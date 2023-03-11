Франк Кессиэ: «Вижу себя игроком «Барсы» на долгие годы. Я в отличном клубе, у моих товарищей по команде и тренеров очень хорошие отношения»

Теги Интер Барселона Ла Лига Марцело Брозович Франк Кессиэ Футбол

Франк Кессиэ заявил, что хочет остаться в «Барселоне» на долгие годы. 

– В «Барсе» ты переживаешь один из лучших моментов?

– Я бы сказал «да», потому что каждый игрок хочет играть, и когда ты это делаешь, ты чувствуешь себя очень счастливым, но когда ты играешь, ты должен отдавать все ради команды, с первой до последней минуты, и  я пытаюсь это делать.

– С января в Италии говорят, что «Интер» хочет выменять тебя на Брозовича. Что ты можешь сказать по этому поводу?

– Когда ты слышишь свое имя в другой стране, это означает, что ты там все доказали. Вот почему я счастлив – многие команды хотели видеть меня, но я подписал четырехлетний контракт, я игрок «Барсы», я провожу всего первый сезон и вижу себя здесь на долгие годы.

– Можешь ли ты остаться здесь на более долгий срок, чем на 4 года?

– Я мог бы сказать «да», потому что Барселона – очень красивый город, я нахожусь в отличном клубе, у моих товарищей по команде и тренерского штаба очень хорошие отношения, и я хочу дать этой команде больше, – сказал полузащитник.

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9 комментариев

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meredow06
Пхахах,вам бы не в Сегунду опуститься)))
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blaugrano
Ответ СД18
Хави дает ему больше шансов, потому что не кому играть. Он не вписывается в эту схему и лучше использовать в другой схеме, когда план А не работает. Но план Б у Хави еще не совсем готов.
Ну я не имею в виду игру в старте. Для ротации нужен. Физический мощный танк, которого не сдвинешь; хороший бокс-ту-бокс, особенно на заключительные полчаса, может в пас и прессинг.
Другое дело, что есть Нико. Но он может уехать ещё в одну аренду, ведь нынешняя Валенсия - не лучшее место для получения игровой практики.
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данислам дадыбаев
Если он хочет остаться в барсе то нужно идти психологу как Ферран
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СД18
Ответ blaugrano
Пригодится Барсе. Только-только начал получать больше игрового времени. В первую очередь по причине травм, но очевидно, что он всё лучше понимает игру команды и встраивается в неё. Иначе бы Хави не давал ему и этих немногих шансов.
Хави дает ему больше шансов, потому что не кому играть. Он не вписывается в эту схему и лучше использовать в другой схеме, когда план А не работает. Но план Б у Хави еще не совсем готов.
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blaugrano
Пригодится Барсе. Только-только начал получать больше игрового времени. В первую очередь по причине травм, но очевидно, что он всё лучше понимает игру команды и встраивается в неё. Иначе бы Хави не давал ему и этих немногих шансов.
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onegin2007
Ответ Naidz NAU
Значит всё, капец, по жопе тапком
Скорее всего обратно в Милан.
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Эден Азаров
В Сегунде пригодится
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Naidz NAU
Значит всё, капец, по жопе тапком
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melmi
Добротный игрок . Если бы не травма Педри и Букскетса, то сидел бы на скамейке . А так цепляется за свой шанс . Уже набрал хорошее количество матчей
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