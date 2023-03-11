«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» продлил серию матчей без поражений в Мир РПЛ до 10 матчей.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля обыграла «Факел» (3:2) в 19-м туре Мир РПЛ

У «Спартака» 7 побед и 3 ничьих за последние 10 матчей в чемпионате.

Следующий матч в рамках Мир РПЛ москвичи проведут 18 марта – команда встретится с «Оренбургом». 

«Спартак», набрав 40 очков, занимает второе место в таблице. У «Зенита» 45 баллов и игра в запасе.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Ответ Валентина Перцева
Молодцы, спартаковцы! Не нужно спорить и скандалить. На каждый отменный гол отвечать забитым - это по-нашему!
По вашему, по вашему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Ответ napoli_14
Опять плач Ярославны из тарасовки слушать всю неделю )
Она, не Ярославна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
Ответ Данко Лазович
ахаххахха... Зенит - многолетний чемпион, больше всех забивает и меньше всех пропускает. А середняк, это как раз твое тускларозовое недоразумение)
повторяю - питерские слова, подписался, научись читать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Иван Бучнев
Ерунды не говорите. Признали одну ошибку, вы тут на четыре уже наговорили🤣
А если сейчас признают ,что все решения судьи правильные ,вы так же будете говорить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Сегодня, говорят, было очень много возвратных переводов через СБП обратно в Питер. Будет серьёзный разбор полётов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ dimitrii36
середняк - питерские слова
ахаххахха... Зенит - многолетний чемпион, больше всех забивает и меньше всех пропускает. А середняк, это как раз твое тускларозовое недоразумение)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Опять плач Ярославны из тарасовки слушать всю неделю )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artpal
Ответ Direct free kick
Всех с победой главного клуба России!
Зенит же завтра играет. Или ты их заранее поздравляешь? Впрочем они с Химками дома, можно и поздравить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Ответ Ебздрогыч
Если судьи довели даже сдержанногоАбаскаля - значит что-то в этом есть
Борща перевел. И в мавзолее воров ночевать не стоило.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Ответ Mihail0910
Спартаковцев с победой! Любителей футбола с классной игрой! Промеса с рекордом, в принципе для того, чтоб играть в нашем чемпионате, он может приезжать сразу на игру, без тренировок, установок и т.д, уровень - космос для нашего чемпионата и без предсезонки...
Когда его посадят, рекорд защитают ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Бучнев
Ответ Алекс Я
А что вам сейчас кажется?кстати ,не одна ошибка в матче с Локо ,а всего 4 результативных ошибки.
Ерунды не говорите.
Признали одну ошибку, вы тут на четыре уже наговорили🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Ответ Kovtun
Как же задолбали комментаторы, которые не стесняясь топили за Спартак. После Уткина и Розанова профессиональных комментаторов не осталось.
Это не называется "топили"
Там другое слово.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Бучнев
Ответ Алекс Я
А после Локо вам не казалось ,что что то есть за Спартак?
С Локо одна ошибка, навредле что она что то решала. А вот два матча подряд не засчитывать 100% голы, это уже не шутки. Три очка отняли в гонке за первое место.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Ответ Artem Karasev
А то и видно, каждый второй твой комментарий о Спартаке, скучно от своего унылого клуба, все эмоции даёт только Спартак. Ты короче латентный болельщик КБ)
Отслеживаешь ? Умничка !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Ax
Ответ Artem Karasev
А то и видно, каждый второй твой комментарий о Спартаке, скучно от своего унылого клуба, все эмоции даёт только Спартак. Ты короче латентный болельщик КБ)
😂😂👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Ответ Юрий Байбурдин
Комментарий удален модератором
СБГ довольны. Рыбка должна дёргаться. Даже аквариумная.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
С победой, Спартак.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Ilmenau
Ну была ошибка судьи, да, что должно казаться?
А что вам сейчас кажется?кстати ,не одна ошибка в матче с Локо ,а всего 4 результативных ошибки.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Karasev
Ответ WSW
борщевик всегда должен ныть и страдать. Иначе скучно.
А то и видно, каждый второй твой комментарий о Спартаке, скучно от своего унылого клуба, все эмоции даёт только Спартак. Ты короче латентный болельщик КБ)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Всех с победой главного клуба России!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Ответ Vorhun
Что мешочки ссыкотно? Второй матч подряд отменили чистый гол!!! Эх вы… Только Спартак!!! Ваш символ мешок и баклан умойтесь и завидуйте!!! Спартак Москва ты не один с тобою мы, мы победим!!!
Грозный Факел повержен.
Вперёд к улучшению результата прошлого сезона !!!
Побольше визга !
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Качалков
Не Урал, конечно, но тоже неплохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WSW
Даже скакалкина заразили.
Теперь и он обделённый Правдой.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilmenau
Ответ Алекс Я
А после Локо вам не казалось ,что что то есть за Спартак?
Ну была ошибка судьи, да, что должно казаться?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Эмырхан Амиров
Даже слепому видно что есть есть что то, против Спартака.
А после Локо вам не казалось ,что что то есть за Спартак?
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий