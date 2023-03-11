«Соболев мог бы усилить «Интер». Они с Лукаку похожи друг на друга». Колыванов о форварде «Спартака»

Теги Спартак Интер Торино премьер-лига Россия серия А Италия Игорь Колыванов Текстильщик Ромелу Лукаку Алексей Миранчук Александр Соболев Футбол

Игорь Колыванов считает, что Александр Соболев мог бы усилить «Интер». 

26-летний форвард «Спартака» забил 7 голов в 17 матчах текущего чемпионата Мир РПЛ.

«Уверен, что если бы Соболев перешел в чемпионат Италии, то даже выделялся бы там. Это габаритный и мощный футболист, который здорово сбрасывает мячи, неплохо играет ногами. Потенциал у него достаточно хороший. Он бы мог себя проявить с самой лучшей стороны в любом европейском чемпионате.

Миранчук был звездой чемпионата России, но сейчас играет лишь в «Торино»? Миранчук никогда у нас не был звездой, был хорошим футболистом. По статусу Соболев примерно на одном уровне с тем Миранчуком. 

Какой команде Серии А подошел бы Соболев? Да любой! Возьмите, например, «Интер», там играет Ромелу Лукаку, а они с Соболевым похожи друг на друга. Александр мог бы усилить «Интер».

Когда приезжаешь в другой чемпионат, то потом привыкаешь к скоростям. Если человек умеет играть, то он проявит себя в любом чемпионате», – сказал главный тренер ивановского «Текстильщика», поигравший за «Фоджу» и «Болонью». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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52 комментария

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KOTOV71
Это шутка какая-то от Колыванова?
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Vicente Rodríguez
Чтобы усилить Интер Соболев должен быть лучше, чем Лукаку. А не быть на одном уровне с ним. И то спорно.
Л - логика
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Михаил Александров
Обидели Лукаку!
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Дядь Валакас
Такая же история как Шомуродов и Рома
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Isa Babaev
Ответ Olledzhi
Помню про Хвичу писали здесь же, что нечего ему в Наполи ловить. В итоге что получилось, напоминать не надо Это я не к тому, что Соболев обязательно прям феерил бы здесь, но и не стоит никогда заранее ультимативно о чём-то говорить.
Хвича грузин и у него менталитет победителя, а Соболь типичный паспортист с Барнаула, без какого либо таланта
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Golos Razuma
Лукаку даже в своей худшей форме даст фору Соболеву, еще и шлангом своим зацепит заодно.
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Peter Parker
Ответ denimo21
Соболев в Интере только воду носил бы и сетку с мячами. Даже в его худшее время.
А чем плох Соболев? Прессингующий, умеет в подыгрыш, выигрывает единоборства. В матчах с Наполи забивал, в том числе головой, в том числе против Кулибали.
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Tifozzi1908
Колыванову закусывать надо.
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Доктор Верховцев
Слишком много лукак.
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nikolai 75
вот почитав такие высказывания наши лимитчики начинают думать что они полубоги.
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WelcomeBackPURE
Дельфин в лучшем случае штопал носки третьему массажисту дублеров
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Slavick Nemkovsky
Ответ wadwill13
ок давайте сравним. благо Спартак открыто почти публиковал данные с тестов.... соболев против лууаку(обращаю внимание не топового а именно нынешнего ленивого) 1) скорость реакции- лукаку быстрее почти в два раза. это огромная разница 2) бельгиев лучше ориентируется в пространстве при выборе позиции- мега топ уровень. россиянин на уровне "интера - молодёжи до 16 лет" 3) скорость: стартовая, дистанционная, рывки и смешанный бег с изменением направления- лукаку на короткие дистанции почти на корпус быстрее, на длинные быстрее соболева почти на 3 секунды, по резкости смены направления соболев стоит на месте. 4) игра на втором этаже. соболев на уровне лучших защитников + габаритных из рпл- количество выбранных единоборств в сумме с эффективностью- 36% . повторяю на уровне рал. лукаку на уровне лучших защитников серии А плюс против лучших защитников Европы в еврокубках и отбора и матчи за сборную- 46 процентов. 5) точность ударов,сила ударов, качество ударов- лукаку сильнее по всем статьям на голову. 6) психологическая устойчивость... трудно сказать так как по матчам рпл я бы дал больше соболеву... но из за огромного опыта лукаку игр в Англии, за сборную и в Италии против средних м лучших я бы все таки отдал бельнийцу но это реал но спорный вопрос в виду отсутствия самого факта в этом направлении на уровне хоть чего то вменяемого у россиянина. и это только пара пунктов и навскидку... ну какой соболев на уровне интера??? он дохнет на уровне наших защитников к 80 минуте... что уж говорить о запредельно нагрузках в Италии.... где хоть один адекватный непопулист в нашей стране со своим мнением....
Колыванову тесты не нужны, он знает что говорит. Особенно в пятницу, после маленькой
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Михаил1970
Из разряда, Мостовой мог бы тренировать Спартак...
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Игорь Замаруев
Ответ Чумасик
Прекращай. Его не сожрали защитники Наполи и Лестера, а защитники последней команды оказывается с какого-то хрена бы сожрали
Зато его в тот сезон сожрали защитники Зенита, а нападающие отгрузили им 7 голов. Так что прекращай бред нести
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Игорь Замаруев
Ответ Спартак-лучшая команда России
Лукаку и Мартинес абсолютный мусор !!! Соболев даже их двоих превосходстит
видимо, у всех фанатов КБ какие-то клинические отклонения)
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Игорь Замаруев
Ответ Чумасик
В чём чушь, чудак? Соболев спокойно забивал Наполи и Лестеру, почему бы ему не заиграть в Интере, который щас из себя ничего не представляет...
Наполи и Лестеру) если по такому показателю брать в топ-клуб Серии А, то Дзюба должен был ещё в 2015 году уехать:) у Артёма были голы Валенсии, Бенфике, Тоттенхэму, Лацио, Лиону.
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Чумасик
Ответ wadwill13
ок давайте сравним. благо Спартак открыто почти публиковал данные с тестов.... соболев против лууаку(обращаю внимание не топового а именно нынешнего ленивого) 1) скорость реакции- лукаку быстрее почти в два раза. это огромная разница 2) бельгиев лучше ориентируется в пространстве при выборе позиции- мега топ уровень. россиянин на уровне "интера - молодёжи до 16 лет" 3) скорость: стартовая, дистанционная, рывки и смешанный бег с изменением направления- лукаку на короткие дистанции почти на корпус быстрее, на длинные быстрее соболева почти на 3 секунды, по резкости смены направления соболев стоит на месте. 4) игра на втором этаже. соболев на уровне лучших защитников + габаритных из рпл- количество выбранных единоборств в сумме с эффективностью- 36% . повторяю на уровне рал. лукаку на уровне лучших защитников серии А плюс против лучших защитников Европы в еврокубках и отбора и матчи за сборную- 46 процентов. 5) точность ударов,сила ударов, качество ударов- лукаку сильнее по всем статьям на голову. 6) психологическая устойчивость... трудно сказать так как по матчам рпл я бы дал больше соболеву... но из за огромного опыта лукаку игр в Англии, за сборную и в Италии против средних м лучших я бы все таки отдал бельнийцу но это реал но спорный вопрос в виду отсутствия самого факта в этом направлении на уровне хоть чего то вменяемого у россиянина. и это только пара пунктов и навскидку... ну какой соболев на уровне интера??? он дохнет на уровне наших защитников к 80 минуте... что уж говорить о запредельно нагрузках в Италии.... где хоть один адекватный непопулист в нашей стране со своим мнением....
Ну о каких запредельных нагрузках нынешней СерииА ты тут шепчешь? Это в 90-е там были запредельные нагрузки, а щас это самый пешеходный чемп из Топ-5.

