Франк Кессиэ: «Вижу себя игроком «Барсы» на долгие годы. Я в отличном клубе, у моих товарищей по команде и тренеров очень хорошие отношения»

заявил, что хочет остаться в «Барселоне» на долгие годы.

– В «Барсе» ты переживаешь один из лучших моментов?

– Я бы сказал «да», потому что каждый игрок хочет играть, и когда ты это делаешь, ты чувствуешь себя очень счастливым, но когда ты играешь, ты должен отдавать все ради команды, с первой до последней минуты, и я пытаюсь это делать.

– С января в Италии говорят, что « » хочет выменять тебя на . Что ты можешь сказать по этому поводу?

– Когда ты слышишь свое имя в другой стране, это означает, что ты там все доказали. Вот почему я счастлив – многие команды хотели видеть меня, но я подписал четырехлетний контракт, я игрок «Барсы», я провожу всего первый сезон и вижу себя здесь на долгие годы.

– Можешь ли ты остаться здесь на более долгий срок, чем на 4 года?

– Я мог бы сказать «да», потому что – очень красивый город, я нахожусь в отличном клубе, у моих товарищей по команде и тренерского штаба очень хорошие отношения, и я хочу дать этой команде больше, – сказал полузащитник.

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