«Мячи Соболева не считаются. Решение подтверждено». Форвард «Спартака» пошутил о ВАР после отмены его гола «Факелу»

пошутил об отмене его гола « » после просмотра видеоповтора.

Форвард «Спартака» выложил отредактированный кадр из трансляции « », на котором написано: «Решение подтверждено: нет гола, мячи Соболева не считаются».

Также нападающий написал, что в 19-м туре Мир набрал 1+1 по системе «гол+пас».

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством .

Соболев о 2:2 с «Уралом»: «Спартак» выиграл 3:2, поздравляю болельщиков с победой. Претензий к судьям вообще нет»

Возмущенный Абаскаль пошел к судье после игры с «Факелом», но игроки его остановили. В 1-м тайме Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в его ворота

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