О чём говорить, если Лацио на своём поле влетает голландскому АЗ, а Рому спокойно дрючит БудеГлимт... Тот же Соболев не напрягаясь в обоих матчах возил оборону Наполи рылом по газону.
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Olledzhi
Ответ denimo21
Соболев в Интере только воду носил бы и сетку с мячами. Даже в его худшее время.
Помню про Хвичу писали здесь же, что нечего ему в Наполи ловить. В итоге что получилось, напоминать не надо
Это я не к тому, что Соболев обязательно прям феерил бы здесь, но и не стоит никогда заранее ультимативно о чём-то говорить.
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wadwill13
Ответ wadwill13
ок давайте сравним. благо Спартак открыто почти публиковал данные с тестов.... соболев против лууаку(обращаю внимание не топового а именно нынешнего ленивого) 1) скорость реакции- лукаку быстрее почти в два раза. это огромная разница 2) бельгиев лучше ориентируется в пространстве при выборе позиции- мега топ уровень. россиянин на уровне "интера - молодёжи до 16 лет" 3) скорость: стартовая, дистанционная, рывки и смешанный бег с изменением направления- лукаку на короткие дистанции почти на корпус быстрее, на длинные быстрее соболева почти на 3 секунды, по резкости смены направления соболев стоит на месте. 4) игра на втором этаже. соболев на уровне лучших защитников + габаритных из рпл- количество выбранных единоборств в сумме с эффективностью- 36% . повторяю на уровне рал. лукаку на уровне лучших защитников серии А плюс против лучших защитников Европы в еврокубках и отбора и матчи за сборную- 46 процентов. 5) точность ударов,сила ударов, качество ударов- лукаку сильнее по всем статьям на голову. 6) психологическая устойчивость... трудно сказать так как по матчам рпл я бы дал больше соболеву... но из за огромного опыта лукаку игр в Англии, за сборную и в Италии против средних м лучших я бы все таки отдал бельнийцу но это реал но спорный вопрос в виду отсутствия самого факта в этом направлении на уровне хоть чего то вменяемого у россиянина. и это только пара пунктов и навскидку... ну какой соболев на уровне интера??? он дохнет на уровне наших защитников к 80 минуте... что уж говорить о запредельно нагрузках в Италии.... где хоть один адекватный непопулист в нашей стране со своим мнением....
ах да... главное-7 голов в 17 матчах рпл... всего 7.... что он в Италии то бы делал???? верните миранчука сейчас в рпл- он станет с отрывом лучшим бомбардиром. . даже с момента уезда миранчука наш чемпионат резко стал намного ниже по качеству.
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Otto Kretschmer
Ответ kili
Чем похожи? Третьей ногой?
чертами лица
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Чумасик
Ответ Gestor_36
Игорька то опохмелить сначала следовало, чтобы такую чушь не нес
В чём чушь, чудак? Соболев спокойно забивал Наполи и Лестеру, почему бы ему не заиграть в Интере, который щас из себя ничего не представляет...
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wadwill13
ок давайте сравним. благо Спартак открыто почти публиковал данные с тестов.... соболев против лууаку(обращаю внимание не топового а именно нынешнего ленивого)
1) скорость реакции- лукаку быстрее почти в два раза. это огромная разница
2) бельгиев лучше ориентируется в пространстве при выборе позиции- мега топ уровень. россиянин на уровне "интера - молодёжи до 16 лет"
3) скорость: стартовая, дистанционная, рывки и смешанный бег с изменением направления- лукаку на короткие дистанции почти на корпус быстрее, на длинные быстрее соболева почти на 3 секунды, по резкости смены направления соболев стоит на месте.
4) игра на втором этаже. соболев на уровне лучших защитников + габаритных из рпл- количество выбранных единоборств в сумме с эффективностью- 36% . повторяю на уровне рал. лукаку на уровне лучших защитников серии А плюс против лучших защитников Европы в еврокубках и отбора и матчи за сборную- 46 процентов.
5) точность ударов,сила ударов, качество ударов- лукаку сильнее по всем статьям на голову.
6) психологическая устойчивость... трудно сказать так как по матчам рпл я бы дал больше соболеву... но из за огромного опыта лукаку игр в Англии, за сборную и в Италии против средних м лучших я бы все таки отдал бельнийцу но это реал но спорный вопрос в виду отсутствия самого факта в этом направлении на уровне хоть чего то вменяемого у россиянина.
и это только пара пунктов и навскидку... ну какой соболев на уровне интера??? он дохнет на уровне наших защитников к 80 минуте... что уж говорить о запредельно нагрузках в Италии.... где хоть один адекватный непопулист в нашей стране со своим мнением....
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Abid_88
Дзюба- как Ибра , Соболев - Лукаку, что с нашими экспертами вчера было , пятница?
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Чумасик
Ответ Спортс. Ру
соболев в интере , это то же самое , что месси в реале , не совместимые вещи , какой ему интер , его там будут сжирать защитники последней команды чемпионата
Прекращай. Его не сожрали защитники Наполи и Лестера, а защитники последней команды оказывается с какого-то хрена бы сожрали
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Спартак-лучшая команда России
Ответ alexis2020
Соболев неплохой форвард, но выиграть конкуренцию у кого то из тройки Лукаку - Джеко - Мартинес? это уж вряд ли
Лукаку и Мартинес абсолютный мусор !!! Соболев даже их двоих превосходстит
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