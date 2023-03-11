Промес возглавил список бомбардиров РПЛ с 16 голами. У Малкома и Писарского – по 14

единолично возглавил список бомбардиров Мир РПЛ.

Сегодня полузащитник « » сделал дубль в матче 19-го тура чемпионата России против « » (3:2). Это были 15-й и 16-й голы Квинси в текущем сезоне .

Спартаковец вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ, обойдя Малкома (« ») и Владимира Писарского («Крылья Советов») – у обоих по 14 голов.

Также Промес лидирует в чемпионате России по системе «гол+пас» – 22 (16+6) очков.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»

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