Экс-глава академии «Локо»: «Конти не сильнее Мампасси. Поменяли шило на мыло. Ошибочный трансфер!»

высказался о центральных защитниках «Локомотива».

— Поговорим о центре обороны. В чемпионат России железнодорожники войдут с парой защитников Конти – Магкеев?

— У меня есть сомнения вообще по всем центральным защитникам, которые сейчас есть в составе. Профильные игроки на этой позиции — Кузьмичев и Конти. Все-таки я скорее вижу в опорной зоне. Конечно, он может действовать и в обороне, однако при форс-мажоре.

— Однако именно Магкеев играл в обеих встречах против «Спартака». В первой пару ему составил Кузьмичев, во второй — Конти.

— Все знают мой скепсис по отношению к . При этом , увы, его не сильнее. Зачем же его тогда взяли? Поменяли шило на мыло... Один и тот же уровень. Ошибочный трансфер!

— Но Конти посильнее ?

— Если говорить о Кузьмичеве, то он сначала заиграл в «Урале», но потом потерял место в составе, на какое-то время присел на лавку. Я изначально не понял этой покупки.

— Авантюра?

— Не буду ни на кого наговаривать. Фактов нет. Но такое приобретение абсолютно необоснованно.

— Выходит, по-вашему, сейчас в «Локомотиве» нет ни одного сильного центрального защитника?

— Получается, что так. Но есть игрок на перспективу — парень 2004 года рождения. Погостнов. Вот он обладает всеми необходимыми для этой позиции качествами.

— Только без опыта.

— Согласен, опыта пока не хватает. Но, возможно, именно его я бы выпускал в паре с Магкеевым. Сейчас он обобьется, а в следующем сезоне «Локо» уже будет иметь очень качественного центрального защитника, – сказал бывший директор академии «Локомотива».

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