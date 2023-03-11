«Спартак» представил нового маскота – кабана

Кабан стал новым маскотом «Спартака».

Московский клуб представил его перед матчем Мир с « ». Большой дикий кабан был одет в красно-белую футболку « ».

Предыдущим талисманом клуба был Гладиатор.

Фото: t.me/fcsmtg

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