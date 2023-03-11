«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих

« » продлил серию матчей без поражений в Мир РПЛ до 10 матчей.

Сегодня команда обыграла «Факел» (3:2) в 19-м туре Мир .

У «Спартака» 7 побед и 3 ничьих за последние 10 матчей в чемпионате.

Следующий матч в рамках Мир РПЛ москвичи проведут 18 марта – команда встретится с «Оренбургом».

«Спартак», набрав 40 очков, занимает второе место в таблице. У «Зенита» 45 баллов и игра в запасе.

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