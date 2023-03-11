«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих
«Спартак» продлил серию матчей без поражений в Мир РПЛ до 10 матчей.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля обыграла «Факел» (3:2) в 19-м туре Мир РПЛ.
У «Спартака» 7 побед и 3 ничьих за последние 10 матчей в чемпионате.
Следующий матч в рамках Мир РПЛ москвичи проведут 18 марта – команда встретится с «Оренбургом».
«Спартак», набрав 40 очков, занимает второе место в таблице. У «Зенита» 45 баллов и игра в запасе.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Признали одну ошибку, вы тут на четыре уже наговорили🤣
Там другое слово.
Вперёд к улучшению результата прошлого сезона !!!
Побольше визга !
Теперь и он обделённый Правдой.