1
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psixyec
Следует ли из слов Мартинеса тот факт, что в Аргентине каждый второй ребёнок на пляже – жиробас?
+3
-4
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BigPapa
Ответ rigobersong
Молодец Мартинес, вдохновил детишек, а не избивал их как португальская падла:))
Жёстко)
+1
-5
-4
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rigobersong
Молодец Мартинес, вдохновил детишек, а не избивал их как португальская падла:))
+4
-9
-5
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