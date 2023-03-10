Эмилиано Мартинес не любит серии пенальти: «Это бросок монеты, 50 на 50, остается только молиться. В любой момент можно проиграть»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Лаутаро Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал, что не любит участвовать в сериях пенальти.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время – 3:3).

– Вы любите пенальти? Со стороны было видно, что вы не торопитесь.

– Я никогда не хочу доводить до пенальти, потому что шансы – 50 на 50. Не могу сказать: «Сейчас будет серия пенальти, и я ее выиграю». Потому что это очень сложно. Я знаю, что в любой момент могу проиграть, и я должен это принять.

Я встал на колени, когда Лаутаро не пришлось бить последний пенальти, ведь это значило, что мы победили, а я этого и хотел.

Серия пенальти – это бросок монеты, остается только молиться. Так что нет, меня не привлекают серии пенальти, – сказал голкипер «Астон Виллы».

Эмилиано Мартинес о ЧМ-2022: «Некоторые люди продали машины, заложили дома, чтобы приехать и посмотреть сборную. Мой отец сказал, что она никогда не была так близка к народу»

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18 комментариев

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Timur_A
Ответ Экспертное мнение
Несомненно Эмилиано Мартинесу принадлежит величайший вратарский перформанс в истории всех ЧМ
Это очень спорное утверждение.
Аргентина хорошо играла в обороне, в створ её ворот били редко, но забили довольно много. Эмилиано серьёзно не лажал и два раза совершил решающие сложные сэйвы на последних минутах матчей (в финале и в 1/8), но закончил ЧМ с удивительной статистикой: он отразил меньше половины всех ударов нанесённых в створ его ворот. Только 7 из 15 отразил, 8 раз пропустил (2 с пенальти).
Так что, это очень неоднозначный вратарский перформанс.
А в истории ЧМ есть, например, Буффон, который пропустил в 7 матчах 2 гола (1 с пенальти и один автогол). И тоже в финале был запоминающийся сэйв, когда Зидан головой бил по мячу, а не по Матерацци, а Буффон из под перекладины потащил.
Касильяс тоже 2 пропустил в 7 матчах. И тоже в финале круто спас, когда Роббен один на один с ним вышел после паса Снейдера.
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Temp LC
Ответ Экспертное мнение
Несомненно Эмилиано Мартинесу принадлежит величайший вратарский перформанс в истории всех ЧМ
Он даже не в топ 10. Пропускал почти в каждой игре, а затащил только в одном или в двух моментах с игры и в серии пенальти
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Экспертное мнение
Ответ Эрик Максим Чупо-Мотинг
Навас??
Навас проиграл серию пенальти, Мартинес два затащил. Навас в пенальти так себе, он хорош на ленточке, Мартинес и в игре, и в серии совершал важные сейвы.
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Ansu Fati
Ответ SCHOKKKK
Зато позориться при награждении на миллионную публику он очень любит 🤣
Позор - это потратить за год на трансферы 600 млн € и болтаться на 10 месте, платить за Мудриков и Фофан по 100 млн, а не вот это все😃
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Эрик Максим Чупо-Мотинг
Ответ Экспертное мнение
Несомненно Эмилиано Мартинесу принадлежит величайший вратарский перформанс в истории всех ЧМ
Навас??
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Антон Абызов
ну кто теперь тебе забьёт?
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Акыл Сатыбалдиев
Вроде весьма средненький вратарь, почти совсем неизвестный, большую часть карьеры проводил в подвалах турнирной таблицы, но именно в самый нужный момент собрался и сделал чемпионом сборную
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Дьяков Евгений
Ответ Экспертное мнение
Несомненно Эмилиано Мартинесу принадлежит величайший вратарский перформанс в истории всех ЧМ
да в истории всех игр с мячом
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Vinnipukh Vinni
Ответ Блуждающий странник
Если бы не серии пенальти Мартинес всю жизнь бы считался средним вратарем, которого большинство не знает, а так именно серии пенальти сделали его героем. Не верю вообще в его слова)
Когда он давал интервью сразу после финала, он высказал огорчение, что позволил Франции довести дело до серии пенальти.
Впрочем, для этого ему надо было отразить один из двух пенальти.
Он хороший вратарь, но ЧМ для него получился парадоксальным. Плохая статистика по отражённым ударам, но сами удары были близки к идеальным (то есть выручить почти невозможно и его вины нет), но при этом два умопомрачительных сэйва в матчах плей-офф, особенно в финале, и две выигранных серии пенальти.
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Экспертное мнение
Несомненно Эмилиано Мартинесу принадлежит величайший вратарский перформанс в истории всех ЧМ
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Oxpike
Ответ Этот Райола хочет денег
Мартинес настолько не любит участвовать в серии пенальти, что психологи делают состояние на жертвах его с ним послематчевого противостояния
Одно не исключает другого. Он не любит, но если приходится, делает все для того чтобы победить.
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SCHOKKKK
Зато позориться при награждении на миллионную публику он очень любит 🤣
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Блуждающий странник
Если бы не серии пенальти Мартинес всю жизнь бы считался средним вратарем, которого большинство не знает, а так именно серии пенальти сделали его героем. Не верю вообще в его слова)
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Этот Райола хочет денег
Мартинес настолько не любит участвовать в серии пенальти, что психологи делают состояние на жертвах его с ним послематчевого противостояния
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Пенс
но, так как у нас был в команде лео, то я знал куда прыгать и поэтому мы побеждали в сериях пенальти. Именно он указывал мне направление.
Без этого вью победителей катарского спектакля является неполным.
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Tommy_2_0_7
Ой вот только не ты, Мартинес... ))) к чему это лицемерие ?
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Sevuska
Линекер « Серия пенальти -бросок монеты , при котором , чтобы не выпадало выигрывает Мартинес 👍»
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blaugrano
Лаутаро только что прочёл это на Спортсе и вдохновился перед ударом со Специей.
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