Промес об РПЛ: «Спартак» в гонке. 5 очков до «Зенита», они не сыграли свой матч»

считает, что «Спартак» не выбыл из гонки за победу в Мир .

«Мы идем от игры к игре. В таблицу будем смотреть в конце сезона. Нужно концентрироваться на каждой игре.

Пять очков до « », они не сыграли свой матч. Шансы остаются, мы в гонке», – сказал хавбек «Спартака».

« » в 19 матчах РПЛ набрал 40 очков и идет 2-м. У «Зенита» 45 очков и матч в запасе.

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