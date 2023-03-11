Магкеев удален на 20-й минуте за 2 желтые карточки в игре с «Ахматом». Дзюба получил капитанскую повязку

удален за 2 желтые карточки на 20-й минуте игры с « ».

Защитник « » получил первое предупреждение на 10-й минуте после того, как попал рукой по лицу .

Вторую желтую карточку Магкееву показали на 20-й минуте, когда футболист высоко выпрыгнул и ударил по затылку .

После удаления Станислава капитанскую повязку в «Локомотива» получил форвард Артем Дзюба, перешедший в команду зимой.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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