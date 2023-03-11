«Соболев мог бы усилить «Интер». Они с Лукаку похожи друг на друга». Колыванов о форварде «Спартака»

считает, что мог бы усилить «Интер».

26-летний форвард « » забил 7 голов в 17 матчах текущего чемпионата Мир .

«Уверен, что если бы Соболев перешел в чемпионат Италии, то даже выделялся бы там. Это габаритный и мощный футболист, который здорово сбрасывает мячи, неплохо играет ногами. Потенциал у него достаточно хороший. Он бы мог себя проявить с самой лучшей стороны в любом европейском чемпионате.

был звездой чемпионата России, но сейчас играет лишь в «Торино»? Миранчук никогда у нас не был звездой, был хорошим футболистом. По статусу Соболев примерно на одном уровне с тем Миранчуком.

Какой команде Серии А подошел бы Соболев? Да любой! Возьмите, например, «Интер», там играет Ромелу Лукаку, а они с Соболевым похожи друг на друга. Александр мог бы усилить «Интер».

Когда приезжаешь в другой чемпионат, то потом привыкаешь к скоростям. Если человек умеет играть, то он проявит себя в любом чемпионате», – сказал главный тренер ивановского «Текстильщика», поигравший за «Фоджу» и «Болонью».

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