Промес возглавил список бомбардиров РПЛ с 16 голами. У Малкома и Писарского – по 14
Квинси Промес единолично возглавил список бомбардиров Мир РПЛ.
Сегодня полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Факела» (3:2). Это были 15-й и 16-й голы Квинси в текущем сезоне РПЛ.
Спартаковец вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ, обойдя Малкома («Зенит») и Владимира Писарского («Крылья Советов») – у обоих по 14 голов.
Также Промес лидирует в чемпионате России по системе «гол+пас» – 22 (16+6) очков.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»
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А Промес шикарен.
Красиво
голами отвечает скептикам, которые сомневались в его готовности к играм чемпионата.
вот что импортозамещение творит товарищи 💪🏾💪🏾💪🏾
Почините уже наконец приложение. Часто начал лагать.