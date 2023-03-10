Эмилиано Мартинес не любит серии пенальти: «Это бросок монеты, 50 на 50, остается только молиться. В любой момент можно проиграть»

Эмилиано Мартинес рассказал, что не любит участвовать в сериях пенальти.

Напомним, сборная обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время – 3:3).

– Вы любите пенальти? Со стороны было видно, что вы не торопитесь.

– Я никогда не хочу доводить до пенальти, потому что шансы – 50 на 50. Не могу сказать: «Сейчас будет серия пенальти, и я ее выиграю». Потому что это очень сложно. Я знаю, что в любой момент могу проиграть, и я должен это принять.

Я встал на колени, когда не пришлось бить последний пенальти, ведь это значило, что мы победили, а я этого и хотел.

Серия пенальти – это бросок монеты, остается только молиться. Так что нет, меня не привлекают серии пенальти, – сказал голкипер « ».

Эмилиано Мартинес о ЧМ-2022: «Некоторые люди продали машины, заложили дома, чтобы приехать и посмотреть сборную. Мой отец сказал, что она никогда не была так близка к народу»

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