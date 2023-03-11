«Спартак» пропустил 2 гола от «Факела» за 6 минут. 2-й забили с пенальти, назначенного после ВАР за отмашку Пруцева

В ворота « » поставили пенальти после ВАР за отмашку .

Случилось это на 45-й минуте матча Мир с « » (2:2, перерыв).

Главный арбитр сходил к монитору, после чего назначил 11-метровый удар, который « » реализовал.

«Спартак» за несколько минут упустил преимущество в 2 гола, пропустив на 43-й и 3-й компенсированной к первому тайму минутах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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