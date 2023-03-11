Промес об РПЛ: «Спартак» в гонке. 5 очков до «Зенита», они не сыграли свой матч»
Квинси Промес считает, что «Спартак» не выбыл из гонки за победу в Мир РПЛ.
«Мы идем от игры к игре. В таблицу будем смотреть в конце сезона. Нужно концентрироваться на каждой игре.
Пять очков до «Зенита», они не сыграли свой матч. Шансы остаются, мы в гонке», – сказал хавбек «Спартака».
«Спартак» в 19 матчах РПЛ набрал 40 очков и идет 2-м. У «Зенита» 45 очков и матч в запасе.
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