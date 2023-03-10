Эмилиано Мартинес о ЧМ-2022: «Некоторые люди продали машины, заложили дома, чтобы приехать и посмотреть сборную. Мой отец сказал, что она никогда не была так близка к народу»
Эмилиано Мартинес рассказал, на что шли аргентинцы, чтобы попасть на матчи сборной на ЧМ-2022.
– Как вы ощущали давление, которое косвенно на вас оказывали люди? Вы и Скалони говорили на пресс-конференции, что люди ожидали, что вы станете чемпионами мира.
– Это было хорошее давление. Мне нравилось нести эту ответственность. Мы знали, за что играет Аргентина.
С экономической точки зрения поездки [на ЧМ] были очень дорогими, некоторые люди продали свои машины, заложили свои дома, чтобы поехать и посмотреть сборную с мечтой попасть на финал чемпионата мира...
Мы чувствовали эту связь с людьми, именно поэтому команда всегда выступала хорошо. Я думаю, что это первый раз в истории, когда такое произошло. Мой отец, которому 63 года, сказал мне, что он никогда не видел, чтобы сборная была так близка к народу. Сплоченная команда и сплоченный народ были отличным сочетанием, – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины.
Ну зато в клубе ничего сверхествественного не светит, можно пожалеть человека, неудачник, ага)
Боитесь просто , как 99% homo sapients ?
P.S. Включая и меня тоже )))
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человека пережившему такие проблемы
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риго, что с лицом?)
Вы мессибои уже с ума посходили в попытках защитить аргентину, вашего хасбика и всех, кто с ним связан, ей богу 🤣
И почему вы его так выгораживаете? Это ведь не дыр штеген какой нибудь, а вратарь Астон Виллы. Согласись, это был омерзительно некрасивый поступок?😂
Жееесстьь
Лицо нации, ничего не сказать 🤣
А в ПСЖ эффект Мбапе, он там решает всё