«Факел» не побеждает в РПЛ 10 матчей подряд – 7 ничьих и 3 поражения

«Факел» не побеждает в Мир 10 матчей подряд.

Сегодня воронежцы проиграли « » (2:3) в 19-м туре чемпионата России.

В последний раз «Факел» побеждал в РПЛ 11 сентября – в матче с «Локомотивом» (2:0), после этого – семь ничьих и три поражения.

В следующем туре « » примет «Сочи». Матч состоится 18 марта. «Факел» сейчас идет 14-м в таблице, имея 14 баллов.

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