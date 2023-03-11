«Мячи Соболева не считаются. Решение подтверждено». Форвард «Спартака» пошутил о ВАР после отмены его гола «Факелу»
Александр Соболев пошутил об отмене его гола «Факелу» после просмотра видеоповтора.
Форвард «Спартака» выложил отредактированный кадр из трансляции «Матч ТВ», на котором написано: «Решение подтверждено: нет гола, мячи Соболева не считаются».
Также нападающий написал, что в 19-м туре Мир РПЛ набрал 1+1 по системе «гол+пас».
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова.
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