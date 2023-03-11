«Спартак» представил нового маскота – кабана

Теги Спартак премьер-лига Россия фото Факел маскот стиль Футбол

Кабан стал новым маскотом «Спартака».

Московский клуб представил его перед матчем Мир РПЛ с «Факелом». Большой дикий кабан был одет в красно-белую футболку «Спартака».

Предыдущим талисманом клуба был Гладиатор.

Фото: t.me/fcsmtg

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38 комментариев

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GMF
Рука-лицо
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ubber
И в этот год, послушай брат,
Забудь бекон и карбонат,
И холодец и сервелат.
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Jazzzz
Мне кажется, более удачным маскотом был бы Хамон😏
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Злобный Конь
Ответ pele_kan
и Хрюнов
Нет.
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CaSpeR-13
свинина
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La Crosse Bobcats
можно сколько угодно глумиться над кринжатурой этого кабана, но это как минимум логичней РИМСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ, которые раньше мелькали на матчах Спартака. для понимания, римские легионеры как бы наоборот воевали с рабами Спартака, убивали их и распинали на крестах)
римские легионеры которые задавили и утопили в крови восстание Спартака в 71 г.до н.э. на матче Спартака футбольного в какой то мере олицетворение всей эпохи Федуна - какой то неразумной и нелогичной.
забавно что после смены руководства сменили и маскота)
+4
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Рокко Сиффредди
Джигурда
+2
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Марк Рейман
Медведекабан.
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kenny_182
Почему у кабана клешни? 🤨
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Power Lifting
Надеюсь , их игра будет такой же дикой (опасной)!
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В Питере Пять
Ответ Евгений Онегин
100 лет? Нам то не гони. Это новость про Спартак, что ты забыл на этой ветке?
Интересно посмотреть фотку маскота. Симпатичный. Ну и убедиться, что будут комментарии про Питер.
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James Voron
Пятаки - вот как их называть надо)
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Олег М
Как же там жарко внутри 😅😅😅
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Dmitry Kochnev
Ответ В Питере Пять
В Питере уже сто лет маскот лев. Только причём тут Питер в новости про Спартак?
Совесть есть, на Евгения Онегина наезжать?
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ыеем
Гейнит представил в ответ своего маскота - Дзюбу 😁🔥🔥🔥
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v.belorussky
А можно будет перед матчем теперь посмотреть бой кабана с гладиатором?)
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Nightyork97
Классный, молодцы.
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La Crosse Bobcats
Ответ Евгений Онегин
А в Питере стремаются наверное) хотя было бы интересно посмотреть😁
казалось бы новость про Спартак и его маскота, но и тут не могут не вспомнить Зенит, хотя казалось бы))
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Евгений Онегин
Ответ В Питере Пять
В Питере уже сто лет маскот лев. Только причём тут Питер в новости про Спартак?
100 лет? Нам то не гони. Это новость про Спартак, что ты забыл на этой ветке?
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pele_kan
Ответ Злобный Конь
Вывести на стадион его должны были А. Кабанов и И. Свинов. Тут сразу переплетение многих факторов.
и Хрюнов
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В Питере Пять
Вспомнил сериал про Альфа.
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В Питере Пять
Ответ Евгений Онегин
А в Питере стремаются наверное) хотя было бы интересно посмотреть😁
В Питере уже сто лет маскот лев. Только причём тут Питер в новости про Спартак?
+1
-1
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Злобный Конь
Вывести на стадион его должны были А. Кабанов и И. Свинов.
Тут сразу переплетение многих факторов.
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Ксяоми Ноутов
Ответ ZarvuR2020
А гладиатор чем вдруг не устроил?
его уволили несколько лет назад, видимо решили что-то новое сделать
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Ксяоми Ноутов
Ответ Евгений Онегин
А в Питере стремаются наверное) хотя было бы интересно посмотреть😁
там голубой лев)
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-4
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