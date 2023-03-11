Магкеев удален на 20-й минуте за 2 желтые карточки в игре с «Ахматом». Дзюба получил капитанскую повязку

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Ахмат Бернард Бериша Иван Олейников Станислав Магкеев Павел Кукуян Футбол

Станислав Магкеев удален за 2 желтые карточки на 20-й минуте игры с «Ахматом».

Защитник «Локомотива» получил первое предупреждение на 10-й минуте после того, как попал рукой по лицу Бернарду Берише.

Вторую желтую карточку Магкееву показали на 20-й минуте, когда футболист высоко выпрыгнул и ударил по затылку Ивана Олейникова.

После удаления Станислава капитанскую повязку в «Локомотива» получил форвард Артем Дзюба, перешедший в команду зимой.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев

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Laziale67
Ответ Валерий Йованович
А, что в Локо более достойных, кроме пришедшего месяц назад Дзюбы, в составе уже не на роль капитана, какой-то сюр творится в России матушке.
Состав посмотри кто на поле.
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Superkenguroo
Ответ Валерий Йованович
А, что в Локо более достойных, кроме пришедшего месяц назад Дзюбы, в составе уже не на роль капитана, какой-то сюр творится в России матушке.
Из тех, кто сейчас на поле, похоже, самый наглый именно он
+1
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+1
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Валерий Йованович
А, что в Локо более достойных, кроме пришедшего месяц назад Дзюбы, в составе уже не на роль капитана, какой-то сюр творится в России матушке.
+2
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+2
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тот самый Кадрус
Мага сказочный д..... "Спасибо" , что усложнил жизнь команде.
+2
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RusDunkelheit
лах
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AloneInTheDark
Новый тренер, истории старые.
Вроде не возраста Пиняева, а ошибка юношеская.
+3
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Скол Поулз
Норм дог
0
-2
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Ренат Фаткулин
Бериша смог залезть в голову
+2
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Тиджани Бабангида
«Желтые» по-делу. Магкеев создал серьезную проблему своей команде
+8
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+8
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luqwet
Пора ему на баночке посидеть, подумать. К сожалению после травмы пока очень плохо выглядит
+11
0
+11
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