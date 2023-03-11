Лапочкин считает, что Безбородов ошибся, отменив гол «Спартака»: «Забит чистый гол»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Сергей Лапочкин Матч ТВ Александр Соболев Руслан Литвинов Футбол

Сергей Лапочкин считает, что Владислав Безбородов ошибся, не засчитав гол «Спартака».

Речь об эпизоде на 40-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (3:2). Арбитр отменил гол Александра Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова. А спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота команды пенальти, ознакомившись с видеоповтором.

«Что касается отмененного гола Соболева, то мне кажется, что здесь было нормальное единоборство. Оба держат друг друга, защитник даже не упал. Понятно, что это не главный фактор, но абсолютно контактная борьба. «Спартак» забил чистый гол.

Думаю, что Безбородов смотрел на единоборство Литвинова с защитником «Факела» и отреагировал на это, потому что ни у кого больше не было контактов, но современный футбол приветствует такую игру.

В ситуации с назначенным пенальти был простой момент: защитник «Спартака» левой рукой отмахнулся и попал в область горла, поэтому это правильно назначенный 11‑метровый удар», – сказал бывший арбитр в эфире «Матч ТВ». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Этот тоже свистнул и не понял зачем 🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Зенит не досигаем! И зачем это Безбородову нужно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nur
Помнится, Соболеву, в полуфинале Кубка, пятерней в лицо заехали в штрафной. Пенальти не дали — крови же не было. Хотя здесь тоже крови не было...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Меня просто радуют такие персонажи, идущие семимильными шагами в секту Хусаинова.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Новиков
Ответ Slavnov
а где теперь обзоры матча смотреть?на ютюбе нет ничего
На канале Russian Premier Liga. Там и обзоры, и полные матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Алексей Никитин
Так и бывшие судьи не видят фола в голе Соболева. По пенальти, ок больше наверно был, чем не был, но отмена гола вызывает вопросы.
Подождем ,обьяснят и будет ясно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ Максим Максюша
Если честно, где бы спартачок был без толпы африканцев???
У Спартака ни одного африканца не было на поле. Николсон и тот ямаец. Мозес восстанавливается, а Бальде на лавке сидел. Где толпа?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Никитин
Ответ Алекс Я
А где я написал -такой же гол?я писал,что это подобное нарушение правил .а насчет оправдания ,то с вами согласен.но только и болельщики пускай так же одинаково оценивают ситуации ,независимо от пристрастий.
Так и бывшие судьи не видят фола в голе Соболева. По пенальти, ок больше наверно был, чем не был, но отмена гола вызывает вопросы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Второй тур подряд Спартаку отменяют чистый гол. А потом газовые ещё будут про нытьё рассказывать.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
"левой рукой отмахнулся и попал в область горла"
Теперь уже попадания в горло достаточно для пенальти?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Повалюхин
Ответ Максим Максюша
Если честно, где бы спартачок был без толпы африканцев???
10 россиян в старте. И таких паспортов как зенитовские смугляши нет. Где толпа-то?)
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ natetinain
а что, разве не обыграли? спартак нынче проиграл или ничейку сгонял - скажи, видать ты что-то такое знаешь.
Да вы должны были с крупным счетом обыгрывать Факел ,а не с со плями
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Алексей Никитин
Я то, что писал? Ошибки в одной игре не должны быть оправданы ошибками в другой. Просто смешно когда пишут, такой же гол. Такого же гола уде не будет, возможно похож и не точно.
А где я написал -такой же гол?я писал,что это подобное нарушение правил .а насчет оправдания ,то с вами согласен.но только и болельщики пускай так же одинаково оценивают ситуации ,независимо от пристрастий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
den70
Выскажу непопулярное мнение - фол со стороны Литвинова был.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
natetinain
Ответ Алекс Я
Да если вы не можете обыграть аутсайдера ,то чего вы на судью катите?
а что, разве не обыграли? спартак нынче проиграл или ничейку сгонял - скажи, видать ты что-то такое знаешь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sah_mz
Да не не может быть чтоб спартак засуживали
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
Ответ OldRedWhite
А это и не важно ! Главное победить Ютуб , а смотреть Рутуб не обязательно )))
да я его и не смотрел особо,иногда обзоры,иногда,как что делать,делается,последнее месяца 3 назад как у фольца движок,так что мне этот ютюб не особо нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Спартак сила
честно такое дно должны выносить без проблем
Комментарий скрыт
+1
-16
-15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ natetinain
с локо вообще полутоварничок был. и основные приколы - после 90-й минуты, когда никому ничего не надо было. а тут второй тур подряд очочки пытаются украсть.
Да если вы не можете обыграть аутсайдера ,то чего вы на судью катите?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Никитин
Ответ Алекс Я
Я пишу то ,что вижу ,в отличии от вас.кстати ,отменёный гол Соболева ,это точная копия отменённого гола Магкеева в ваши ворота.Литвинов блокировал защитника Факела точно так же, как и Камано.
Я то, что писал? Ошибки в одной игре не должны быть оправданы ошибками в другой. Просто смешно когда пишут, такой же гол. Такого же гола уде не будет, возможно похож и не точно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Весна просто, солнышко в зените.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Титал Телоян
В слове шагал опечатка
Марк Шагал ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Ответ Natan Pilkin
Бывают же такие совпадения Начинается чемпионат и все судьи южнее Бологого слепнут Весенняя болезнь такая
Ну что ж ты будешь делать. И так устраняют конкурента, и сяк, а он все равно героически превозмог и осилил команду из зоны вылета! Все-таки наш Спартак неудержим!
+7
-11
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Slavnov
я посмотрел,но там нет ничего
А это и не важно !
Главное победить Ютуб , а смотреть Рутуб не обязательно )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий