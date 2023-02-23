Защитник «Спартака» Чернов об отмене гола «Локо»: «Пассивный офсайд, такие правила. Судьи разобрались, молодцы!»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владислав Безбородов видеоповторы Никита Чернов Франсуа Камано Кристофер Мартинс Перейра Станислав Магкеев Спорт-Экспресс Футбол

Никита Чернов высказался об отмененном голе «Локомотива» в матче со «Спартаком».

На 78-й минуте матча 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) защитник «Локо» Станислав Магкеев головой замкнул навес Максима Глушенкова. Арбитр Владислав Безбородов, проконсультировавшись с видеоассистентом, отменил гол, так как находившийся рядом с Магкеевым Франсуа Камано был в положении вне игры.

«Мы пересмотрели этот эпизод. Там был пассивный офсайд. Камано как раз таки помешал Мартинсу добраться до мяча. Если бы он не поставил блок, то Крис бы выбил этот мяч.

Помню, что у нас отменили точно такой же гол с «Крыльями». Такие правила. Судьи разобрались, молодцы!» – сказал защитник «Спартака».

«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми

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21 комментарий

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блокад блокадыч
Ответ Посторонним В
До чего же мелочные люди есть!)) Ну оговорился чел, чего - с тобой такого не бывало?
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Посторонним В
Ответ belwrestler
Вообще ни за одних, ни за вторых. Но просто вдумайтесь - что он сказал. "Пассивный оффсайд" на то и пассивный, что он не фиксируется. Тут как раз наоборот: судьи признали оффсайд АКТИВНЫМ. Лишний раз подтвердил, что футболисты правил не знают, зачем их спрашивать?
До чего же мелочные люди есть!)) Ну оговорился чел, чего - с тобой такого не бывало?
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Dan Kennedy
Ответ krasota19740
Пассивный офсайд это Ваше второе название - позорники … чистейший гол отменили … И да , совсем не болельщик Локомотива … а Вам - Спартаку , чтоб Вам также всегда не засчитывали такие мячи , чтобы у Вас всегда был такой же пассивный офсайд не только на поле , но и в жизни .. Еще раз позорники …
Конечно ты не болельщик Локомотива.

Фанаты Локомотива переживают и злятся из-за отмененного гола меньше, чем фанаты остальных команд. Особенно Зенита.
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Dan Kennedy
Засудили вчера наш Зенит в матче Локомотив-Спартак конечно.
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krasota19740
Пассивный офсайд это Ваше второе название - позорники … чистейший гол отменили … И да , совсем не болельщик Локомотива … а Вам - Спартаку , чтоб Вам также всегда не засчитывали такие мячи , чтобы у Вас всегда был такой же пассивный офсайд не только на поле , но и в жизни .. Еще раз позорники …
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Pro_Evolution
Ответ Roman
Если гол Спартака таким образом отменили, то крику было бы на неделю
Если бы вы ещё не фантазировали. Очень удобно придумать ситуацию и выдавать её за чистую монету.
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Peter Parker
Ответ Roman
Если гол Спартака таким образом отменили, то крику было бы на неделю
Два года назад тот же самый Безбородов отменил похожий гол Спартака Уфе.
Ребров тогда сказал: Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы (отмена гола после ВАР – прим. Sports.ru), не позволившие нам взять 3 очка, а сосредоточиться на нашей игре.
А вот, что сказал Тедеско
«Я не знаю, я принимаю это, нет проблем», – сказал Тедеско по-русски.
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Давид Agabekyan
Ответ mnogokotin-
в 100 метрах на трибуне сидел
Шансы успеть были бы такие же
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Император Плутона
Ответ belwrestler
Вообще ни за одних, ни за вторых. Но просто вдумайтесь - что он сказал. "Пассивный оффсайд" на то и пассивный, что он не фиксируется. Тут как раз наоборот: судьи признали оффсайд АКТИВНЫМ. Лишний раз подтвердил, что футболисты правил не знают, зачем их спрашивать?
он, видимо, не очень силен в правилах, зачем их знать защитнику?)
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mnogokotin-
Ответ Roman
Если гол Спартака таким образом отменили, то крику было бы на неделю
нет
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mnogokotin-
Ответ Давид Agabekyan
Только там надо было отменять, так как если не Решфорд, Аканджи успел бы к мячу. А тут Мартинс стоял в 5 метрах и вообще никак к мячу не успевал
в 100 метрах на трибуне сидел
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Fatty Toni
Ответ kashej
А гол МЮ против Мансити не отменили почему-то, хотя там тоже Решфорд был в пассивном оффсайде
Гол в ворота соперника спартака тоже не отменили бы. А так этот пассивный офсайд кого надо офсайд.
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Давид Agabekyan
Ответ kashej
А гол МЮ против Мансити не отменили почему-то, хотя там тоже Решфорд был в пассивном оффсайде
Только там надо было отменять, так как если не Решфорд, Аканджи успел бы к мячу. А тут Мартинс стоял в 5 метрах и вообще никак к мячу не успевал
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Давид Agabekyan
Ответ Bartez1986
гол отменен по правилам. Что он должен был сказать?
Придумывать заговор в пользу Спартака. Илии такое только в обратку работает
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Roman
Если гол Спартака таким образом отменили, то крику было бы на неделю
+13
-7
+6
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kashej
А гол МЮ против Мансити не отменили почему-то, хотя там тоже Решфорд был в пассивном оффсайде
+7
-2
+5
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belwrestler
Вообще ни за одних, ни за вторых. Но просто вдумайтесь - что он сказал. "Пассивный оффсайд" на то и пассивный, что он не фиксируется. Тут как раз наоборот: судьи признали оффсайд АКТИВНЫМ. Лишний раз подтвердил, что футболисты правил не знают, зачем их спрашивать?
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Кстати Чернов хороший матч провел вчера
+4
-1
+3
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avAngard
Ещё у Литвинова спросите, тот точно всё контролировал)))
0
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Bartez1986
Ответ Вратарь Бага
Понятное дело, что игрок Спартака будет поддерживать отмену гола в свои ворота)
гол отменен по правилам. Что он должен был сказать?
+7
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-1
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Вратарь Бага
Понятное дело, что игрок Спартака будет поддерживать отмену гола в свои ворота)
+6
-5
+1
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