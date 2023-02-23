Защитник «Спартака» Чернов об отмене гола «Локо»: «Пассивный офсайд, такие правила. Судьи разобрались, молодцы!»

высказался об отмененном голе «Локомотива» в матче со « ».

На 78-й минуте матча 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) защитник « » головой замкнул навес Максима Глушенкова. Арбитр Владислав Безбородов, проконсультировавшись с видеоассистентом, отменил гол, так как находившийся рядом с Магкеевым Франсуа Камано был в положении вне игры.

«Мы пересмотрели этот эпизод. Там был пассивный офсайд. Камано как раз таки помешал Мартинсу добраться до мяча. Если бы он не поставил блок, то Крис бы выбил этот мяч.

Помню, что у нас отменили точно такой же гол с «Крыльями». Такие правила. Судьи разобрались, молодцы!» – сказал защитник «Спартака».

«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми