«Спартак» представил нового маскота – кабана
Кабан стал новым маскотом «Спартака».
Московский клуб представил его перед матчем Мир РПЛ с «Факелом». Большой дикий кабан был одет в красно-белую футболку «Спартака».
Предыдущим талисманом клуба был Гладиатор.
Фото: t.me/fcsmtg
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Забудь бекон и карбонат,
И холодец и сервелат.
римские легионеры которые задавили и утопили в крови восстание Спартака в 71 г.до н.э. на матче Спартака футбольного в какой то мере олицетворение всей эпохи Федуна - какой то неразумной и нелогичной.
забавно что после смены руководства сменили и маскота)
Тут сразу переплетение многих факторов.