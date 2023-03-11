Промес возглавил список бомбардиров РПЛ с 16 голами. У Малкома и Писарского – по 14

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Факел Квинси Промес Малком Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Квинси Промес единолично возглавил список бомбардиров Мир РПЛ.

Сегодня полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Факела» (3:2). Это были 15-й и 16-й голы Квинси в текущем сезоне РПЛ.

Спартаковец вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ, обойдя Малкома («Зенит») и Владимира Писарского («Крылья Советов») – у обоих по 14 голов.

Также Промес лидирует в чемпионате России по системе «гол+пас» – 22 (16+6) очков.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»

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23 комментария

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alwes
молча, моолча, товарищи хейтеры.
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Мандалай
Чувак, не проводивший 2 зимних сбора с командой, всё равно является в ней лучшим - всё, что нужно знать об уровне остальных игроков Спартака.

А Промес шикарен.
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Daniel Plainview
Антоха хрш!
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arspurs9
Ответ sled
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Ахахахахаха
Красиво
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Valentin Kompaneytsev
Промес своей великолепной игрой и красивыми
голами отвечает скептикам, которые сомневались в его готовности к играм чемпионата.
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дриблинг горлуковича
Главное для Квинси- не возглавить список интерпола
+3
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Лёвик Султановс
хотелось бы чтоб лучший бомбардир преодолел отметку в 20+ голов. а ещё лучше чтоб таких человек было несколько.
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Бобынин
Норгам тупо прёт в этом сезоне.
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-1
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HD7
Ответ Пользователь Huawei
Теперь он Писарский.
Пехоту ВГИКа не обманешь !!!
+2
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Пользователь Huawei
Ответ HD7
А где Сычевой ???
Теперь он Писарский.
+3
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HD7
А где Сычевой ???
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Jurgen Klinsmann
почти вся тройка бомбардиров россияне💪🏾
вот что импортозамещение творит товарищи 💪🏾💪🏾💪🏾
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sled
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Спартак сила
Ответ savik-A.M.
Курбан вернулся побеждать " Сочи" - " Оренбург" 0-4
а как он коней опустил ахахах
+3
-1
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Спартак сила
завтра три левых пенальти Малкову
+2
-3
-1
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savik-A.M.
Ответ Direct free kick
"Промес едет с базара", - Курбан Курбанов летом 2022
Курбан вернулся побеждать " Сочи" - " Оренбург" 0-4
+5
-1
+4
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Виталий
Многие говорили что это не тот Промес , а я всегда знал что уровень у этого парня запредельный
+4
-1
+3
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Russ Ivan
Вторая молодость Антохи в России... Молоток🔨
+1
-1
0
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Fight.And.Win
Ответ Mr.Trequartista
Да, санкции против владельца
мрак :( спасибо
+2
0
+2
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Mr.Trequartista
Сорри за оффтоп, но у меня у одного приложение глючит?
+4
0
+4
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Mr.Trequartista
Ответ Fight.And.Win
Ребята, не по теме, а что, приложуху спортса удалили из Аппстора?
Да, санкции против владельца
+5
0
+5
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Марслан Акматалиев
Спортс, живи!
Почините уже наконец приложение. Часто начал лагать.
+12
0
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Direct free kick
"Промес едет с базара", - Курбан Курбанов летом 2022
+38
-4
+34
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Fight.And.Win
Ребята, не по теме, а что, приложуху спортса удалили из Аппстора?
+14
0
+14
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