Защитник «Спартака» Чернов об отмене гола «Локо»: «Пассивный офсайд, такие правила. Судьи разобрались, молодцы!»
Никита Чернов высказался об отмененном голе «Локомотива» в матче со «Спартаком».
На 78-й минуте матча 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) защитник «Локо» Станислав Магкеев головой замкнул навес Максима Глушенкова. Арбитр Владислав Безбородов, проконсультировавшись с видеоассистентом, отменил гол, так как находившийся рядом с Магкеевым Франсуа Камано был в положении вне игры.
«Мы пересмотрели этот эпизод. Там был пассивный офсайд. Камано как раз таки помешал Мартинсу добраться до мяча. Если бы он не поставил блок, то Крис бы выбил этот мяч.
Помню, что у нас отменили точно такой же гол с «Крыльями». Такие правила. Судьи разобрались, молодцы!» – сказал защитник «Спартака».
«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми
Фанаты Локомотива переживают и злятся из-за отмененного гола меньше, чем фанаты остальных команд. Особенно Зенита.
Ребров тогда сказал: Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы (отмена гола после ВАР – прим. Sports.ru), не позволившие нам взять 3 очка, а сосредоточиться на нашей игре.
А вот, что сказал Тедеско
«Я не знаю, я принимаю это, нет проблем», – сказал Тедеско по-русски.