«Спартак» пропустил 2 гола от «Факела» за 6 минут. 2-й забили с пенальти, назначенного после ВАР за отмашку Пруцева

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Данил Пруцев Футбол

В ворота «Спартака» поставили пенальти после ВАР за отмашку Данила Пруцева.

Случилось это на 45-й минуте матча Мир РПЛ с «Факелом» (2:2, перерыв).

Главный арбитр Владислав Безбородов сходил к монитору, после чего назначил 11-метровый удар, который «Факел» реализовал.

«Спартак» за несколько минут упустил преимущество в 2 гола, пропустив на 43-й и 3-й компенсированной к первому тайму минутах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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96 комментариев

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Ринат Якупов
Газпром в деле.
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Alestern
Но в итоге справедливость все таки восторжествовала и Спартак заслуженно победил.. всем хейтерам назло! )..
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mnogokotin-
Ответ Max Zhomkov
я даже не понял кто там правила нарушил когда гол отменяли)) по пенальти - Пруцев попал ему под подбородок, игрок Факела грамотно "дорисовал" . Неоднозначный момент, на усмотрение судьи. Точно не симуляция , потому что был контакт
что значит точно не симуляция, если удар в грудь, а он за лицо хватается и падает как убитый? )
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viktor77777
Это как затуркали судью что он засчитал 3 гол Спартака. Хотя очень отчётливо видно что был фол в начале атаки, почему никто не крутит этот момент? Николсон прыгает, сносит игрока факела, фол. Сам шамар посмотрел на судью и удивился что не дал фол. Где 199 повторов и обсуждение???????
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mnogokotin-
Ответ Юрий Поляков
- нужно забивать столько, чтобы ни один судья не смог повлиять на результат. - а мы отменим столько сколько нужно, а где не отменим там поставим.
начинаем с 0-2 )
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Sektor 33
Ответ Andrameda
Зениту можно спать спокойно с таким судейством против Спартака
Да и без судейства Зениту можно спокойно собирать свои очки и играть от силы, гонки никакой нет
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Георгий Михеев
Гол непонятно за что чудо со свистком отменил. Пенальти ну я не видел там явного удара локтем. Так любой может голову пригнуть и влезть под руку и потом валяться
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smmozg79
Судейство - клоунада полная. Отменённый гол это ещё победы, но вот пеналь из воздуха сделанный - верх судейского мастерства! Защитник пятится назад с разведёнными в стороны руками, в руку ему врезается рыло игрока Факела... В общем, судья не может - VAR поможет.
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Vova0105
Ответ enotpaniker
Где новость, что Спартаку две игры подряд отменяют чистейшие голы?
Такие новости нельзя публиковать
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Руслан Абакаров
Ответ За Спартак
Был. Это признало много футболистов.
Ну тогда и здесь все правильно 👍
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Евгений Фельдман
Ответ TheSportNik
Dura iex sed iex Пенальти был.
что такое иекс? «закон» на латыни — это lex. зачем выпендриваться, если не знаешь?
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Ник Прост
Лапочкин, научись русскому языку, а потом уже топи Безбородова...
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azar80
Ответ The Gunner32
че как судейство, нравится? в кубке недавно нравилось же, что случилось?
в кубке вас не так убивали там один спорный эпизод был и все
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Captain_Noname
Ответ turra
Беспредел писать беЗпредел!...
Выходит, тебя ни сильно смутила армянская фамилия человека, допустившего ошибку? Называть беспределом ошибку того, чей русский - не родной? Серьезно?
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Сергей Капленков
Ответ Руслан Абакаров
Правильно делают
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Назарбек Рамунанаев
Ответ King_X
Кве-Кве переиграл/изобразил, конечно Но мяч летит к игроку, перед прыжком ему втащили - все по делу, хоть и симпатизирую Пруцеву как бывшему игроку Крыльев Ну и был пост на спортс, Спартак третий по результативным ошибкам в свою пользу О каких зенитовских судьях может быть речь, лол?
Втащили? Да такой отмажкой даже комара не убьёшь. Если каждый раз такое свистеть, будет по сто пенальти за матч.
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Робо
Все и всё прекрасно понимают! Говорить не могут!
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azar80
Ответ King_X
У вас есть видео, как он мог так сделать И кучу времени, чтоб пересмотреть момент вдоль и поперек Хоть масштабировать вдоволь
удар был в грудь, а соперник держится за лицо, это симуляция
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Сергей Капленков
Ответ King_X
Так мож есть разница, когда в центре / не в центре Или когда приводит к голевой атаке? Не думали?))
муж безбородова объявился
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Evengar
Наконец-то, на 94 минуте безобразное судейство закончилось. С победой, КБ! 👏👏👏
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За Спартак
Ответ Руслан Абакаров
А гол в ворота локомотива был ?😅
Был. Это признало много футболистов.
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kirdin
Ответ TheSportNik
Dura iex sed iex Пенальти был.
iex?
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sugafree
Ответ TheSportNik
Dura iex sed iex Пенальти был.
Что такое iex?..
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Любитель пожрать
Абсолютно бездарное судейство. Что в прошлом матче, что в этом. Просто беспредел.
+8
-1
+7
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Тайосич
Справедливая и заслуженная победа Спартака.
+5
0
+5
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