«Соболев мог бы усилить «Интер». Они с Лукаку похожи друг на друга». Колыванов о форварде «Спартака»
Игорь Колыванов считает, что Александр Соболев мог бы усилить «Интер».
26-летний форвард «Спартака» забил 7 голов в 17 матчах текущего чемпионата Мир РПЛ.
«Уверен, что если бы Соболев перешел в чемпионат Италии, то даже выделялся бы там. Это габаритный и мощный футболист, который здорово сбрасывает мячи, неплохо играет ногами. Потенциал у него достаточно хороший. Он бы мог себя проявить с самой лучшей стороны в любом европейском чемпионате.
Миранчук был звездой чемпионата России, но сейчас играет лишь в «Торино»? Миранчук никогда у нас не был звездой, был хорошим футболистом. По статусу Соболев примерно на одном уровне с тем Миранчуком.
Какой команде Серии А подошел бы Соболев? Да любой! Возьмите, например, «Интер», там играет Ромелу Лукаку, а они с Соболевым похожи друг на друга. Александр мог бы усилить «Интер».
Когда приезжаешь в другой чемпионат, то потом привыкаешь к скоростям. Если человек умеет играть, то он проявит себя в любом чемпионате», – сказал главный тренер ивановского «Текстильщика», поигравший за «Фоджу» и «Болонью».
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Л - логика
О чём говорить, если Лацио на своём поле влетает голландскому АЗ, а Рому спокойно дрючит БудеГлимт... Тот же Соболев не напрягаясь в обоих матчах возил оборону Наполи рылом по газону.
Это я не к тому, что Соболев обязательно прям феерил бы здесь, но и не стоит никогда заранее ультимативно о чём-то говорить.
1) скорость реакции- лукаку быстрее почти в два раза. это огромная разница
2) бельгиев лучше ориентируется в пространстве при выборе позиции- мега топ уровень. россиянин на уровне "интера - молодёжи до 16 лет"
3) скорость: стартовая, дистанционная, рывки и смешанный бег с изменением направления- лукаку на короткие дистанции почти на корпус быстрее, на длинные быстрее соболева почти на 3 секунды, по резкости смены направления соболев стоит на месте.
4) игра на втором этаже. соболев на уровне лучших защитников + габаритных из рпл- количество выбранных единоборств в сумме с эффективностью- 36% . повторяю на уровне рал. лукаку на уровне лучших защитников серии А плюс против лучших защитников Европы в еврокубках и отбора и матчи за сборную- 46 процентов.
5) точность ударов,сила ударов, качество ударов- лукаку сильнее по всем статьям на голову.
6) психологическая устойчивость... трудно сказать так как по матчам рпл я бы дал больше соболеву... но из за огромного опыта лукаку игр в Англии, за сборную и в Италии против средних м лучших я бы все таки отдал бельнийцу но это реал но спорный вопрос в виду отсутствия самого факта в этом направлении на уровне хоть чего то вменяемого у россиянина.
и это только пара пунктов и навскидку... ну какой соболев на уровне интера??? он дохнет на уровне наших защитников к 80 минуте... что уж говорить о запредельно нагрузках в Италии.... где хоть один адекватный непопулист в нашей стране со своим мнением....