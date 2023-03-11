«Мячи Соболева не считаются. Решение подтверждено». Форвард «Спартака» пошутил о ВАР после отмены его гола «Факелу»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов видеоповторы Матч ТВ Александр Соболев ахахаха Футбол

Александр Соболев пошутил об отмене его гола «Факелу» после просмотра видеоповтора.

Форвард «Спартака» выложил отредактированный кадр из трансляции «Матч ТВ», на котором написано: «Решение подтверждено: нет гола, мячи Соболева не считаются».

Также нападающий написал, что в 19-м туре Мир РПЛ набрал 1+1 по системе «гол+пас».

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова.

Соболев о 2:2 с «Уралом»: «Спартак» выиграл 3:2, поздравляю болельщиков с победой. Претензий к судьям вообще нет»

Возмущенный Абаскаль пошел к судье после игры с «Факелом», но игроки его остановили. В 1-м тайме Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в его ворота

Лапочкин считает, что Безбородов ошибся, отменив гол «Спартака»: «Забит чистый гол»

55 комментариев

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Владислав Романов
Ответ MJRom
Соболь хорош)
Александр "ВАР" Соболев😁
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Владислав Романов
Ответ proa
Якимов на Зиньковском - срыв атаки, вторая жёлтая, безбородов даже не тянется за красной, почти тут Якимов рубит Зобнина перед штрафной, безбородову по х.й. Якимова срочно меняют..
Судьи будто в своём отдельном государстве живут. Я в заговор против Спартака не очень верю, но с каждым матчем убеждаюсь в обратном. Что не матч, так просто идиотские решения принимают, но ни разу не видел "спорных" решений против Зенита, тут они работают как надо.
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Игорь Замаруев
Ответ Updated
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Что есть, то есть, два чистых гола слепошарые свистуны у Соболя забрали.
давайте не будем говорить про матч с Уралом. У болельщиков 🐖 короткая память, иначе бы они вспомнили матч в мае 2022 года, когда счёт был в пользу Спартака(1:0) и Зенит забил, сравняв счёт. Судья отменил забитый гол, назначил пенальти за фол на игроке Зенита, тем самым подарив Спартаку возможность не пропустить. Благо пенальти был уверенно реализован Мостовым и матч закончился со счётом 1:1. Так что не надо про украденные голы говорить:)
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Alestern
Этот бардак с судейством действительно уже надоел..
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Игорь
Ответ Сергей К
Важно, что мнения о квалификации судейства совпадают!
Как раз у них и не совпадают. В этом или другом эпизоде не совпадают.
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EuhenioV
Эменике в своё время на сгиб локтя посмотрел,а трактовали как демонстрация полового органа в адрес клуба,взращённого посредством народного достояния.Здесь ситуация посерьёзнее,за Сашу тревожно.
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Иван Иванов
Даже сам Абаскаль не стерпел этот беспредел. Ну а так, идём к следкющей победе
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Фарход Якубов
Пошутить когда срать сядешь
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EnergyStyle
Один пост Соболева смешнее чем все попытки Дзюбы пошутить за карьеру...
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Торт Спартак
Хорошо хоть передачи пока в силе)
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Иван Иванов
Ответ proa
Якимов на Зиньковском - срыв атаки, вторая жёлтая, безбородов даже не тянется за красной, почти тут Якимов рубит Зобнина перед штрафной, безбородову по х.й. Якимова срочно меняют..
Вот и я к тому же... Это только на словах эти газпромовские хотят видеть сильный Спартак. А на деле, как только это видят так сразу же - палки в колёса
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sergspartak
прикольно)) молодец, так и надо реагировать
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proa
Якимов на Зиньковском - срыв атаки, вторая жёлтая, безбородов даже не тянется за красной, почти тут Якимов рубит Зобнина перед штрафной, безбородову по х.й. Якимова срочно меняют..
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Иван Иванов
Шутки шутками... А по сути это уже беспредел со стороны судей. И очень важно Спартаку продолжать в том же духе гнуть свою линию в каждом матче. И не поддаваться на провокации. Такая игра с таким настроение определенно даст свои результаты
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Сергей К
Ответ Игорь
Сарказм тут не уместен. Мнение всё таки розашлись.
Важно, что мнения о квалификации судейства совпадают!
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Римский волк
Хорошо, что Соболев с юмором реагирует. Хотя смешного ничего нет. Отстранят барбера на игру другую. А затем они с Мешковым дальше будут проводить юбилейные матчи. Ничего не остается, как выходить на поле и играть. Молодцы , команда и тренер, на беспредел отвечают игрой.
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Роман Смирнов
перетерпи! жди! и тебе все воздастся!
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ers49@yandex.ru
Ответ mihkel
вы совсем угашенные? литвинов обнял защитника и просто утащил от мяча.
Ты угараешь что ли?🤡
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vattanen
Сорян, Дельфинчег. Ты не подходишь как биологический вид ))
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Сергей Круглов
Ответ jwbmwbqvih
Саня,рот закрой и пахай. Не отвлекайтесь на ерунду,этого не изменить. Было и было. Работай дальше.
Пахай?
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Колбаскер тут
Это не обсуждение/осуждение судейства?
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Krojf
Ответ укротитель троллей
Чердак сказал про 8 гп у Соболева на спортсе 5... кто врёт ?
у Соболя 7 голевых было до матча и сегодня одну сделал. То есть 8 и есть
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Сергей Круглов
После просмотра ВАР по стадику должны объявлять причину того или иного решения, что бы потом все не гадали на кофейной гуще и не выдвигали свои версии
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jwbmwbqvih
Саня,рот закрой и пахай. Не отвлекайтесь на ерунду,этого не изменить. Было и было. Работай дальше.
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Mr.Alien
Ответ superbro
Чердаку доверять себя не уважать, этот чудик в начале матча рассуждает о том, что Селихов не играет в кубковых матчах из-за решения тренера, но у Саши дискфа, просто дно
Ну вообще у нас Максименко в кубке всегда стоит
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