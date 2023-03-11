Промес об РПЛ: «Спартак» в гонке. 5 очков до «Зенита», они не сыграли свой матч»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес считает, что «Спартак» не выбыл из гонки за победу в Мир РПЛ.

«Мы идем от игры к игре. В таблицу будем смотреть в конце сезона. Нужно концентрироваться на каждой игре.

Пять очков до «Зенита», они не сыграли свой матч. Шансы остаются, мы в гонке», – сказал хавбек «Спартака».

«Спартак» в 19 матчах РПЛ набрал 40 очков и идет 2-м. У «Зенита» 45 очков и матч в запасе.

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11 комментариев

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Виктор
Чемпионы восемнадцатого тура?
+1
0
+1
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Ильдар Фарукшин
Здравый ответ. Давай ещё паручку голов и ты лучший лег
+1
-1
0
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Василий Никулин
Ответ леннорыч-абрамович
Остановите этих гонщиков кто-нибудь!
судья услышал
+3
-3
0
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Shikari
Ответ ЛексЛютый
Очный, еще и золотой, вероятно.
Есть ощущение, что золотой ещё раньше будет
0
0
0
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ЛексЛютый
Ответ Shikari
По факту 8 очков, еще и очный матч в Спб
Очный, еще и золотой, вероятно.
+2
-1
+1
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Колбаскер тут
Ответ Shikari
По факту 8 очков, еще и очный матч в Спб
По факту 11 :)
+6
-6
0
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Shikari
По факту 8 очков, еще и очный матч в Спб
+7
-2
+5
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Direct free kick
Удачи главному клубу России против зеньки и прочей нечисти
+3
-9
-6
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Данко Лазович
в гонке с Ростовом и Динамо за второе место, если только)
+12
-8
+4
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леннорыч-абрамович
Остановите этих гонщиков кто-нибудь!
+7
-9
-2
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Иван Новиков
Завтра химики закинут пятёрочку шапиту.
+4
-10
-6
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