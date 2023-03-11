«Факел» не побеждает в РПЛ 10 матчей подряд – 7 ничьих и 3 поражения

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Футбол

«Факел» не побеждает в Мир РПЛ 10 матчей подряд.

Сегодня воронежцы проиграли «Спартаку» (2:3) в 19-м туре чемпионата России.

В последний раз «Факел» побеждал в РПЛ 11 сентября – в матче с «Локомотивом» (2:0), после этого – семь ничьих и три поражения.

В следующем туре «Факел» примет «Сочи». Матч состоится 18 марта. «Факел» сейчас идет 14-м в таблице, имея 14 баллов.

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9 комментариев

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сам ГазПром
Ответ Ильдар Фарукшин
Мешок дырявый, безбородный обманьщик. Кто следующий 😊
Загавар.
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mnogokotin-
Ответ Надоело париться в бане
явно не тянут уровень рпл, к сожалению. ну уж лучше пусть факел остаётся в рпл, чем очередное московское или околомосковское недоразумение (химки, торпедо)
сыглы химки торпедо пердив
0
0
0
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Алекс75
Ответ Александр Кузнецов
Безбородов старался, жаль что ребята не поддержали его настрой
Ребята тоже старались, но у дровосеков плохо выходит изображать девочек.
+1
-1
0
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Алекс75
Можно было бы посочувствовать, но
"Факел" - унылое дно.
0
-1
-1
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Виталий
Удачи Факелу , ради таких болельщиков нужно биться . Плюс приход Рабии и Браими усилят воронежский клуб , сегодня играли хорошо
+6
-1
+5
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Ильдар Фарукшин
Мешок дырявый, безбородный обманьщик. Кто следующий 😊
+3
0
+3
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T622222
Домой, пора домой!
+6
-4
+2
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Надоело париться в бане
явно не тянут уровень рпл, к сожалению. ну уж лучше пусть факел остаётся в рпл, чем очередное московское или околомосковское недоразумение (химки, торпедо)
+14
-5
+9
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Александр Кузнецов
Безбородов старался, жаль что ребята не поддержали его настрой
+25
-9
+16
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