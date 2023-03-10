Эмилиано Мартинес о ЧМ-2022: «Некоторые люди продали машины, заложили дома, чтобы приехать и посмотреть сборную. Мой отец сказал, что она никогда не была так близка к народу»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал, на что шли аргентинцы, чтобы попасть на матчи сборной на ЧМ-2022

– Как вы ощущали давление, которое косвенно на вас оказывали люди? Вы и Скалони говорили на пресс-конференции, что люди ожидали, что вы станете чемпионами мира.

– Это было хорошее давление. Мне нравилось нести эту ответственность. Мы знали, за что играет Аргентина.

С экономической точки зрения поездки [на ЧМ] были очень дорогими, некоторые люди продали свои машины, заложили свои дома, чтобы поехать и посмотреть сборную с мечтой попасть на финал чемпионата мира...

Мы чувствовали эту связь с людьми, именно поэтому команда всегда выступала хорошо. Я думаю, что это первый раз в истории, когда такое произошло. Мой отец, которому 63 года, сказал мне, что он никогда не видел, чтобы сборная была так близка к народу. Сплоченная команда и сплоченный народ были отличным сочетанием, – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

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24 комментария

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Drimfox
Ответ zidane467554
в астон вилле ничего не светит. остается всю карьеру чм вспоминать
Подумаешь чемпион мира по футболу, играя вместе с одним из лучших игроков в истории. Да ещё и лично спас Аргентину в финале)
Ну зато в клубе ничего сверхествественного не светит, можно пожалеть человека, неудачник, ага)
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rej1sta
Ответ zidane467554
в астон вилле ничего не светит. остается всю карьеру чм вспоминать
А ты о чем вспомнишь?)
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OldRedWhite
Ответ Александра Александрова
Ты стыдишься правду говорить ?
А Вы нет ?
Боитесь просто , как 99% homo sapients ?
P.S. Включая и меня тоже )))
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ALMANAC
Близость закончилась, когда сборная не добралась до парада, где их ждали и улетела на вертолете
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Долж говорит про фейспалм других людей и ещё пытается пристыдить кого то. Вообще совести нет
футьол, ты о чем?)
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DolJun
Ответ rigobersong
Понятно, что после того как Кун постоянно деклассировал синебус, у тебя перед ним комплексы, но насколько нужно быть черствым, что бы осуждать человека пережившему такие проблемы со здоровьем, а не порадоваться за него:))
Кун постоянно деклассировал
https://i.ytimg.com/vi/kxkSMW45nJY/maxresdefault.jpg
человека пережившему такие проблемы
https://pbs.twimg.com/media/FkS0rgvXwAEbv0C.jpg
риго, что с лицом?)
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zidane467554
в астон вилле ничего не светит. остается всю карьеру чм вспоминать
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SCHOKKKK
Ответ Футбол_это_жизнь
Некрасивый да. Но В чем мерзость? Он же не с лицом твоим это сделал! Затащил финальный матч, получил лучшего вратаря отпраздновал как умел. Видимо ты в жизни все делал правильно и вырос в парниковых условиях. )))
То есть надевать престижную награду, награду своей жизни на половой орган, перед своими фанатами, страной, миром - это для тебя не омерзительно?🤣

Вы мессибои уже с ума посходили в попытках защитить аргентину, вашего хасбика и всех, кто с ним связан, ей богу 🤣
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
Причем тут болелы Челси? По твоему такое быдло-поведение как с наградой не нравится исключительно пенсам?😂 И почему вы его так выгораживаете? Это ведь не дыр штеген какой нибудь, а вратарь Астон Виллы. Согласись, это был омерзительно некрасивый поступок?😂
Некрасивый да. Но В чем мерзость? Он же не с лицом твоим это сделал! Затащил финальный матч, получил лучшего вратаря отпраздновал как умел. Видимо ты в жизни все делал правильно и вырос в парниковых условиях. )))
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SCHOKKKK
Ответ Футбол_это_жизнь
Он тебя услышал и обязательно тебе ответит. Насколько нужно хейтить Месси, чтобы ненавидеть вратаря который просто играет с ним в одной сборной. Жалкие болелы Челси. Месси им нанёс слишком большую травму, прикиньте они с этим будут жить всю Жизнь. Жееесстьь
Причем тут болелы Челси? По твоему такое быдло-поведение как с наградой не нравится исключительно пенсам?😂
И почему вы его так выгораживаете? Это ведь не дыр штеген какой нибудь, а вратарь Астон Виллы. Согласись, это был омерзительно некрасивый поступок?😂
+1
-3
-2
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Александра Александрова
Ответ Cearvm
Я бы постыдился о таком рассказывать, очень сомнительная мотивация. Еще и поощрять...
Ты стыдишься правду говорить ?
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
Чтоб посмотрели, как ты надеваешь на то самое место награду своей жизни, да, Эмилиано? Лицо нации, ничего не сказать 🤣
Он тебя услышал и обязательно тебе ответит. Насколько нужно хейтить Месси, чтобы ненавидеть вратаря который просто играет с ним в одной сборной. Жалкие болелы Челси. Месси им нанёс слишком большую травму, прикиньте они с этим будут жить всю Жизнь.
Жееесстьь
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HellLight
поэтому он им перчаткой у паха махал?
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rigobersong
Ответ DolJun
агуеро и мартинес - два фейспалма этого чемпионата) но мартинес-то хоть заслуженно получил свою минуту славы, кун просто примазался к успеху)
Понятно, что после того как Кун постоянно деклассировал синебус, у тебя перед ним комплексы, но насколько нужно быть черствым, что бы осуждать человека пережившему такие проблемы со здоровьем, а не порадоваться за него:))
+8
-3
+5
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rigobersong
Жаль португальцев, постоянно все продают, приезжают, а порадоваться нечему:))
+10
-4
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
агуеро и мартинес - два фейспалма этого чемпионата) но мартинес-то хоть заслуженно получил свою минуту славы, кун просто примазался к успеху)
Долж говорит про фейспалм других людей и ещё пытается пристыдить кого то. Вообще совести нет
+24
-7
+17
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DolJun
агуеро и мартинес - два фейспалма этого чемпионата) но мартинес-то хоть заслуженно получил свою минуту славы, кун просто примазался к успеху)
+9
-14
-5
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SCHOKKKK
Ответ Барсик Юрана
Это он показал таким как ты 😂😂
Человека из аргентинской деревни можно вывезти, но не аргентинскую деревню из человека. И дело тут далеко не во мне, мой юный поклонник вратаря-быдла😂
+1
-7
-6
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Cearvm
Я бы постыдился о таком рассказывать, очень сомнительная мотивация. Еще и поощрять...
+10
-10
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Rad0
Ответ SCHOKKKK
Чтоб посмотрели, как ты надеваешь на то самое место награду своей жизни, да, Эмилиано? Лицо нации, ничего не сказать 🤣
У челика был момент всей его жизни, к такому мало кто готов, точно не гопник из Аргентины.
+19
-2
+17
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Азиз Ибодуллаев
Хватит может этого персонажа? Мы поняли уже что ты выиграл этот ЧМ
+2
-7
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Барсик Юрана
Ответ SCHOKKKK
Чтоб посмотрели, как ты надеваешь на то самое место награду своей жизни, да, Эмилиано? Лицо нации, ничего не сказать 🤣
Это он показал таким как ты 😂😂
+10
-5
+5
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SCHOKKKK
Чтоб посмотрели, как ты надеваешь на то самое место награду своей жизни, да, Эмилиано?

Лицо нации, ничего не сказать 🤣
+5
-11
-6
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Барсик Юрана
Эффект Месси
А в ПСЖ эффект Мбапе, он там решает всё
+3
-5
-2
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