Эмилиано Мартинес не любит серии пенальти: «Это бросок монеты, 50 на 50, остается только молиться. В любой момент можно проиграть»
Эмилиано Мартинес рассказал, что не любит участвовать в сериях пенальти.
Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время – 3:3).
– Вы любите пенальти? Со стороны было видно, что вы не торопитесь.
– Я никогда не хочу доводить до пенальти, потому что шансы – 50 на 50. Не могу сказать: «Сейчас будет серия пенальти, и я ее выиграю». Потому что это очень сложно. Я знаю, что в любой момент могу проиграть, и я должен это принять.
Я встал на колени, когда Лаутаро не пришлось бить последний пенальти, ведь это значило, что мы победили, а я этого и хотел.
Серия пенальти – это бросок монеты, остается только молиться. Так что нет, меня не привлекают серии пенальти, – сказал голкипер «Астон Виллы».
Эмилиано Мартинес о ЧМ-2022: «Некоторые люди продали машины, заложили дома, чтобы приехать и посмотреть сборную. Мой отец сказал, что она никогда не была так близка к народу»
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Аргентина хорошо играла в обороне, в створ её ворот били редко, но забили довольно много. Эмилиано серьёзно не лажал и два раза совершил решающие сложные сэйвы на последних минутах матчей (в финале и в 1/8), но закончил ЧМ с удивительной статистикой: он отразил меньше половины всех ударов нанесённых в створ его ворот. Только 7 из 15 отразил, 8 раз пропустил (2 с пенальти).
Так что, это очень неоднозначный вратарский перформанс.
А в истории ЧМ есть, например, Буффон, который пропустил в 7 матчах 2 гола (1 с пенальти и один автогол). И тоже в финале был запоминающийся сэйв, когда Зидан головой бил по мячу, а не по Матерацци, а Буффон из под перекладины потащил.
Касильяс тоже 2 пропустил в 7 матчах. И тоже в финале круто спас, когда Роббен один на один с ним вышел после паса Снейдера.
Впрочем, для этого ему надо было отразить один из двух пенальти.
Он хороший вратарь, но ЧМ для него получился парадоксальным. Плохая статистика по отражённым ударам, но сами удары были близки к идеальным (то есть выручить почти невозможно и его вины нет), но при этом два умопомрачительных сэйва в матчах плей-офф, особенно в финале, и две выигранных серии пенальти.
Без этого вью победителей катарского спектакля является неполным.