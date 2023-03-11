«Факел» не побеждает в РПЛ 10 матчей подряд – 7 ничьих и 3 поражения
«Факел» не побеждает в Мир РПЛ 10 матчей подряд.
Сегодня воронежцы проиграли «Спартаку» (2:3) в 19-м туре чемпионата России.
В последний раз «Факел» побеждал в РПЛ 11 сентября – в матче с «Локомотивом» (2:0), после этого – семь ничьих и три поражения.
В следующем туре «Факел» примет «Сочи». Матч состоится 18 марта. «Факел» сейчас идет 14-м в таблице, имея 14 баллов.
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"Факел" - унылое дно.