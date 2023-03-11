Лапочкин считает, что Безбородов ошибся, отменив гол «Спартака»: «Забит чистый гол»
Сергей Лапочкин считает, что Владислав Безбородов ошибся, не засчитав гол «Спартака».
Речь об эпизоде на 40-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (3:2). Арбитр отменил гол Александра Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова. А спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота команды пенальти, ознакомившись с видеоповтором.
«Что касается отмененного гола Соболева, то мне кажется, что здесь было нормальное единоборство. Оба держат друг друга, защитник даже не упал. Понятно, что это не главный фактор, но абсолютно контактная борьба. «Спартак» забил чистый гол.
Думаю, что Безбородов смотрел на единоборство Литвинова с защитником «Факела» и отреагировал на это, потому что ни у кого больше не было контактов, но современный футбол приветствует такую игру.
В ситуации с назначенным пенальти был простой момент: защитник «Спартака» левой рукой отмахнулся и попал в область горла, поэтому это правильно назначенный 11‑метровый удар», – сказал бывший арбитр в эфире «Матч ТВ».
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Теперь уже попадания в горло достаточно для пенальти?
Главное победить Ютуб , а смотреть Рутуб не обязательно )))