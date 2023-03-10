Эмилиано Мартинес о ЧМ-2022: «Некоторые люди продали машины, заложили дома, чтобы приехать и посмотреть сборную. Мой отец сказал, что она никогда не была так близка к народу»

рассказал, на что шли аргентинцы, чтобы попасть на матчи сборной на .

– Как вы ощущали давление, которое косвенно на вас оказывали люди? Вы и Скалони говорили на пресс-конференции, что люди ожидали, что вы станете чемпионами мира.

– Это было хорошее давление. Мне нравилось нести эту ответственность. Мы знали, за что играет .

С экономической точки зрения поездки [на ЧМ] были очень дорогими, некоторые люди продали свои машины, заложили свои дома, чтобы поехать и посмотреть сборную с мечтой попасть на финал чемпионата мира...

Мы чувствовали эту связь с людьми, именно поэтому команда всегда выступала хорошо. Я думаю, что это первый раз в истории, когда такое произошло. Мой отец, которому 63 года, сказал мне, что он никогда не видел, чтобы сборная была так близка к народу. Сплоченная команда и сплоченный народ были отличным сочетанием, – сказал вратарь « » и сборной Аргентины.